Seid Ihr auf der Suche nach neuen App-Empfehlungen für Euer Smartphone ? Wenn die Antwort ja lautet, dann habt Ihr Glück. Wir haben eine Sammlung der besten 5 Apps der Woche für Euch zusammengestellt. Das nextpit-Redaktionsteam hat fünf spannende Apps für iPhone- und Android-Nutzerinnen und -Nutzer sorgfältig ausgewählt und getestet. Also, lasst uns eintauchen und diese spannende Auswahl erkunden!

Was sind die Perlen, die wir diese Woche entdeckt haben? Trainiert Euer Gehirn mit Boxes: Lost Fragments, bei dem Ihr Rätsel löst, um weiterzukommen. Verhindert, dass andere auf Eure Apps zugreifen, mit dem einzigartigen Entsperrungs-Tool HideU. Baut Eure Plattensammlung mit Discogs auf und spart Zeit mit 15-minütigen Buchzusammenfassungen dank Headway.

In der heutigen Welt gibt es viele Apps mit In-App-Käufen oder Werbung. Wir prüfen jedoch alle Apps gründlich, um Fairness zu gewährleisten und Euch vor unerwarteten Ausgaben zu schützen. Unser Hauptziel ist es, Apps zu entdecken, die Eure Smartphone-Erlebnis verbessern und Euch zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr auf der Suche nach tollen App-Angeboten seid, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf unsere Auswahl an kostenlosen Apps für die Woche werfen! Jede Woche stellen wir eine Reihe von Apps vor, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber derzeit im Rahmen einer Werbeaktion kostenlos erhältlich sind. Entdecke die Top 5 Apps für diese Woche und entdecke die besten Handyspiele und Apps, die es auf die Liste geschafft haben!

Boxes: Lost Fragments (Android & iOS)

Liebt Ihr Puzzlespiele und wollt Euer Gehirn herausfordern? Wenn Ihr das bejaht habt, dann ist Boxes: Lost Fragments sicherlich Euer Interesse geweckt. Die Grafik ist erstklassig, und der Sound trägt zur Atmosphäre bei. Mir gefällt, dass die Rätsel trotz ähnlicher Mechanismen alle unterschiedlich sind, damit Ihr lernt, öfter über den Tellerrand zu schauen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Wisst Ihr, was cool wäre? Ein technisches Wunderwerk in Form einer ähnlichen Rätselkiste, allerdings in einem physischen Format. Das wäre zwar ein Wunschtraum, aber es macht Spaß, Knöpfe zu drücken und zu sehen, wie das Puzzle mit Euren Aktionen interagiert, wenn Ihr weiterkommt. Wenn ich bei einem bestimmten Rätsel nicht weiterkam, musste ich das Handy weglegen, um einen Spaziergang zu machen und mich abzulenken, bevor ich zum Rätsel zurückkehrte und es löste.

Ladet Boxes: Lost Fragments aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Während die ersten 10 Levels kostenlos sind, gibt es insgesamt 20 Levels, in denen Ihr Eure ganze Problemlösungskompetenz abrufen könnt. Jede Rätselkiste ist wunderschön anzusehen und einzigartig, was es äußerst interessant macht, sie zu lösen. Um den Rest des Spiels zu spielen, müsst Ihr 6,99 € bezahlen.

Rumble Club (Android & iOS)

Liebt Ihr das Gemetzel in Battle-Royale-Spielen? Dann ist Rumble Club genau das Richtige für Euch. Ihr könnt mit bis zu 20 Spielern in einer 3D-Umgebung gegeneinander antreten. Ihr müsst nicht nur Eure Züge strategisch planen, um andere Spieler/innen loszuwerden, sondern auch ein wachsames Auge auf die sich verändernde Umgebung haben. Einige Stockwerke können verschwinden (mit ausreichender Vorwarnzeit), es gibt Fallen - das bringt den Adrenalinspiegel ganz schön in die Höhe.

Es ist zwar toll, dass es hier keinen Pay-to-Win-Mechanismus gibt (durch In-Game-Käufe könnt Ihr Euch bessere Kosmetika kaufen), aber es gibt auch einige Nachteile, wenn Ihr wie ich eher ein Präzisionsspieler seid. Ich neige dazu, Titel zu mögen, die weniger Variablen haben, deshalb ist Rumble Club manchmal nervig. Es gab Momente, in denen ich zufällig getötet wurde, z. B. als eine Kiste in meine Richtung geworfen wurde, die kaum ein Pixel meines Arms berührte, und ich aus der Arena flog.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Ladet Rumble Club aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Insgesamt ist das Spiel unterhaltsam, aber definitiv nicht auf dem Niveau anderer Brawler wie Smash Brothers. Zum Glück sind die Grafik und die Animationen niedlich und flüssig, und es scheint sich an eine viel jüngere Generation zu richten als an Erwachsene. Allerdings fühle ich mich jetzt nicht mehr so gut, wenn ich meine Gegner dominiere, weil ich das Gefühl habe, dass ich sie schikaniere.

Discogs (Android & iOS)

Es kommt ein Punkt im Leben, an dem wir alle sterben werden. Was für ein Vermächtnis würden wir hinterlassen? Oder sollte die passendere Frage lauten: Was für ein Chaos? Wenn Ihr ein begeisterter Schallplattensammler seid oder erst kürzlich von dem Virus befallen wurdet, gibt es vielleicht eine App, die Eure Augen zum Funkeln bringt.

Discogs, ein Online-Plattenladen, den es überraschenderweise schon seit mehr als zwanzig Jahren gibt, hat eine App. Im Grunde handelt es sich dabei um eine mobilfreundliche Version der Website. Allerdings bietet die App einige Optionen, die das Katalogisieren, Sammeln und Verkaufen von Vinyl-Schallplatten einfacher machen.

Wollt Ihr wissen, wie viel Eure Schallplatten wert sind? Nutzt Discogs, um es herauszufinden! / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Es ist die perfekte App, um ein Inventar all Eurer Schallplatten zu führen, denn die Suchfunktion funktioniert wie von Zauberhand. Das Beste ist die Kamerafunktion, mit der der Barcode einer Schallplatte gescannt wird, um wichtige Details wie den Namen des Künstlers, den Titel und alle anderen relevanten Informationen über die Veröffentlichung herauszufinden. So wisst Ihr auch, wie viel die Platte auf dem Markt kostet und könnt Euren Nettowert leichter bestimmen.

Wenn Ihr die Nase voll habt von digitalen Musikstreamingdiensten und Euch für die alte Schule entscheidet, dann ist Discog eine App, die Ihr nicht verpassen solltet.

Ladet Discogs aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

HideU (Android & iOS)

Habt Ihr ein paar Apps, von denen Ihr nicht wollt, dass andere wissen, dass Ihr sie auf Eurem Handy installiert habt? Vielleicht ist es eine Tagebuch-App, die alle Eure tiefsten, dunkelsten Geheimnisse enthält. Was ist mit Eurer Fotogalerie? Mit HideU kannst Ihr diese Apps auf einzigartige Weise vor dem Startbildschirm Eures Handys verstecken, indem Ihr sie in einen anderen Startbildschirm verschiebt. Es fühlte sich an, als würde ich eine andere Realität betreten.

Mit HideU könnt Ihr Apps, von denen Ihr nicht wollt, dass andere wissen, dass Ihr sie auf Eurem Handy habt, privat halten. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 €/Woche, 3,99 €/Monat, 39,99 €/Jahr) / Konto erforderlich: Nein

Grundsätzlich erscheint HideU nach der Installation wie ein Taschenrechner. Sogar das Symbol ist das eines Taschenrechners und der Name der App selbst ist ein Taschenrechner. Ihr könnt zwischen einem normalen Taschenrechner und einem wissenschaftlichen Rechner wechseln, aber um wirklich auf die Funktionen der App zugreifen zu können, müsst Ihr zuerst einen Schlüsselcode eingeben, gefolgt von einem "=". Wenn Ihr das getan habt, werdet Ihr in eine alternative Realität versetzt, in der Ihr auswählen könnt, welche Apps Ihr aus dem Hauptbildschirm Eures Telefons ausblenden wollt.

Auf diese versteckten Apps könnt Ihr dann nur noch zugreifen, wenn Ihr HideU eingebt. Ja, es kann sich chaotisch und verworren anfühlen, aber es funktioniert, und das ist das Wichtigste.

Ladet HideU aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ich fand die Ladezeiten der App für meinen Geschmack etwas zu lang, aber wenn Ihr Geheimnisse vor neugierigen Blicken schützen wollt, ist HideU genau das Richtige für Euch. Ich mag nur die Videowerbung nicht, die ich mir jedes Mal ansehen muss, wenn ich HideU aufrufe, aber die kann man mit einem Abonnement abstellen.

Headway (Android & iOS)

Man sagt, dass die Zeit das Wesentliche ist. Bücherwürmer können sich mit diesem Satz identifizieren, denn sie müssen so viele Titel verschlingen und haben trotzdem nicht genug Zeit. Warum nicht eine App die Bücher zusammenfassen lassen, die Ihr unbedingt lesen solltet, aber keine Zeit habt? Headway ist eine interessante App, bei der ich zuerst die verschiedenen Bereiche identifiziert habe, in denen ich wachsen möchte, wo ich mich gerade befinde und wie stark ich mich engagiere.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Headway fasst erstklassige Sachbücher zusammen, die Euch helfen, Euer Leben besser zu gestalten. / © nextpit

Mit über 1.500 verfügbaren Buchzusammenfassungen pickt Headway die wichtigsten Ideen in all diesen Sachbuch-Bestsellern heraus und liefert dann die relevanten Zusammenfassungen zu dem Thema, das Ihr lernen wollt. Schließlich wurde Rom nicht an einem Tag erbaut, also ist es sinnvoll, täglich mundgerechte Ideen präsentiert zu bekommen.

Die App ermutigt Euch, wenn Ihr im Rückstand seid, und warnt Euch, wenn Ihr ein oder zwei Kapitel überspringen wollt. Insgesamt denke ich, dass dies ein besserer Weg ist, um mich zu verbessern, anstatt den ganzen Tag zu vertrödeln, ohne etwas zu erreichen.

Ladet Headway aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Bedenkt, dass Ihr die App 7 Tage lang kostenlos testen könnt, bevor Ihr mit einem Mindestbeitrag von 12,99 € (und von da an geht es höher) weitermachen könnt, je nachdem, was Ihr ausgewählt habt.

Gibt es diese Woche eine spannende neue App, die Ihr mit uns teilen wollt? Behaltet sie nicht für Euch. Lasst es uns und die nextpit-Community in den Kommentaren wissen!