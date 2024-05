In einem privaten Post auf X spekulierte der Tippgeber Panda Flash (via WccfTech), dass Samsungs Galaxy S25 Ultra keine größeren Zellen erhalten wird, was eine ähnliche Kapazität von 5.000 mAh wie beim Galaxy S24 Ultra (Test) bedeutet. Stattdessen glaubt er, dass das Premium-Flaggschiff eine neue "Battery AI"-Funktion für eine längere Akkulaufzeit erhält.

Er beschrieb, wie die Aktivierung des neuen Akkumodus es dem Galaxy S25 Ultra ermöglicht, weitere 5 bis 10 Prozent mehr Akkulaufzeit herauszuholen. Das ist zwar ein bescheidener Sprung, aber ein effizienterer Chipsatz könnte die Akkulaufzeit des Handys noch weiter verbessern.

Wie "Battery AI" für eine längere Akkulaufzeit sorgen könnte

Die Quelle machte keine genauen Angaben dazu, wie die akkusparenden Maßnahmen in diesem Modus funktionieren sollen. Es könnte sich jedoch um eine verbesserte Version der bestehenden softwarebasierten Akku-Optimierungen handeln, die bereits in Samsungs One UI 6 eingesetzt werden, wie z. B. die adaptive Nutzung, die die Prozessorgeschwindigkeit je nach aktueller Aufgabe begrenzt.

Gleichzeitig deutet der Name Battery AI darauf hin, dass es sich stark auf die maschinellen Lernfähigkeiten des Chipsets stützen könnte, welches das Galaxy S25 Ultra antreiben soll. Mit einer hochentwickelten neuronalen Verarbeitungseinheit könnte sie Euer Nutzungsverhalten genau lesen und vorhersagen und daraufhin die benötigte Energiemenge anpassen.

Samsung könnte die Galaxy KI nutzen, um die Akkulaufzeit des Galaxy S25 (Ultra) zu verbessern. / © nextpit

Die neue Akku-KI wird voraussichtlich auch im Galaxy S25 und Galaxy S25+ verfügbar sein. Es ist jedoch unklar, ob diese Standardmodelle größere Akkukapazitäten erhalten werden oder ob sie auf dem Level der Galaxy-S24-Duo stagnieren.

Vorher haben wir noch kein so lautendes Gerücht vernommen, aber unrealistisch erscheint es angesichts Samsungs Fokus auf Ki ganz sicher nicht. Es ist ja noch Zeit bis zur Präsentation der neuen Flaggschiffe Anfang 2025, also ist noch Zeit genug für weitere Informationen, die diesen Schritt bestätigen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Tarifvergleich

Abgesehen von der besseren Akkulaufzeit, was glaubt Ihr, wie KI das Nutzererlebnis in Smartphones und Tablets verbessern wird? Teilt Eure Gedanken mit uns.