Wenn es darum geht, wer in der Branche die besten Displays liefert, wird der Name Samsung zumeist zuerst genannt. Das führt dazu, dass auch der große Konkurrent Apple nicht drumherum kommt, sich für seine iPhones und iPads bei den Südkoreanern zu bedienen. Allerdings verfügt das Land mit LG noch über einen weiteren Display-Produzenten und jetzt scheint es so, als ob LG den großen Widersacher Samsung für die neuen Apple-Tablets sogar ausstechen konnte.

"Ultradünn und leicht" – das neue iPad Pro

Ross Young, Analyst von Display Supply Chain Consultants (DSCC) hat einen guten Draht in die Lieferkette und will erfahren haben, dass die neuen iPads über Displays der Sonderklasse verfügen sollen. Genauer gesagt ist davon die Rede, dass die 11,1- und 12,9-Zoll großen neuen iPad-Pro-Modelle über OLED-Panels verfügen sollen, die signifikant besser sein sollen als alles, was wir bislang von Tablets kennen.

Wetten, dass Fabi auf das neue iPad Pro mit OLED-Display noch ein bisschen zufriedener blicken wird? / © nextpit

Laut Youngs Quellen setzt Apple auf LTPO-Technologie mit 120 Hz und auf die "Tandem Stack"-Bauweise, die eine besonders dünne Bauart ermöglichen soll. Die Displays seien "ultradünn und leicht", heißt es, sollen aber auch durch Energieeffizienz, Helligkeit und ihre Langlebigkeit bestechen.

LG statt Samsung: Werden die iPads jetzt teurer?

Angedacht war, dass sowohl LG als auch Samsung die notwendigen Panels für das Unternehmen aus Cupertino zuliefern. Allerdings legt sich Samsung derzeit noch ein wenig die Karten, wenn es um die eigenen Tandem-OLEDs geht. Deswegen hat sich Apple nun ausschließlich auf LG als Partner für diese besonderen Panels entschieden.

Das ist ein Schlag für Samsung, könnte möglicherweise aber auch ein Schlag für potenzielle Käufer:innen der neuen iPads sein. Schon Ende 2023 wiesen unsere Kolleg:innen von BGR darauf hin, dass Apple sich für LG entscheiden könnte und das mit einem fetten Haken einherginge: Die Panels von LG sind schlicht deutlich teurer als die von Samsung. Das könnte für uns bedeuten, dass wir diesen höheren Posten von Apple weitergereicht bekommen – und damit auch mehr für das iPad bezahlen müssten.

Ob die Preise wirklich anziehen, wie gut die neuen Displays tatsächlich sind und was es sonst noch an wichtigen neuen Informationen zu den kommenden iPads gibt: All das erfahren wir morgen am 07. Mai, wenn Apple die neuen Geräte aus dem Hut zaubert – und nextpit wird Euch natürlich ausgiebig informieren, versprochen!