Kostenlos für Android & iOS: Diese Apps und Games sind aktuell gratis!

So, da ist er also der Oktober. Der Herbst ist doch wie geschaffen dafür, um sich zuhause auf der Couch einzubuddeln und neue Apps zu installieren. Also bieten wir Euch genau das: Wir listen unten Spiele und Anwendungen auf, die eigentlich für Kohle zu haben sind, aktuell aber kostenlos unters Volk gejubelt werden.

Qualitätskontrolle bieten wir Euch hierbei im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche nicht an. Deshalb wissen wir nicht im Detail, wie spannend ein empfohlenes Game ist, oder ob Ihr mit In-App-Käufen belästigt werdet. Haltet also die Augen offen, bevor Ihr in eine Kostenfalle tappt.

Tipp: Installiert Euch grundsätzlich interessante Apps auch dann, wenn Ihr sie aktuell nicht nutzen werdet. Sie wandern in Euren Besitz und können dann direkt wieder gelöscht werden. Installiert sie einfach wieder neu, solltet Ihr sie irgendwann brauchen.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind kostenlos für Android

UT Promoter Pro ( 0,99 € ): Seid Ihr zufällig Influencer auf der Suche nach mehr Abonnenten? Dann solltet Ihr Euch diese seriöse App ansehen, die Euch dabei hilft, Euch zu promoten.

): Seid Ihr zufällig Influencer auf der Suche nach mehr Abonnenten? Dann solltet Ihr Euch diese seriöse App ansehen, die Euch dabei hilft, Euch zu promoten. Livemocha: Sprachen lernen ( 0,99 € ): Dank cleverer Software ist es heute nicht mehr so haarig, sich im Ausland ohne Sprachkenntnisse zurechtzufinden. Wenn man die Sprache tatsächlich beherrscht, ist es dennoch angenehmer. Diese App hilft Euch auf diesem Weg, wobei ein halbes Dutzend Lernmodule zur Auswahl stehen: Lernen, Schreiben, Hören, Sprechen, Verstehen und Dialoge.

): Dank cleverer Software ist es heute nicht mehr so haarig, sich im Ausland ohne Sprachkenntnisse zurechtzufinden. Wenn man die Sprache tatsächlich beherrscht, ist es dennoch angenehmer. Diese App hilft Euch auf diesem Weg, wobei ein halbes Dutzend Lernmodule zur Auswahl stehen: Lernen, Schreiben, Hören, Sprechen, Verstehen und Dialoge. SkanApp ( 19,99 € ): Wollt Ihr viele Bücher oder Dokumente mit Eurem Handy scannen? Dann ist die SkanApp genau das Richtige für Euch. Nutzt den Skanstick des Unternehmens oder ein anderes Stativ und genießt die Vorteile des freihändigen Scannens.

): Wollt Ihr viele Bücher oder Dokumente mit Eurem Handy scannen? Dann ist die SkanApp genau das Richtige für Euch. Nutzt den Skanstick des Unternehmens oder ein anderes Stativ und genießt die Vorteile des freihändigen Scannens. Schöner Schlaf Pro ( 8,49 € ): Habt Ihr Probleme beim Einschlafen? Vielleicht können Euch weißes Rauschen oder andere Hintergrundgeräusche helfen. Genau das tut diese App, indem sie vertraute, beruhigende Geräusche wie prasselnden Regen, rauschende Wasserfälle, das Brechen von Wellen am Ufer und den sprudelnden Bachlauf erklingen lässt. Die Installation dieser App bringt Euch ganz sicher nicht um den Schlaf, denn sie ist ja aktuell kostenlos.

Diese Handyspiele sind kostenlos für Android

Sudden Warrior Plus ( 0,99 € ): In diesem Spiel könnt Ihr Eure Daumen endlos trainieren, indem Ihr wild auf den Bildschirm tippt. greift Ihr nämlich Horden von Feinden in lustigen und spannenden Kämpfen an.

): In diesem Spiel könnt Ihr Eure Daumen endlos trainieren, indem Ihr wild auf den Bildschirm tippt. greift Ihr nämlich Horden von Feinden in lustigen und spannenden Kämpfen an. Word Chess PRO ( 1,99 € ): Wie kann ein Wortspiel als "entspannend" bezeichnet werden? Findet es heraus mit Word Chess PRO, wo Ihr die Aufgabe habt, so viele englische Wörter wie möglich zu finden. Es gibt fünf verschiedene Spielmodi und über eine halbe Million Wörter, aus denen Ihr wählen könnt.

): Wie kann ein Wortspiel als "entspannend" bezeichnet werden? Findet es heraus mit Word Chess PRO, wo Ihr die Aufgabe habt, so viele englische Wörter wie möglich zu finden. Es gibt fünf verschiedene Spielmodi und über eine halbe Million Wörter, aus denen Ihr wählen könnt. Block Blast: Ein Retro-Spiel ( 1,49 € ): Block Blast ist schon für sich genommen süchtig machend genug. In dem Spiel mit der Retro-Grafik musst Ihr Blöcke gleicher Farbe vertikal aneinanderreihen, um die Linien zu räumen. Stellt Eure Reflexe und Eure Geschwindigkeit gegen die schnellen Blöcke unter Beweis.

): Block Blast ist schon für sich genommen süchtig machend genug. In dem Spiel mit der Retro-Grafik musst Ihr Blöcke gleicher Farbe vertikal aneinanderreihen, um die Linien zu räumen. Stellt Eure Reflexe und Eure Geschwindigkeit gegen die schnellen Blöcke unter Beweis. Secret Tower VIP ( 0,99 € ): Mit über 500 Leveln, in denen Ihr es mit mächtigen Gegnern und verrückten Endgegnern zu tun habt, ist dies ein Gelegenheitsspiel, das Euch immer wieder aufs Neue begeistern wird.

): Mit über 500 Leveln, in denen Ihr es mit mächtigen Gegnern und verrückten Endgegnern zu tun habt, ist dies ein Gelegenheitsspiel, das Euch immer wieder aufs Neue begeistern wird. Demon Warrior Premium ( 0,99 € ): Dieser Hack-and-Slash-Titel wird Euch immer wieder zu adrenalingeladener Action verleiten, wenn Ihr in zahlreichen Levels eine Horde von Dämonen vernichtet.

): Dieser Hack-and-Slash-Titel wird Euch immer wieder zu adrenalingeladener Action verleiten, wenn Ihr in zahlreichen Levels eine Horde von Dämonen vernichtet. Hero Z ( 1,99 € ): In einer weiteren Zombie-Apokalypse scheint Ihr wie durch ein Wunder überlebt zu haben und müsst nun Euren Verstand einsetzen, um am Leben zu bleiben und aus diesem Höllenloch zu entkommen.

): In einer weiteren Zombie-Apokalypse scheint Ihr wie durch ein Wunder überlebt zu haben und müsst nun Euren Verstand einsetzen, um am Leben zu bleiben und aus diesem Höllenloch zu entkommen. Infinity Highway ( 0,99 € ): könnt Ihr Euch im echten Leben keinen exotischen Superwagen leisten? Keine Sorge, mit dieser App bekommt Ihr lebensechte Grafiken auf den kleinen Bildschirm, während Ihr über Autobahnen und Nebenstraßen rast, ohne Angst vor Verletzungen oder Strafzetteln zu haben.

): könnt Ihr Euch im echten Leben keinen exotischen Superwagen leisten? Keine Sorge, mit dieser App bekommt Ihr lebensechte Grafiken auf den kleinen Bildschirm, während Ihr über Autobahnen und Nebenstraßen rast, ohne Angst vor Verletzungen oder Strafzetteln zu haben. Sphaze ( 0,99 € ): Manipuliert mit dieser App unmögliche Labyrinthe und führt geheimnisvolle Roboter durch atemberaubend schöne Welten, in denen Ihr am Ende des Tages vielleicht hirntot seid, ohne der Lösung näher gekommen zu sein.

): Manipuliert mit dieser App unmögliche Labyrinthe und führt geheimnisvolle Roboter durch atemberaubend schöne Welten, in denen Ihr am Ende des Tages vielleicht hirntot seid, ohne der Lösung näher gekommen zu sein. Despotism 3k ( 3,99 € ): Das Szenario, dass die Menschheit von einer KI versklavt wird, kann beängstigend sein. Aber wenn Ihr auf der richtigen Seite des Konflikts steht, seid Ihr sicher! In Anlehnung an die Matrix werden die Menschen jetzt von Euch, der Maschine, ausgebeutet, um Macht zu gewinnen, während Ihr Euer Imperium ausweitet!

Kostenlose Apps fürs iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

LÒMÒGRAPH ( 1,99 € ): Mit über tausend zufälligen Licht- und Filtereffekten zur Auswahl könnt Ihr mit dieser App Eure Fotografie auf dem iPhone aufwerten. Perfekt für Influencer oder diejenigen, die ihre Fotos gerne speziell bearbeiten, um die Welt zu beeindrucken.

): Mit über tausend zufälligen Licht- und Filtereffekten zur Auswahl könnt Ihr mit dieser App Eure Fotografie auf dem iPhone aufwerten. Perfekt für Influencer oder diejenigen, die ihre Fotos gerne speziell bearbeiten, um die Welt zu beeindrucken. Super ToDo's ( 4,99 € ): Seid Ihr ein ständiger Zauderer, weil Ihr nicht wisst, wie Ihr im Leben mit einer langen Liste von Aufgaben zurechtkommen sollt? Mit dieser App könnt Ihr alle Aufgaben in Eurem Leben organisieren und mit der iCloud synchronisieren.

): Seid Ihr ein ständiger Zauderer, weil Ihr nicht wisst, wie Ihr im Leben mit einer langen Liste von Aufgaben zurechtkommen sollt? Mit dieser App könnt Ihr alle Aufgaben in Eurem Leben organisieren und mit der iCloud synchronisieren. Nudget Spending Tracker ( 4,99 € ): Behaltet den Überblick über Eure täglichen Ausgaben. Das ist der erste Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit, also solltet Ihr sicherstellen, dass jeder einzelne Cent verbucht wird. Warum holt Ihr Euch nicht gleich eine App, die Euch dabei hilft?

): Behaltet den Überblick über Eure täglichen Ausgaben. Das ist der erste Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit, also solltet Ihr sicherstellen, dass jeder einzelne Cent verbucht wird. Warum holt Ihr Euch nicht gleich eine App, die Euch dabei hilft? Stellarium Mobile ( 13,99 € ): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie klein Ihr im gesamten Universum seid? Stellarium Mobile, diese Planetariums-App, zeigt Euch genau, was Ihr seht. Wenn Ihr in einer klaren Nacht zu den Sternen aufschaut, könnt Ihr Euch sicher sein, dass wir alle im großen Ganzen unbedeutend sind.

Diese Handyspiele sind kostenlos für iOS

Vive le Roi 3 ( 4,99 € ): Dieses Rätsel- und Antizipationsspiel verlässt sich nicht auf Zufall oder Timing. Denkt Euch durch, indem Ihr Minirätsel löst und auf jeder Etage die richtige Leiter auswählt, um den Kopf des Königs rechtzeitig vor dem Abtrennen von seinen Schultern zu retten.

): Dieses Rätsel- und Antizipationsspiel verlässt sich nicht auf Zufall oder Timing. Denkt Euch durch, indem Ihr Minirätsel löst und auf jeder Etage die richtige Leiter auswählt, um den Kopf des Königs rechtzeitig vor dem Abtrennen von seinen Schultern zu retten. Die Frau aus dem Fenster Spiel ( 0,99 € ): Wollt Ihr (un)angenehm überrascht werden? Ihr seid ganz allein, und wenn Ihr Euch umschaut, werdet Ihr sicherlich verschiedene Überraschungen erleben.

): Wollt Ihr (un)angenehm überrascht werden? Ihr seid ganz allein, und wenn Ihr Euch umschaut, werdet Ihr sicherlich verschiedene Überraschungen erleben. Ninjas Stolen Scrolls ( 0,99 € ): Das ist authentische 2D-Gürtelrollenspiel-Arcade-Action im Cartoon-Stil mit epischen Bosskämpfen und tollem Leveldesign! Sind Eure Finger schnell genug, um mit der Action Schritt zu halten? Zeit, das Spiel zu installieren und es herauszufinden!

): Das ist authentische 2D-Gürtelrollenspiel-Arcade-Action im Cartoon-Stil mit epischen Bosskämpfen und tollem Leveldesign! Sind Eure Finger schnell genug, um mit der Action Schritt zu halten? Zeit, das Spiel zu installieren und es herauszufinden! No Paint ( 1,99 € ): Dies ist ja mal eine interessante App. Die Prämisse ist einfach: Drückt "Malen", wenn Euch gefällt, was Ihr seht, oder "Nein", wenn Ihr es nicht mögt! Streicht mit Eurem Finger über das Bild, um es "anzustupsen" und tippt auf das Bild, um es anzuhalten, zu betiteln und zu speichern. Sinnlos und doch ein Zeitfresser.

): Dies ist ja mal eine interessante App. Die Prämisse ist einfach: Drückt "Malen", wenn Euch gefällt, was Ihr seht, oder "Nein", wenn Ihr es nicht mögt! Streicht mit Eurem Finger über das Bild, um es "anzustupsen" und tippt auf das Bild, um es anzuhalten, zu betiteln und zu speichern. Sinnlos und doch ein Zeitfresser. 100 Balls ( 0,99 € ): Wie schnell ist Eure Reaktionszeit? Findet es heraus in diesem Spiel 100 Balls, das erfrischend einfach ist und dennoch süchtig macht! In diesem Spiel, das von einer realistischen Physik-Engine angetrieben wird, müsst Ihr möglichst viele Bälle in die Körbe befördern.

War für Euch was Passendes dabei? Das hoffen wir mal ganz stark. Falls nicht, gibt es schon Dienstag die nächste Chance. Kommt gut durchs verlängerte Wochenende!