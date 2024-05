Herrje, schon wieder KI! Eigentlich wollte ich ein anderes Themenfeld in der Casa Casi beackern, aber OpenAI und Scarlett Johansson haben das erfolgreich verhindert. Was die Schauspielerin mit KI und OpenAI zu tun hat, und wieso die Branche ein Vertrauensproblem hat, besprechen wir in der heutigen Folge des nextpit-Podcasts Casa Casi.