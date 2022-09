Apps der Woche: Unsere Top-5-Tipps für Android und iOS

Seid Ihr bereit für unsere wöchentlichen Top-5-Apps für Android und/oder iOS, die Ihr unbedingt ausprobieren solltet? Im Gegensatz zu unserer aktuellen Auswahl an vorübergehend kostenlosen Apps haben wir die Apps selbst ausprobiert und werden Euch darüber informieren, ob es In-App-Käufe oder andere zusätzliche Kosten gibt. Also lehnt Euch zurück, entspannt Euch und ladet die App(s) herunter, die Ihr spannend findet!

Von Handyspielen bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die fünf kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit dieser Woche. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, hier geht's zu den Top 5 Apps der Vorwoche. Der Hauptstar dieser Woche ist natürlich niemand anderes als Geralt von Rivias treues Ross Roach, das endlich sein eigenes Spiel hat!

Fast 60 (Android)

Haltet Ihr Euch für schnelle Denker? Seid Ihr davon überzeugt, dass Ihr das schnellste Gehirn im ganzen Viertel habt? Dann könnte Euch "Fast 60" interessieren, ein Spiel, bei dem Ihr gegen die Zeit antretet. In diesem Spiel sind sowohl Schnelligkeit als auch Konzentration gefragt, um es zu schaffen.

Das Spiel funktioniert so: Ihr bekommt ein Raster mit Quadraten angezeigt, auf denen die Zahlen 1 bis 60 zufällig aufgelistet sind, und Eure Aufgabe ist es, je nach ausgewähltem Spielmodus die Zahlen in der entsprechenden Reihenfolge anzuklicken. Es gibt vier verschiedene Spielmodi zur Auswahl: Normal (in aufsteigender Reihenfolge), Reverse (in absteigender Reihenfolge), Odds (nur die ungeraden Zahlen) und Evens (nur gerade Zahlen, natürlich). Der Haken: Ihr habt nur 60 Sekunden Zeit, um die Aufgabe zu lösen.

Im Grunde ist es ein Wettlauf gegen Euch selbst, wie schnell Eure kognitiven Funktionen sind. Hier sind ein paar Tipps, die Euch bei der Aufgabe helfen: Wenn Ihr innerhalb von drei Sekunden fünf richtige Zahlen wählt, wird der Countdown für drei Sekunden angehalten. Wenn Ihr mehrere falsche Zahlen in kurzer Zeit wählt, erscheint eine Meldung, die den Countdown für drei Sekunden anhält. Es wird nicht empfohlen, dieses Spiel zu spielen, wenn Ihr nicht nüchtern seid!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Fast 60 ist ein Wettrennen gegen dich selbst, um deine persönliche Bestzeit zu schlagen... und das innerhalb von 60 Sekunden. / © NextPit

Ladet Fast 60 aus dem Google Play Store herunter.

Invitation Maker (iOS & Android)

Heutzutage gibt es eine Reihe von Apps, die Euch das Leben in Sachen Design erleichtert, auch wenn Ihr keine Ahnung vom Goldenen Schnitt oder anderen Designregeln habt. Invitation Maker ist eine von ihnen. Seitdem die Covid-19-Pandemie auf der ganzen Welt grassiert, kehren die sozialen Verpflichtungen zur Normalität zurück, was bedeutet, dass man Einladungskarten für verschiedene Veranstaltungen verschicken muss. Warum nicht gleich auf dem eigenen Smartphone?

Der Invitation Maker ist ein digitales Werkzeug, mit dem Ihr ganz einfach tolle E-Cards erstellen könnt. Ihr könnt aus einer Vielzahl von Vorlagen für Jubiläen, Geburtstage, besondere Feiertage wie Halloween und Weihnachten und Veranstaltungen wie Babypartys und Verlobungsfeiern wählen. Im Grunde sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, denn Ihr könnt Euch sogar von der Fotogalerie inspirieren lassen!

Das Vorhandensein von Apps innerhalb dieser App kann allerdings manchmal wirklich nervig sein, denn bei einigen müsst Ihr eine ganze halbe Minute Werbung abwarten, bevor Ihr zum nächsten Bildschirm weitergehen könnt. Am besten zahlt Ihr die Jahresgebühr von 14,99 Euro, um alle Anzeigen und Wasserzeichen zu entfernen und außerdem in hoher Auflösung speichern zu können.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (3,99€ - 29,99€) / Konto: Nicht erforderlich (aber empfohlen)

Mit dem Invitation Maker gehen Euch nie wieder die Ideen aus, wenn Ihr das nächste Mal eine Geburtstagsparty feiern wollt. / © NextPit

Ladet Invitation Maker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Trotteo (iOS & Android)

Jetzt, wo sich die Grenzen zwischen den Ländern nahezu vollständig wieder geöffnet haben, ist es an der Zeit, Euch vom Fernweh packen zu lassen! Wann seid Ihr das letzte Mal in ein anderes Land gereist, um eine andere Kultur kennenzulernen? Warum sorgt Ihr nicht dafür, dass Ihr die Details Eurer Reise immer griffbereit habt, anstatt Euch in den Details zu verzetteln? Trotteo ist eine Reiseplanungs-App, die Euch hilft, den Überblick über Eure Reisepläne zu behalten.

Sobald Ihr die nötigen Informationen an Trotteo weitergegeben habt, erstellt die App eine Zeitleiste mit Euren Reiseplänen. So habt Ihr immer Zugriff darauf, wie Ihr an Eurem Urlaubsziel ankommen könnt, und habt die entsprechenden Kontaktnummern und Check-in-Zeiten immer dabei. Es dauerte nicht länger als ein paar Minuten, bis meine weitergeleiteten Fluginformationen in der App angezeigt wurden. Wenn Ihr dann auf den Flughafen klickt, wird Eure Standard-Navigations-App gestartet.

Diese App ist sogar in der Lage, QR-Codes zu scannen, um Informationen zu übertragen, so dass es ganz schön nerven kann, wie sehr unser digitales Selbst anderen offenbart wird, ohne dass wir es wissen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Ihr Reiserouten und Buchungen ausdruckt und bei Bedarf separat nachschlagt, denn Trotteo erledigt das für Euch aus einer einzigen Quelle.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Erforderlich

Trotteo behält die Reiseinformationen für Euch im Blick und macht Euch das Leben leichter, wenn Ihr in den Urlaub fahrt. / © NextPit

Ladet Trotteo aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

StockPixels (Android)

Wart Ihr schon mal in der misslichen Lage, dass Ihr ein paar Stockfotos für Eure Präsentation braucht, aber keine Lust habt, sie aus verschiedenen Online-Quellen herunterzuladen? Hier ist eine schicke App, die Euch die "Drecksarbeit" abnimmt – StockPixels. StockPixels nutzt das Pexels-Repository und ist direkt mit ihm verlinkt, um die Navigation und die Nutzung der Ressourcen zu erleichtern.

Es ist ein Kinderspiel – gebt einfach die relevanten Suchbegriffe in die Suchleiste ein, und Ihr bekommt eine Vielzahl von Ergebnissen präsentiert, die Euren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Natürlich beschränkt sich die App nicht nur auf Fotos, sondern bietet auch kurze Videos in unterschiedlicher Qualität.

Mit dieser App könnt Ihr eine Menge Zeit sparen, wenn Ihr mit Eurem Android-Tablet oder -Smartphone produktiv sein wollt. Diejenigen, die oft unterwegs arbeiten, sollten sich diese App auf jeden Fall ansehen, weil sie sehr praktisch ist.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Mit StockPixels gehen Euch bei der nächsten Fotoauswahl nicht die Ideen aus. / © NextPit

Lade StockPixels aus dem Google Play Store herunter.

Roach Race (iOS & Android)

Eines der einprägsamsten Quests in The Witcher 3 war für mich jenes, in der Roach mit Geralt reden konnte, während er ein Phantompferd jagte. Das war ein witziges Quest, das für viele lustige Momente in der Beziehung zwischen Held und Pferd sorgte. Roach Race wurde in Zusammenarbeit mit Crunching Koalas entwickelt und ist ein Free-to-Play-Side-Scrolling-Platformer von CD PROJEKT RED, in dem – Überraschung – Geralts treues Ross die Hauptrolle spielt. Geralt hat zwar schon viele andere Pferde gehabt, aber dies ist das einzig wahre.

Ihr begebt Euch also auf eine nicht enden wollende Reise über den Kontinent und entdeckt dabei magische Landschaften aus der The-Witcher-Reihe (Kaer Morhen, Novigrad, Flotsam, Skellige und die Insel der Nebel), während Ihr Punkte sammelt und Euch in der globalen Rangliste nach oben arbeitet. Wenn Ihr schon einmal endlos erscheinende Laufspiele wie Flappy Bird oder Temple Run gespielt habt, dann ist Roach Race genau das Richtige für Euch. Übrigens gibt es dieses Minispiel auch in Cyberpunk 2077 an einem Arcade-Automaten.

Roach isst seine Lieblingsspeisen wie Äpfel und Karotten, um Energie zu tanken, während er gleichzeitig tödlichen Monstern und gefährlichen Fallen ausweicht. Grundsätzlich gilt: Je weiter Ihr kommt, desto mehr Punkte könnt Ihr sammeln. Wie schnell sind Eure Reflexe, wenn Ihr versucht, einen Platz in der Top-10-Liste zu ergattern?

Preis: Kostenlos (iOS und Android) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Es ist ein (Roach-)Rennen bis ins Ziel! / © NextPit

Ladet Roach Race aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Da habt Ihr sie – unsere Top-5-Apps der Woche. Das ist eine ziemlich interessante Mischung, oder? Wenn Ihr etwas zu kritisieren habt oder uns Eure eigenen Vorschläge mitteilen wollt, hinterlasst uns einen Kommentar direkt unter diesem Artikel!