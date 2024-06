Ihr seid mit Eurem Smartphone bereits rundum zufrieden, sucht aber dennoch ein cooles Tarif-Bundle mit ordentlich Sparpotenzial? Dann bietet Euch der Händler Blau jetzt ein unschlagbares Angebot. Hier sichert Ihr Euch nämlich nicht nur einen 14 GB starken 5G-Tarif für unter 14 Euro pro Monat* . Für einmalig 7 Euro (plus Versand) bekommt Ihr hierbei auch noch einen 50-Zoll-4K-TV von Samsung on top!

Affiliate Angebot Samsung-TV + Tarif

14 GB, 5G & Allnet-Flat — Das bietet Euch der Tarif im Detail

Schauen wir uns zunächst den Tarif selbst genauer an. Blau bietet Euch bei dem Bundle mit dem 4K-TV drei verschiedene Optionen: 9, 14 oder 19 GB. Bei den Tarifen mit 14 oder 19 GB und einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten zahlt Ihr weniger als 1 Euro pro GB. Bei der 14-GB-Option – auf die wir uns fortlaufend in diesem Artikel beziehen – sind es etwa monatlich 13,49 Euro*. Alternativ könnt Ihr den Tarif aber auch nur über 24 Monate abschließen. Dadurch steigen allerdings die Kosten etwas.

Passend dazu: Noch mehr Angebote findet Ihr in unserer o2-Tarifübersicht

Das Datenvolumen nutzt Ihr dabei mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Telefónica. Eine gute Geschwindigkeit, die für den Alltag rund ums Surfen, Social Media und Co. locker ausreichen sollte. 5G ist dabei in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich. Außerdem Teil des Vertrags sind eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten von 13,49 Euro fallen zusätzlich nur noch einmalig 7 Euro für den 4K-TV von Samsung sowie weitere 39,90 Euro Versandkosten an. Der Anschlusspreis wird bei dem Deal hingegen komplett gestrichen.

Nur 7 Euro für einen 4K-TV?! So rechnet sich das TV-Bundle

Doch wie rechnet sich das Bundle und lohnt sich das Ganze? Wir machen den Preis-Check: Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Tarif-Deal mit 14 GB Datenvolumen insgesamt rund 532 Euro an. Bereits der enthaltene 4K-TV von Samsung in 50 Zoll kostet einzeln im Netz aber bereits fast 500 Euro. Ihr zahlt bei dem Blau-Angebot somit nur einen Aufpreis von insgesamt 35 Euro bzw. 98 Cent pro Monat für den Vertrag. Dieser sogenannte Effektivpreis zeigt mit Blick auf den 14 GB starken 5G-Tarif, dass es sich hierbei wirklich um einen Top-Deal handelt! Wer gleichermaßen Interesse an einem neuen Tarif und einem 4K-TV hat, macht hier also tatsächlich ein tolles Schnäppchen.

Lest auch: Die besten Smart TVs im Vergleich

Andersherum gerechnet, sichert Ihr Euch den 4K-TV sogar völlig kostenlos zum Tarif. Denn ein vergleichbarer Vertrag bei Blau (Blau Allnet L*) mit 15 GB Datenvolumen im LTE- statt im 5G-Netz kostet pro Monat bereits 18,99 Euro. Über die 36 Monate würden hier mehr als 680 Euro zusammenkommen. Im Angebots-Bundle zahlt Ihr rund 150 Euro weniger und bekommt den 4K-TV sogar noch dazu!

Affiliate Angebot Samsung TV + Tarif

4K-TV von Samsung — Gestochen scharfe Bilder in 50 Zoll

Enthalten in dem Angebot ist dabei der 4K-TV von Samsung GU50CU8079U in 50 Zoll. Der UHD-Fernseher punktet beispielsweise dank Dynamic Crystal Color mit realitätsnahen Farben, liefert Euch aber auch starke Kontraste und stets gestochen scharfe Bilder. Smarte Funktionen wie das 4K-Upscaling sorgen außerdem dafür, dass selbst älteren Inhalten ein neuer Glanz verleiht wird. Für Konsolen, Soundbars und Co. stehen Euch unzählige Anschlüsse wie unter anderem drei HDMI-Slots zur Verfügung. Selbstverständlich könnt Ihr den 4K-TV ebenfalls via LAN und WLAN ruckzuck mit dem Internet verbinden, um so auf beliebte Streaming-Apps wie Netflix und Prime Video zugreifen zu können.