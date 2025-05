Schon offiziell: Das sind die ersten drei neuen Lego-Technic-Sets in der Sommerwelle

Drei Sets sind bereits offiziell im Lego-Store gelistet. Weitere fünf sind bislang nur als Bauanleitungen auf der offiziellen Lego-Website zu finden. Zu den neuen drei zählen ein weiteres Space-Modell, ein lizenzierter Volvo-Radlader sowie der Aston Martin Valkyrie. Alle drei erscheinen am 1. Juni und gehören zur mittleren Preisklasse. Die übrigen Sets – darunter die größten und voraussichtlich auch teuersten Modelle des Jahres – werden voraussichtlich ab dem 1. August für Euch erhältlich sein.

Volvo L120 Electric Radlader

Mit dem Volvo L120 Electric Radlader (Setnummer 42209) bringt Lego 2025 ein weiteres lizenziertes Modell der Marke Volvo auf den Markt. Anders als die sonst eher großformatigen Volvo-Technic-Sets ergänzt dieses Modell die Reihe in kompakter Form – bestehend aus 973 Teilen. Es bietet EUCH eine Hand-of-God-Steuerung sowie Kurbelfunktionen für die Schaufel, die Technic-typische Mechanik spielerisch ins Kinderzimmer bringen. Empfohlen ab 9 Jahren, misst das Modell 14 × 35 × 11 cm – kompakt, aber keineswegs winzig. Zum Marktstart liegt der Preis bei rund 100 Euro.

Lunar Outpost Mondrover-Raumfahrzeug

Aus der Space-Serie stammt das Lunar Outpost, ein Mondrover-Raumfahrzeug, das die Reihe weiter ausbaut – nicht nur bei Lego Technic, sondern auch unter dem Label Lego City. Das Set besteht aus 1.082 Teilen und ergibt ein Modell mit den Maßen 13 × 31 × 19 cm. Zusätzlich erhaltet IHR drei kleinere Side-Builds. Eine sogenannte Hand-of-God-Steuerung ermöglicht das Lenken aller vier Räder, zudem ist ein drehbarer Kran auf der Plattform des Rovers verbaut. Der Preis liegt bei stattlichen 100 Euro – dürfte aber nach Verkaufsstart sinken und Euch dann ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Lego Technic Lunar Outpost Mondrover Raumfahrzeug / © nextpit

Aston Martin Valkyrie

Der Aston Martin Valkyrie ist der nächste Rennwagen in der Mittelklasse von Lego Technic. Mit über 700 Teilen richtet sich das Set an Kinder ab 9 Jahren – und natürlich auch an Euch Fans lizenzierter Rennwagenmodelle. Enthalten sind eine Hand-of-God-Steuerung, hochklappbare Türen, eine zu öffnende Motorhaube sowie ein mitlaufender V12-Zylinder-Motor. Das Modell misst 7 cm in der Höhe, 29 cm in der Länge und 13 cm in der Breite. Besonders spannend: Es handelt sich um eine Doppellizenz – von Aston Martin und dem Rennspiel Asphalt Legends Unite. Ein Teil des Preises von rund 60 Euro dürfte dabei auf die Lizenzkosten entfallen.

Lego Technic Lunar Aston Martin Valkyrie / © nextpit

Noch unter Verschluss: Das sind die weiteren Lego Technic Sets

Neben den bereits im Lego-Store gelisteten Sets existieren noch fünf weitere, die bislang ausschließlich über die Bauanleitungsseiten bekannt sind. Trotzdem lässt sich schon jetzt erkennen, dass darunter einige der potenziellen Highlights des Jahres für erwachsene Baumeister auf Euch warten. Laut den Informationen aus den Anleitungen handelt es sich bei diesen kommenden Sets um folgende Modelle:

Lamborghini Revuelto Supersportwagen 10+ | 42214 | 1135 Teile

Ford Bronco Offroader | 9+ | 42213 | 943 Teile

Ferrari FXX K | 10+ | 42212 | 897 Teile

2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) Flitzer | 18+ | 42210 | 1410 Teile

Volvo EC500 Hybrid Bagger | 18+ | 42215 | 2359 Teile

Diese Sets waren zwischenzeitlich bereits auf der Lego-Website als Bauanleitungen sichtbar; Euch ist der eine oder andere vielleicht sogar schon aufgefallen. Inzwischen führen die entsprechenden Links jedoch ins Leere: Lego hat die Inhalte wieder entfernt. Derzeit wird erwartet, dass alle diese Modelle am 1. August erscheinen. Eine Ausnahme bildet der Nissan Skyline GT-R (R34) dieser soll bereits am 1. Juni in den Handel kommen.