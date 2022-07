Anker 757 PowerHouse startet in Deutschland: NextPit hat sie angeschaut!

Ankers PowerHouse 757 startet ab sofort in Deutschland in den Verkauf! Die Powerstation erreicht dabei eine Ausgangsleistung von bis zu 1.500 Watt und ist mit einer Gesamtkapazität von 1.229 Wattstunden besonders ausdauernd. Da Anker uns das PowerHouse 757 schon in Berlin gezeigt hat, wollten wir Euch die ersten Eindrücke nicht vorenthalten. Für einen ausführlichen Test müsst Ihr Euch allerdings noch gedulden.

