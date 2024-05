Laifen Wave im Kurztest: Eine elektrische Zahnbürste wie von Apple

Die elektrische Zahnbürste Laifen Wave verbindet hochwertiges Design mit praktischem Nutzen. Sie ist in den Materialien Edelstahl, Aluminiumlegierung und ABS-Kunststoff erhältlich, wobei ich mich in meinem Test für letzteres entschieden habe .

Technik leicht gemacht

Die Laifen Wave hat nicht nur ein hübsches Äußeres, sondern mit seinem Dual-Action-Mechanismus auch eine Menge zu bieten. Dessen cleveres Design kombiniert eine präzise 60° Hin- und Herbewegung mit bis zu 66.000 Vibrationen pro Minute.

Die Laifen Wave liegt gut in der Hand, ist leicht und erstaunlich leise. / © nextpit

Dank dieser Technologie reinigt die Laifen Wave deine Zähne effizienter, indem sie mehr Bereiche des Mundes erreicht und auch unter Druck eine gleichmäßige Leistung beibehält. Das bedeutet eine gründlichere Reinigung, gesünderes Zahnfleisch und letztendlich ein strahlenderes Lächeln.

Wenn ihr an den traditionellen kreisförmigen Bürstenmechanismus gewöhnt seid, könnte sich der andere Ansatz der Laifen Wave anfangs seltsam anfühlen. Bei der ersten Benutzung könntet Ihr feststellen, dass Ihr mehr Zahnpasta auf den Spiegel spritzt, und es kann leicht passieren, dass Ihr Eure Zähne versehentlich mit der Rückseite des Bürstenkopfes berührt, was sich ungewöhnlich anfühlt. Wenn Ihr Euch aber erst einmal an diese neue Technik gewöhnt habt, werdet Ihr feststellen, dass sie extrem bequem und überraschend sanft ist – Ihr braucht nur wenig Druck. Außerdem ist die Zahnbürste unglaublich leise.

Die Begleit-App für die Laifen Wave bietet euch eine Reihe von Steuerungsmöglichkeiten in drei verschiedenen Modi. / © nextpit

Intelligente Funktionen für die individuelle Pflege

Die Laifen Wave ist keine gewöhnliche Zahnbürste. Mit der dazugehörigen App, die drei verschiedene Einstellungen und zehn Intensitätsstufen bietet, ist sie so etwas wie eine Kommandozentrale für den Mund. Das schlichte Design ist nicht nur ein Hingucker – die App lässt sich auch nahtlos mit anderen Geräten aus dem Laifen-Sortiment verbinden, z. B. mit dem schicken Laifen Swift Special Haartrockner und dem Laifen SE, die beide derzeit im Angebot sind.

Im Vergleich zu meiner gewohnten Oral-B ist das herausragende Merkmal der Laifen Wave zweifelsohne die App. Die Möglichkeit, die Vibrationsstärke, den Oszillationsbereich und die Geschwindigkeit über ein Spektrum von zehn Intensitäten einzustellen, setzt einen neuen Standard, obwohl ich mir mehr davon wünsche. Zum Vergleich: Mein intelligenter Wasserfilter verfolgt nicht nur meinen Wasserverbrauch auf das Jahr genau, sondern enthält auch einen direkten Einkaufslink für wichtiges Zubehör wie Kartuschen und CO 2 , inklusive rechtzeitiger Ablauferinnerungen. Das zeigt, dass die Laifen-App zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch ausbaufähig ist.

Idealerweise würde die App auch Analysen über meine am häufigsten genutzten Modi liefern und mich darauf hinweisen, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf auszutauschen. Noch mehr würde ich mich über eine KI-Funktion freuen, die die Langlebigkeit meiner Zähne schätzt – ob das allerdings praktisch ist, wird sich zeigen. Die Verknüpfung mit meiner Apple Health App könnte ein kluger Schachzug sein, wenn man bedenkt, wie wichtig die Mundgesundheit für das allgemeine Wohlbefinden ist.

Das Batterieladesymbol zeigt an, wann Ihr Eure Laifen Wave aufladen müsst, und das Symbol für den Flugzeugmodus zeigt an, ob die Zahnbürste ein- oder ausgeschaltet ist. / © nextpit

Positiv ist, dass das Gerät mit Over-the-Air-Firmware-Updates ausgestattet ist, so dass es immer auf dem neuesten Stand ist, ohne viel Aufhebens zu machen.

Was den Datenschutz angeht, ist Laifen transparent und geradlinig. Das Unternehmen ist weltweit tätig und nutzt ein Netzwerk von Ressourcen und Servern. Es ist jedoch nicht klar, ob und wo sich die Server außerhalb von China befinden.