Mit dem Vivo X90 Pro kündigt sich eine weitere 1-Zoll-Kamera an

Vivo stellt wohl noch in diesem Jahr das Vivo X90 und Vivo X90 Pro vor. Nachdem Xiaomi zumindest für China bei dem Xiaomi 12S Ultra einen 1 Zoll großen Bildsensor in Kooperation mit dem deutschen Kamera-Experten Leica präsentierte, wird nun wohl auch Vivo folgen. Auch die haben mit der Zeiss AG deutsche Schützenhilfe beim Thema Kameras.

Nach Xiaomi wird wohl auch im Vivo X90 Pro ein 1-Zoll-Sensor verbaut sein

Unsereins hat das 1.300 Euro teure Vivo X80 Pro noch gar nicht so recht verarbeitet, da liefern gleich mehrere Tippgeber erste Informationen zu dem Vivo X90 und Vivo X90 Pro. Gerade das Pro-Modell steht im Fokus der Berichterstattung, da hier ein 1-Zoll-Bildsensor verbaut sein soll. Auch wenn genauer betrachtet die Image-Sensoren gar keine Diagonale von einem Zoll besitzen, so werden sie in der Smartphone-Industrie doch so beworben, da der Wert aus einer hypothetischen Vidicon-Glasröhre aus den 50er Jahren gemessen wird. Und jene 1-Zoll-Bildsensoren sollen spätestens Anfang 2023 total "in Mode" kommen.

Affiliate Angebot Vivo X80 Pro Zur Geräte-Datenbank

So behauptet der auf Sina Weibo recht bekannte Tippgeber "Digital Chat Station", dass nicht nur Xiaomi mit dem Xiaomi 13 Ultra (Leica) global ein weiteres Smartphone mit besagten großem Image-Sensor auf den Markt bringen wird, sondern auch Oppo mit dem Find X6 Pro (Hasselblad), welches hierzulande wohl als OnePlus 11 Pro erscheinen wird und eben Vivo im X90 Pro (Zeiss). Bei der ehemaligen BBK-Tochter Vivo scheint man sich jedoch noch nicht ganz einig zu sein, wann denn die X90-Serie erscheinen soll – noch in diesem Jahr oder Anfang 2023. Sony will ja Gerüchten zufolge noch in diesem Jahr ein Xperia Pro II (Mark 2 gesprochen) kredenzen, das natürlich auch mit einem 1-Zoll-Sensor ausgestattet sein wird.

Kurz noch einmal zurück zu unserem Vivo X90 Pro: Jenes Smartphone soll laut einem weiteren Leaker als Prozessor den nagelneuen Snapdragon 8 Gen 2 verbaut haben. Und um das Trio komplett zu machen, vermeldet "Ice Universe" noch, dass die neue Periskop-Kamera des Vivo X90 Pro+ besser als die des Samsung Galaxy S22 Ultra, beziehungsweise S23 Ultra sein soll. Zur Erklärung: Samsung verbaut im S23 die identische Telezoom-Kamera wie in diesem Jahr.

Was haltet ihr von der neuen "1-Zoll-Offensive"? Wir haben noch ein Xiaomi 12S Ultra in der NextPit-Redaktion. Macht uns gern Vorschläge in den Kommentaren, was wir genau an dem Smartphone testen sollen. Oder ist es für euch aufgrund mangelnder Bezugsquelle uninteressant?