Xiaomi 12S Ultra mit Riesen-Kamera vorgestellt: Ist das noch ein Handy?

Hier kommen drei weitere starke Smartphones von Xiaomi: Das Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro und das Xiaomi 12S Ultra. Die Handys setzen auf eine Leica-Partnerschaft und haben den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 an Bord. Vorgestellt wurden die drei Modelle gestern zunächst für China.

Xiaomi 12S und 12S Pro

Das Xiaomi 12S und das 12S Pro sehen auf den ersten Blick genau gleich aus, bis man sich die Bildschirmgröße und die Besonderheiten der Kameras auf der Rückseite genauer ansieht. Das etwas kleinere 12S verfügt über ein 6,28 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln, während der Bildschirm des größeren 12S Pro auf 6,73 Zoll ansteigt. Beide haben eine Standard-Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz.

Das 12S und das 12S Pro setzen bei der Kamera auf den Sony-Sensor IMX707 – sehr gut! Das 12S verfügt zudem über eine 13-MP-Ultraweit-, 5-MP-Makro-/Tele-Kamera, während das 12S Pro zwei weitere 50-MP-Kameras mitbringt – eine mit einem 50 mm-Objektiv (2-fache Vergrößerung) und eine weitere mit einem 14 mm-Ultraweitobjektiv. Yeah!

Der Akku des 12S bietet eine Kapazität von 4.500 mAh und eine kabelgebundene Schnellladefunktion mit 67 W. Das Pro hat 4.600 mAh und eine 120-W-Schnellladefunktion, ebenfalls kabelgebunden. Beide können auch kabellos mit 50 W geladen werden und verfügen über 10W Reverse-Wirleess-Charging. Angetrieben werden beide vom Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Im Gegensatz zum Ultra-Modell fehlt beim "normalen" 12S das riesige Zyklopen-Kamera-Auge. / © Xiaomi

Xiaomi 12S Ultra

Das Xiaomi Ultra ist das Flaggschiff der Serie. Es verfügt über das gleiche 6,73" LTPO AMOLED-Display (120Hz) wie das 12S Pro, das 1.440 x 3.200 Pixel darstellt. Der interne Speicher beginnt bei 256 GB (bis zu 512 GB) mit 8 GB (bis zu 12 GB) RAM und auch hier sorgt der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 für mächtig Dampf.

Ausschlaggebend beim 12S Ultra ist aber sicherlich das riesige Kamera-Element, das dem Handy fast schon eher einen Kompaktkamera-Look verleiht. Angeführt wird das Kamera-Setup von einem 1 Zoll großen Sony IMX989 50.3MP Sensor. Sicherlich ist dies einer der größten Sensoren, der jemals in einem Smartphone verbaut wurde. Dazu gesellen sich ein 48-Megapixel-Ultraweitwinkel- und ein 48-Megapixel-Periskop-Telezoom-Sensor. Allesamt profitieren die Kameras der 12S-Serie von Xiaomis neuer Leica-Partnerschaft.

Der Akku des Ultra ist derselbe wie der des 12S, mit einer kabelgebundenen 67-W-Schnellladung, einer kabellosen Schnellladung mit 50 W und 10W Reverse Charging.

Das Xiaomi 12S Ultra hat vielleicht das schickste Kameramodul, das es derzeit auf dem Markt gibt / © Xiaomi

Xiaomi 12S-Serie: Preise und Verfügbarkeit

Vorerst sind die neuen Handys des chinesischen Herstellers nur in China erhältlich. Das Xiaomi 12S Pro ist umgerechnet ab etwa 670 Euro zu haben in der Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Die größere Variante mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher wären es umgerechnet circa 840 Euro. Das Basismodell 12S geht schon mit round about 570 Euro los, die größere Variante (identische Speicheroptionen wie beim Pro) liegt bei etwa 740 Euro.

Das Spitzenmodell 12S Ultra ist in den beiden Farben Classic Black und Verdant Green zu haben. Es legt preislich etwa bei 860 Euro los und bietet dafür 8 GB RAM sowie 256 GB Speicher, mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher klettert der Preis auf die 1.000-Euro-Marke. Bedenkt dabei, dass es sich um Preise vor Steuern handelt.

Noch wissen wir nicht, wann die Geräte auch in Europa an den Start gehen, aber sobald es dazu neue Informationen gibt, findet Ihr sie natürlich hier bei NextPit.

Auf welches der diesjährigen Smartphones seid Ihr am meisten gespannt? Schreibt uns Eure Meinung im Kommentarbereich.