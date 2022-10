Xiaomi 12S Ultra im Test: Mit Leica an die Spitze

Das Xiaomi 12S Ultra ist das erste Smartphone, in dem sich die junge Zusammenarbeit mit dem Kameraexperten Leica manifestiert – auch wenn das kleine Logo ist auf dem riesigen Kamera-Array auf der Rückseite leicht zu übersehen ist. Xiaomi spendiert dem Kamera-Flaggschiff für diesen besonderen Anlass, erstmalig in der eigenen Geschichte, den 1 Zoll großen Bildsensor Sony IMX989. Im NextPit-Test schauen wir uns das 12S Ultra genauer an.

Das Xiaomi 12S Ultra wurde im Juli 2022 in China offiziell vorgestellt. Doch anders als der Vorgänger hat das Modell niemals europäische Ladenregale erreicht. Und wie Xiaomi-Gründer und CEO Lei Jun auch jüngst bekannt gegeben hat, wird das auch nie der Fall sein. Wir müssen also auf das Xiaomi 13 Ultra im Frühjahr 2023 warten. Doch da wo wir unsere Teststellung herhaben, gibt es noch mehr: TradingShenzhen hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Importhändler etabliert. Der Online-Shop vertreibt das Smartphone in Verdant Green und Classic Black mit Leder-Imitat in drei unterschiedlichen Konstellationen erworben:

Die Stereo-Lautsprecher von Harman Kardon oben und unten machen ihren Namen alle Ehre, könnten für meinen Geschmack noch etwas mehr Tiefen bekommen, sofern das bei einem Smartphone überhaupt realisierbar ist. Beim Zocken wird aber einer der beiden Speaker im Quermodus verdeckt, was ich ebenfalls als unvorteilhaft erachte. Die Ober- und Unterseite sind plan, sodass das Xiaomi 12S Ultra rein theoretisch auf diesen auch stehen könnte, falls Ihr mal in windstillen Umgebungen kein Stativ zur Hand habt.

Dennoch liegt das Schwergewicht verdammt sicher in der Hand, vermutlich wegen dem in Grün oder Schwarz erhältlichen Lederimitat. Sehr gute Verarbeitung, ein Aluminiumrahmen und eine gute Position der auf der rechten Seite positionierten Tasten kennzeichnen das Ultra-Flaggschiff. Auf der Front gibt es wie so oft in der Flaggschiffklasse ein seitlich abgerundetes Display. Nicht alle mögen es, ich kann aber beruhigen: Fehleingaben sind mir bei meiner täglichen Nutzung nicht aufgefallen. Nur einmal beim fotografieren hatte ich meinen Finger zu weit im Display, sodass das der Auslöser nicht funktionieren wollte. Das lässt sich aber in den Einstellungen justieren.

Wer das Xiaomi 12S Ultra das erste Mal in der Hand halten darf, wird vermutlich ein breites Grinsen nicht vermeiden können. Denn das in Liebschaft mit Leica Erstgeborene bringt bei einer Größe von 163,2 x 75 x 9,3 Millimeter ein Gewicht von satten 225 Gramm auf die Waage. Das ist vermutlich ebenfalls Rekord, so wie das massive und kreisrunde Kamera-Array auf der Rückseite. Das schaut zusätzlich zu seiner ein Millimeter dicken "Bodenplatte" noch weitere 4 Millimeter aus der Rückseite heraus. Zumindest kippelt es auf der Rückseite liegend nicht auf dem Schreibtisch. Denn es nimmt die gesamte Breite und in der Höhe in etwa ein Drittel der Rückseite ein. Ein schöner Rücken kann eben auch entzücken.

Das Xiaomi 12S Ultra lässt in Sachen Design keine zwei Meinungen zu: Xiaomi wollte auf der Rückseite eine alte Kompaktkamera suggerieren – und das ist ihnen auch gelungen. Die dominante kreisrunde Kameraeinheit nimmt ein Drittel der gesamten Rückseite ein und lässt sich auch nur schwer verbergen. Vermutlich soll das eine kleine Hommage an den neuen Kooperationspartner aus Wetzlar sein, dessen Leica-Logo nun dezent auf der Rückseite verewigt ist.

Natürlich gibt es auch auf dem Xiaomi 12S Ultra das von MIUI 13 bekannte Always-On-Display (AOD) mit seinen mannigfaltigen Themes und Einstellungen. So lassen sich vom Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten der Aktivierung des AOD individuell einstellen. Neu ist die sogenannte "Detect gaze"-Funktion, was im Grunde nichts anderes ist, als dass der Bildschirm so lang aktiviert bleibt, wie Ihr draufschaut.

Was gibt es zum von Samsung sehr hochwertig gefertigten Display noch zu sagen? Natürlich bietet das Panel eine hohe Blickwinkelstabilität, der Kontrast ist satt, und auch die Farben wissen zu gefallen. Ansonsten bietet Xiaomi aber auch zahlreiche Einstellungen. Erfreut war ich von dem auch unter direkten Sonnenlicht sehr gut ablesbaren Bildschirm. Die offiziellen Angaben behaupten eine maximale Helligkeit von 1.000 Nits im manuellen Modus (HBM) – in der automatischen Einstellung unter direktem Sonnenlicht sind 1.500 Nits (Peak) möglich. Unsere Messungen ergaben 614 Nits (HBM) und 954 Nits im Peak, jedoch unter simulierten Sonnenlicht.

Xiaomi 12S Ultra: Software

Das Xiaomi 12S Ultra erreichte die NextPit-Redaktion mit vorinstalliertem Android 12 und der hauseigenen Benutzeroberfläche in der Version 13.0.5. Der Google-Sicherheitspatch ist vom 1. Juli 2022. Da das Xiaomi 12S Ultra nicht in Deutschland direkt gekauft werden kann sondern nur über einen Importhändler, sind die Aussagen bezüglich der "garantierten" Updates ein wenig schwammig. Wollen wir uns an die offiziellen Xiaomi-Security-Bulletins halten, bekommen wir drei "Major Updates" und vier Jahre Sicherheitsupdates. Das bedeutet natürlich so kurz vor Android 13, dass ein System-Update direkt schon weg ist.

Gefällt:

drei System-Updates

vier Jahre Sicherheitsupdates

MIUI und seine vielen Funktionen

Gefällt nicht:

Bloatware ohne Ende

Nur in chinesischer oder englischer Sprache

Auch wenn in China Google eigentlich verboten ist, kommt das Android-Betriebssystem auch in China mit den Google Mobile Services (GMS) zum Kunden. Den Google Play Store und uns so bekannte Anwendungen wie Google Mail, den Google Kalender oder den Chrome-Browser wird man dort vergebens suchen. In unserem Fall war TradingShenzhen als Importhändler so freundlich, den Play Store und einige andere nützliche Anwendungen vor Auslieferung zu installieren. Allerdings belässt der Onlinehändler einiges an chinesischen Anwendungen auf dem Smartphone. Gebt Euch ein paar Tage, bis Ihr aufgeräumt und alle chinesischen Benachrichtigungen aus der Notification-Bar verbannt habt.

Der Test für den SafetyNet Status wurde bestanden, sodass auch das Bezahlen mit Google Pay kein Problem sein sollte. Auch der Widevine gibt sich auf dem Level 1 zu erkennen, sodass auch hier keine Einschränkungen bezüglich der Auflösung bei Amazon Prime Video und Netflix zu erwarten sind. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal explizit darauf hinweisen, dass die Systemsprache ausschließlich in Englisch und Chinesisch verfügbar ist. Lösung wäre das flashen eines EU-ROMs, was ich dem Durchschnittsuser nicht empfehlen möchte.

Das Xiaomi 12S Ultra hat alle Tests bestanden – ist aber leider nur in chinesischer oder englischer Sprache zu benutzen. / © NextPit

Update (09/10/22): Soeben kam noch ein Update auf die MIUI 13.0.10 mit dem Google-Security-Patch von 1. August 2022.