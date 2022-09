Gratis für Android & iOS: Holt Euch diese kostenpflichtigen Apps umsonst!

Mögt Ihr es, immer wieder neue Apps auszuprobieren? Dann haben die Götter ein Einsehen mit Euch. Wie ein Schweizer Uhrwerk stellen wir jede Woche eine gute Auswahl an Apps und Spielen für Android-Handys und iPhones zusammen, die nur für eine begrenzte Zeit kostenlos sind! Wir verraten Euch, wie Ihr an diese wertvollen Downloads kommt, ohne einen einzigen Cent auszugeben.

Next Pit TV

Wenn Ihr NextPit schon eine Weile verfolgt, wisst Ihr, was Euch in diesem Artikel erwartet: Der Google Play Store und der App Store von Apple bieten regelmäßig Rabatte und Aktionen an, bei denen Ihr kostenpflichtige Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhaltet.

Wir suchen diese kostenlosen Apps zusammen und listen sie für Euch auf. Im Gegensatz zu unserer Liste mit den fünf besten Apps der Woche werden wir nicht jede einzelne vorübergehend kostenlose App testen. Seid also ein bisschen vorsichtig, damit Ihr nicht in einer Geldfalle landet, denn einige Apps können noch Mikrotransaktionen enthalten.

Tipp: Ihr müsst die App nicht zwingend jetzt schon auf dem Handy haben, wenn Ihr sie derzeit nicht benötigt oder der Platz knapp ist. Installiert sie dennoch und löscht sie direkt wieder. Sie wandert in Eure App-Bibliothek und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Apps für Euer Android-Telefon

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Tape-A-Talk Pro Voice Recorder ( 3,99 € ): Mit Tape-a-Talk Pro Voice Recorder könnt Ihr Sprache und Audio in höchster Qualität aufzeichnen. Die App unterstützt unbegrenzte Aufnahmen im Hintergrund. Hört Euch Eure Audio- und Sprachaufnahmen einfach mit einem Klick an und bearbeitet sie innerhalb der App.

): Mit Tape-a-Talk Pro Voice Recorder könnt Ihr Sprache und Audio in höchster Qualität aufzeichnen. Die App unterstützt unbegrenzte Aufnahmen im Hintergrund. Hört Euch Eure Audio- und Sprachaufnahmen einfach mit einem Klick an und bearbeitet sie innerhalb der App. Galerie ( 0,99 € ): Galerie ist eine intelligente Fotoalbum-App, die Eure Fotos und Videos in Momenten organisiert und Euch ermöglicht, die besten Momente Eures Lebens noch einmal zu erleben und mit anderen zu teilen.

): Galerie ist eine intelligente Fotoalbum-App, die Eure Fotos und Videos in Momenten organisiert und Euch ermöglicht, die besten Momente Eures Lebens noch einmal zu erleben und mit anderen zu teilen. NT Konverter ( 2,99 € ): Mit NT Konverter kann Euer Gehirn eine Pause einlegen, denn diese erstklassige App zum Umrechnen von Einheiten verfügt über zahlreiche Features und rechnet mehr als 40 Einheiten um.

Diese Spiele gibt es kostenlos im Google Play Store

G'luck! ( 0,99 € ): Dieses 2D-Spiel ist relativ eintönig und könnte Euch frustrieren. Außerdem scheint die Spieldauer sehr kurz zu sein, aber was soll's - es ist ja kostenlos!

): Dieses 2D-Spiel ist relativ eintönig und könnte Euch frustrieren. Außerdem scheint die Spieldauer sehr kurz zu sein, aber was soll's - es ist ja kostenlos! City Destructor HD ( 2,49 € ): Euer Ziel in diesem Spiel ist ganz einfach: Zerstört Städte nach Belieben! Ihr könnt zwischen zwei Spielmodi wählen – dem Puzzle-Modus und dem Spielplatz-Modus. Der Fortschritt wird durch die mutwillige Zerstörung von Städten gemessen.

): Euer Ziel in diesem Spiel ist ganz einfach: Zerstört Städte nach Belieben! Ihr könnt zwischen zwei Spielmodi wählen – dem Puzzle-Modus und dem Spielplatz-Modus. Der Fortschritt wird durch die mutwillige Zerstörung von Städten gemessen. Rechtschreib-Herausforderung PRO ( 1,49 € ): Es ist an der Zeit, die Fähigkeiten Eures Wortschatzes in diesem Spiel zu testen.

): Es ist an der Zeit, die Fähigkeiten Eures Wortschatzes in diesem Spiel zu testen. Truth or Dare PRO ( 0,99 € ): Dies ist eines der besten Gruppenspiele für Paare, Freunde, Familien und Liebende. Truth or Dare ist auch eine Variante des Flaschendrehspiels. Ideal für Partys, Dates, Übernachtungen oder, um einfach das Eis zu brechen.

): Dies ist eines der besten Gruppenspiele für Paare, Freunde, Familien und Liebende. Truth or Dare ist auch eine Variante des Flaschendrehspiels. Ideal für Partys, Dates, Übernachtungen oder, um einfach das Eis zu brechen. Elote ( 0,99 € ): Menüs mit Mais sind genau Euer Ding? Dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Denn hier könnt Ihr herausfinden, auf wie viele Arten Ihr Mais zubereiten könnt.

): Menüs mit Mais sind genau Euer Ding? Dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Denn hier könnt Ihr herausfinden, auf wie viele Arten Ihr Mais zubereiten könnt. Teach Your Monster to Read ( 5,99 € ): Teach Your Monster to Read ist ein preisgekröntes Phonetik- und Lesespiel für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

): Teach Your Monster to Read ist ein preisgekröntes Phonetik- und Lesespiel für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Squid ball challenge ( 0,49 € ): Bei diesem Spiel handelt es sich um ein einfaches Physikspiel, bei dem Ihr Hindernisse bewegen, umdrehen und manipulieren müsst, um den Ball in den Eimer zu werfen. Ihr habt die Wahl zwischen 2 Modi und über hundert Levels, die Euch beschäftigen.

): Bei diesem Spiel handelt es sich um ein einfaches Physikspiel, bei dem Ihr Hindernisse bewegen, umdrehen und manipulieren müsst, um den Ball in den Eimer zu werfen. Ihr habt die Wahl zwischen 2 Modi und über hundert Levels, die Euch beschäftigen. Space Shooter: Galaxy Attack ( 0,99 € ): Wie gut sind Eure Reflexe? Space Shooter: Galaxy Attack stellt Euren Mut auf die Probe, wenn Ihr Euch zahlreichen außerirdischen Lebensformen stellt, die Eure Existenz auslöschen wollen. Besser sie als Ihr!

): Wie gut sind Eure Reflexe? Space Shooter: Galaxy Attack stellt Euren Mut auf die Probe, wenn Ihr Euch zahlreichen außerirdischen Lebensformen stellt, die Eure Existenz auslöschen wollen. Besser sie als Ihr! Shuriken Jump ( 0,99 € ): Dieses Spiel testet Eure Reaktionsgeschwindigkeit und Eure Sprungfähigkeiten. Ihr werdet herausgefordert, von Balken zu Balken zu springen, während Ihr Früchte schneidet. Das Spiel erinnert ein wenig an Fruit Ninja!

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Television Time ( 2,99 € ): Television Time ist der beste Weg, mit einer schönen Benutzeroberfläche und vielen Funktionen die Sendungen zu verfolgen, die Ihr eh schaut. Bei so vielen Übertragungen die Ihr Euch merken müsst, wird es schließlich schnell unübersichtlich. Warum also nicht eine App die harte Arbeit für Euch erledigen lassen?

): Television Time ist der beste Weg, mit einer schönen Benutzeroberfläche und vielen Funktionen die Sendungen zu verfolgen, die Ihr eh schaut. Bei so vielen Übertragungen die Ihr Euch merken müsst, wird es schließlich schnell unübersichtlich. Warum also nicht eine App die harte Arbeit für Euch erledigen lassen? AnyFind: Verlorene Geräte finden ( 1,99 € ): Seid Ihr der Tollpatsch im Haus? AnyFind ist für kompatible Bluetooth-Geräte wie die Apple AirPods und andere kabellose In-Ear-Ohrhörer von Herstellern wie Beats, Bose, Jabra, Jaybird und JBL zertifiziert.

): Seid Ihr der Tollpatsch im Haus? AnyFind ist für kompatible Bluetooth-Geräte wie die Apple AirPods und andere kabellose In-Ear-Ohrhörer von Herstellern wie Beats, Bose, Jabra, Jaybird und JBL zertifiziert. Speaky Text To Speech ( 0,99 € ): Ihr seid zu beschäftigt, um Artikel auf Euren Lieblingsinternetseiten zu lesen? Lehnt Euch zurück, entspannt Euch und hört zu, wie Euch Nachrichten von jeder beliebigen Website mit einstellbarer Geschwindigkeit und verschiedenen Akzenten vorgelesen werden.

): Ihr seid zu beschäftigt, um Artikel auf Euren Lieblingsinternetseiten zu lesen? Lehnt Euch zurück, entspannt Euch und hört zu, wie Euch Nachrichten von jeder beliebigen Website mit einstellbarer Geschwindigkeit und verschiedenen Akzenten vorgelesen werden. Bolt Browser ( 3,99 € ): Bolt Browser ist ein privater, sicherer und effizienter Browser und Dateimanager, der einzigartige und begehrte Funktionen bietet. Da wären zum Beispiel privates Surfen, sicherer Zugriff über ein Passwort, sowie die Möglichkeit, Dokumente und Medien aus der Dateien-App zu importieren. Eine einstellbare Wiedergabegeschwindigkeit und die Unterstützung von Bild in Bild wären ebenso zu nennen.

Diese Handyspiele sind kostenlos für iOS

Chimp Fu Syllables ( 2,99 € ): Mit diesem Spiel lernt Ihr die Geheimnisse von Silben kennen, um Eure Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu verbessern. Ihr könnt bis zu sechs Silbentypen lernen, zwei- und dreisilbige Wörter lesen und das alles in neun Leveln voller Spaß!

): Mit diesem Spiel lernt Ihr die Geheimnisse von Silben kennen, um Eure Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu verbessern. Ihr könnt bis zu sechs Silbentypen lernen, zwei- und dreisilbige Wörter lesen und das alles in neun Leveln voller Spaß! Teach Your Monster to Read ( 5,99 € ): Oben schon für Android vorgeschlagen, gibt es diese App derzeit auch für iOS gratis. Teach Your Monster to Read ist eine bahnbrechende Lese-App für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, die von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit genutzt wird und mit der das Lesenlernen Spaß macht.

): Oben schon für Android vorgeschlagen, gibt es diese App derzeit auch für iOS gratis. Teach Your Monster to Read ist eine bahnbrechende Lese-App für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, die von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit genutzt wird und mit der das Lesenlernen Spaß macht. Fill Me Up ( 1,99 € ): Dies ist ein Puzzlespiel, bei dem Ihr die Aufgabe habt, das Gitter mit seltsam geformten Puzzleteilen zu füllen.

): Dies ist ein Puzzlespiel, bei dem Ihr die Aufgabe habt, das Gitter mit seltsam geformten Puzzleteilen zu füllen. Grim Quest ( 3,99 € ): Grim Quest ist ein klassischer, rundenbasierter Mix aus RPG und Dungeon Crawler mit Gotik-Ästhetik und Retro-Vibe. Es spielt in einer düsteren Fantasiewelt mit Horrorelementen und legt mit düsteren Bildern, düsterer Musik und viel Text Wert auf eine dunkle Atmosphäre.

): Grim Quest ist ein klassischer, rundenbasierter Mix aus RPG und Dungeon Crawler mit Gotik-Ästhetik und Retro-Vibe. Es spielt in einer düsteren Fantasiewelt mit Horrorelementen und legt mit düsteren Bildern, düsterer Musik und viel Text Wert auf eine dunkle Atmosphäre. Letter Rooms ( 1,99 € ): Bei jedem Rätsel erhaltet Ihr einen Hinweis und eine Reihe von Buchstaben, um die gewünschte Antwort zu finden. Am Anfang müsst Ihr die Buchstaben neu anordnen, später dann auch auch Multi-Buchstaben meistern, um erfolgreich zu sein. Mit über 330 Rätseln werdet Ihr bestimmt eine lange Zeit beschäftigt sein!

Wir drücken Euch die Daumen, dass Ihr ein paar interessante neue Apps gefunden habt. Falls nicht, melden wir uns nächstes Wochenende mit weiteren Vorschlägen zurück. Habt Ihr eine bereits wieder kostenpflichtige App in der Liste entdeckt? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihr uns in den Kommentaren einen Hinweis gebt!