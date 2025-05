Ein OLED-Fernseher hat viele Vorteile. Deutlich bessere Schwarzwerte sorgen etwa meist für stärkere Kontraste und auch sonst kommen andere TV-Modelle kaum bis selten an die Bildqualität eines OLEDs ran. Neben den Vorteilen gibt's aber auch einen großen Nachteil: den Preis. Doch genau der rutscht bei einem Samsung-Modell bei Amazon jetzt in den Keller.

Das Amazon-Angebot dreht sich dabei um den Samsung OLED 4K S90D in 55 Zoll. Einst mal mit einem UVP von fast 1.900 Euro versehen, verkauft Amazon den OLED-Fernseher jetzt schon für unter 999 Euro (inklusive Versand). Warum das ein echtes Top-Angebot ist und wie Ihr Euch im Paket mit einer passenden Soundbar nochmal ein ordentliches Cashback on top sichern könnt, lest Ihr in unserem Deal-Check.

Affiliate Angebot Samsung OLED 4K S90D Samsung OLED-TV in 55 Zoll

Das zeichnet den Samsung OLED-TV aus

An erster Stelle bietet Euch der Samsung OLED-TV natürlich eine beeindruckende 4K-Auflösung auf einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll bzw. 138 cm. In Kombination mit HDR+ und der hohen Auflösung liefert Euch der Fernseher ein gestochen scharfes, kontrastreiches und hervorragend ausbalanciertes Bild. Tiefe Schwarztöne, satte Kontraste und vor allem eine außergewöhnlich realistische Farbdarstellung machen den UHD-Fernseher zu einem echten Highlight. Besonders dabei: Die Farbdarstellung ist Pantone-zertifiziert – Ihr bekommt also ein visuell rundum überzeugendes Gesamtbild geliefert.

Auch bei der Bildwiederholrate zeigt sich der Fernseher von seiner starken Seite: 100 Hz sind hier Standard und sorgen für ein angenehm flüssiges Seherlebnis im Alltag. Wer gerne zockt, darf sich über die Motion Xcelerator-Technologie freuen, die das Bild sogar auf bis zu 144 Hz beschleunigt – perfekt für actionreiches Gaming. Ergänzt wird das Ganze durch clevere Bildoptimierungen wie das 4K AI Upscaling, mit dem auch ältere Inhalte in neuem Glanz erscheinen.

Was die Anschlüsse betrifft, hat Samsung ebenfalls mitgedacht: Vier HDMI-Ports, zwei USB-Anschlüsse sowie ein digitaler Audioausgang stehen Euch zur Verfügung. Darüber hinaus verbindet Ihr den Smart-TV ganz einfach über LAN oder WLAN mit dem Internet. So erhaltet Ihr Zugriff auf gängige Streamingdienste wie Netflix, Disney+ und viele weitere. Mit Samsung TV Plus steht Euch außerdem ein kostenloser Dienst bereit, über den Ihr sowohl auf Live-TV-Sender als auch auf eine umfangreiche Mediathek zugreifen könnt.

Erstmals unter 1.000 Euro? So stark ist das Amazon-Angebot wirklich

Wie eingangs erwähnt, verkauft Amazon den Samsung OLED-TV derzeit für 999 Euro. Auch wenn der Versandhändler selbst hier nur einen Rabatt von 10 Prozent ausschreibt (bezogen auf den mittleren Verkaufspreis statt den UVP), ist dies wirklich ein Top-Angebot. Dies zeigt vor allem der Preisverlauf bei geizhals.de. Wie Ihr hier sehen könnt, war der 4K-Fernseher zuvor noch nie günstiger als jetzt. Generell kann dank der Gratis-Lieferung bei Amazon auch kein anderer Händler im Netz bei dem Schnäppchen mithalten.

Darf's auch noch ne Soundbar sein? Dann gibt's 150 Euro Cashback on top!

Wer passend zu seinem neuen OLED-Fernseher auch eine Soundbar möchte – immerhin bietet der Samsung-TV trotz Dolby Atmos Unterstützung wahrlich keinen Kino-Klang – kann derzeit noch von einer weiteren Aktion profitieren. Denn wenn Ihr zusätzlich zum TV noch eine entsprechende Soundbar kauft (alle teilnehmenden Aktionsgeräte findet Ihr hier), sichert Ihr Euch satte 150 Euro Cashback on top. Dafür müsst Ihr Eure neuen Geräte einfach bis zum 29. Juni auf dieser Aktionsseite registrieren.

Eine richtig günstige Option stellt dabei diese Samsung Soundbar dar. Nach Abzug der 150-Euro-Cashback kostet Euch diese nämlich nur noch 156,96 Euro. Ein echtes Schnäppchen für die Audioleiste.

Übrigens: Ihr seid bei der Aktion nicht auf einen Händler beschränkt und müsst Fernseher und Soundbar nicht gleichzeitig kaufen. So könntet Ihr beispielsweise erstmal hier bei dem TV-Deal von Amazon zuschlagen und eine entsprechende Soundbar später noch bei einem anderen Händler bestellen.

Jetzt seid Ihr gefragt: Was haltet Ihr von dem OLED-Angebot und generell von OLED-Fernsehern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!