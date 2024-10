Ja, wir sprechen heute mal wieder über den Status Quo bei der Virtual-Reality-Thematik. Wo stehen wir gerade, was bringen HTC, Meta und natürlich auch Apple an den Start und welche eigenen Erfahrungen haben wir in der letzten Zeit machen können? Klären wir alles in der heutigen Folge der virtuellen Tech-WG "Casa Casi".

Virtual Reality 2024? Deutlich mehr als nur die Apple Vision Pro

Ja, wir schwärmen heute von der Apple-Brille, die auch wirklich klasse (nur ein klitzekleines bisschen teuer) ist. Aber vor allem fasziniert uns das Herumspinnen und Vorstellen, was damit ermöglicht wird – sowohl beim Entertainment und der Unterhaltung, als auch im professionellen oder medizinischen Bereich.

Wir sprechen noch einmal über das Thema Ausbildung bei der Polizei und Bundeswehr, über das Johanna im überMORGEN-Podcast ja schon Spannendes berichtete. Ach so, schaut Euch dazu auch unbedingt Bens Artikel an, der auch vor Ort war bei dieser VR-Geschichte und sich ausführlich dazu äußerte – Link findet Ihr unten in den Show Notes.

Aber keine Bange, ein klitzekleines bisschen Dystopie bei all der Träumerei bieten wir natürlich auch. Denn es ist schon creepy, wenn eine Brille – in diesem Fall eine von Meta/Ray-Ban – Leuten dazu verhilft, wildfremde Passanten auf der Straße zu identifizieren. Hört also bitte rein in die neue Folge und lasst uns wissen, in welchem Team Ihr bei Virtual Reality spielt: Eher Team Utopie? Eher Team Dystopie? ... oder doch eher Team "interessiert mich 'nen Scheiss!" Ganz viel Spaß mit der Folge!

