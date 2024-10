Geekom Mini-PC mit Exklusiv-Rabatt: Die beste Lösung fürs Homeoffice?

Kein Interesse daran, einen sperrigen Tower-PC neben Eurem Schreibtisch aufzustellen? Verständlich! Es existieren allerdings auch andere Optionen als teure Notebooks. Ein Mini-PC* wie der Geekom AE8 lässt sich problemlos auf dem Schreibtisch oder sogar hinter Eurem Monitor unterbringen. Trotz seiner kompakten Größe bietet er ordentlich Power für das Home-Office. Zudem könnt Ihr auf ihm auch Spiele mit mäßigen Qualitätseinstellungen spielen. Hier sind alle Einzelheiten zum Angebot.

Affiliate Angebot Geekom Mini-PC AE8 Rabatt gibt's mit dem Code „nextAE8R9“ bei Amazon bzw. „nextpitAE8“ auf der Hersteller-Webseite.

Das bietet der Mini-PC

Mit dem Geekom AE8 Mini-PC habt Ihr die Wahl zwischen einem AMD Ryzen 9 (mit 32 GB RAM und 1 TB SSD) oder einem Ryzen 7 (32 GB RAM und 512 GB SSD). Je nachdem, wie viel Rechenleistung und Speicherplatz Ihr benötigt, könnt Ihr die passende Konfiguration für Euch auswählen. In beiden Versionen ist eine AMD Radeon 780M Grafikkarte verbaut, die laut Hersteller sogar Spiele wie Forza Horizon mit 60 bis 75 FPS oder League of Legends mit 150 bis 240 FPS darstellen kann. Darüber hinaus bietet der Mini-PC satte 32 GB RAM, was im Vergleich zu den meisten Notebooks in dieser Preisklasse eine beeindruckende Ausstattung darstellt.

Das Gesamtpaket sollte somit nicht nur für Office- und Web-Anwendungen mehr als ausreichen, sondern auch für anspruchsvollere Aufgaben wie Bild- oder Videobearbeitung. Zudem lassen sich kleinere Spiele damit ohne Probleme spielen. Natürlich solltet Ihr aber nicht die gleiche Leistung wie bei einem 2.000-Euro-Tower-PC erwarten. Ein weiterer Vorteil sind die zahlreichen Anschlüsse: Bis zu vier 4K-Bildschirme lassen sich gleichzeitig an den Mini-PC anschließen – ideal, um noch effizienter zu arbeiten.

Der größte Pluspunkt des Geekom AE8 ist jedoch zweifellos, dass Ihr kaum Platz in Eurem Arbeitszimmer benötigt. Zudem lässt sich der Mini-PC einfach transportieren, um an einem anderen Ort einen Arbeitsplatz einzurichten. Im Vergleich zu einem Notebook spart Ihr außerdem Geld, da weder Bildschirm noch Maus, Tastatur oder Lautsprecher integriert sind.

Geekom AE8 kaufen: Hier sichert Ihr Euch den besten Deal

Der Geekom AE8 Mini-PC ist, wie bereits erwähnt, in zwei Varianten erhältlich: Entweder mit einem AMD Ryzen 7 und 512 GB SSD-Speicher oder mit einem Ryzen 9 und 1 TB SSD. Wenn Ihr den Mini-PC im Geekom-Onlineshop* kauft, könnt Ihr mit dem Code „nextpitAE8“ satte 180 Euro sparen und zahlt nur noch 569 Euro (für die R7-Version) bzw. 699 Euro (für die R9-Version)*.

Falls Ihr besonders an der Variante mit dem R9-Chip und 1 TB Speicher interessiert seid, lohnt sich jedoch auch ein Blick auf Amazon. Dort bekommt Ihr ihn mit dem Code „nextAE8R9“ für 694,41 Euro, also noch etwas günstiger. Für die R7-Version steht bei Amazon mit dem Rabattcode ein Preis von 591,71 Euro auf der Rechnung. Hier habt Ihr im Geekom-Onlineshop* den besseren Deal.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Geekom. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.