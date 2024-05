Schnell zugreifen: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Wir hoffen, dass Ihr ein tolles Wochenende hattet! Jetzt, wo sich der Staub gelegt hat, ist es an der Zeit zu schauen, was die Woche für Euch bereithält. Euer Handy wird sicherlich bei den meisten Eurer Aktivitäten im Mittelpunkt stehen, also solltet Ihr auch schauen, welche kostenlosen Apps es zum Start in die Woche im Apple App Store und im Google Play Store gibt. Wir haben Spiele und Anwendungen ausgewählt, die normalerweise einen Preis haben, aber für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Worauf warten wir noch? Los geht’s!