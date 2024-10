Jedes Jahr schaffen es Dutzende von Saugrobotern, Saug- und Wischrobotern und sogar reine Wischroboter in die nextpit-Redaktion. Um bei unseren Tests eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, nutzen wir die Saugroboter nicht nur in der immer gleichen Testumgebung, sondern führen auch systematische Tests und Messungen durch. Dabei messen wir beispielsweise die Wischleistung oder die Saugleistung mit dem immer gleichen Testverfahren.

Mit dem Deebot N30 Pro Omni reiht sich ein weiterer Saugroboter mit Wischfunktion von Ecovacs in die umfangreiche Produktpalette des Herstellers ein. Für weit unter 1.000 Euro bietet der Saug-Wischer so viel Technik wie Saugroboter aus dem vierstelligen Preissegment. Ob der Ecovacs Deebot N30 Pro Omni sein ganzes Potenzial in der Praxis entfaltet, lest Ihr im ausführlichen nextpit-Test.

Zusammenfassung Kaufen Ecovacs Deebot N30 Pro Omni Pro Super Saugergebnis

Gute Wischleistung

Ausfahrbarer Wischmopp

Haare verheddern sich nicht in der Hauptbürste Contra Navigation nicht immer optimal

Hoher Akkuverbrauch

Ziemlich laut auf maximaler Saugstufe Ecovacs Deebot N30 Pro Omni Ecovacs Deebot N30 Pro Omni: Alle Angebote

Design und Einrichtung des Deebot N30 Pro Omni Der Ecovacs Deebot N30 Pro Omni ist ein schicker Saugroboter. Noch schicker wirkt die Basisstation, die mit Selbstreinigungsfunktionen auf sich aufmerksam macht. Ecovacs verbaut hochkarätige Technik im Staubsaugerroboter. Es gibt einen Wischmopp, der intuitiv ausfährt, um Ecken und schwer erreichbare Flächen zu wischen. Stärken des Ecovacs Deebot N30 Pro Omni: In zwei Farben erhältlich – Schwarz und Weiß

Schickes, einzigartiges Design der Station

Simple, schnelle Einrichtung Schwächen des Ecovacs Deebot N30 Pro Omni - Der Ecovacs Deebot N30 Pro Omni ist in zwei Farben erhältlich, Schwarz und Weiß. Unter der kleinen, abnehmbaren Abdeckung steckt ein 350-ml-Staubbehälter. Der N30 Pro Omni ist 10,4 cm hoch. Ecovacs gibt an, dass das Gerät Türschwellen mit einer Höhe von bis zu 20 mm bewältigt. Besonders wird es auf der Rückseite des Roboters. Ecovacs verbaut einen schwenkbaren Wischmopp. Der Sauger fährt den in Fahrtrichtung rechten Wischmopp häufig aus, um in Ecken und schwer erreichbaren Stellen zu wischen. Die Station und der Saugroboter haben ein zeitloses Design. © nextpit Unter der magnetischen Haube steckt ein Staubehälter. © nextpit Den Staubbehälter könnt Ihr jederzeit herausnehmen. © nextpit Die Servicestation misst 34 × 48,5 × 54 cm. Die weiße Farbvariante hat einen kleinen Vorteil. Der Frischwassertank ist durchsichtig. Dadurch seht Ihr auf Anhieb den Wasserstand des Frischwasserbehälters. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 3,5 Liter. Der Tank für Dreckwasser umfasst dagegen 3 Liter. Schließlich komplettiert ein 2,6-Liter-Staubbeutel das Gesamtpaket der All-in-One-Dockingstation. Den Funktionen der Station widmen wir uns im weiteren Verlauf des Testberichts. Die Basisstation des N30 Pro Omni beinhaltet zwei Wassertanks. © nextpit Außerdem gibt es einen Staubbeutel. © nextpit Die Einrichtung des Saug- und Wischroboters in der Ecovacs-Home-App könnte nicht einfacher sein. Ihr erstellt einen Account, stellt eine WLAN-Verbindung her und koppelt das Gerät per Bluetooth. Es spielt keine Rolle, ob Ihr ein 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN habt. Ist dieser Schritt getan, steht das Mapping an.

Ecovacs-Home-App und smarte Funktionen Die Ecovacs-Home-App ist eine benutzerfreundliche Software, die viele verschiedene Funktionen übersichtlich bereitstellt. Hier passt Ihr den Saug- und Wischvorgang an und legt fest, wie viel Abstand der Saugroboter zu Hindernissen lassen soll. Stärken der Ecovacs-Home-App: Übersichtliche Software

Detaillierte Einstellungen für Saugroboter und Stationsfunktionen vorhanden Schwächen der Ecovacs-Home-App: - Das Mapping dauert nur wenige Minuten. Während der Kartierung untergehen dem Saugroboter einige Aussetzer hinsichtlich der Navigation. Dass das Gerät die Räume nicht perfekt trennt, ist halb so wild, da das so gut wie jedem Saugroboter in größeren Wohnungen passiert. Außerdem könnt Ihr die Karte im Nachhinein manuell korrigieren. Im Startmenü seht Ihr dann schließlich den fertigen Grundriss der Wohnfläche. Darunter gibt es alle Anpassungen für die Saugstufe, den Wischvorgang und die Navigationsart. Für die Reinigung stehen Euch in der App folgende Einstellungen zur Verfügung: Saugen

Wischen

Wischen nach Saugen

Saugen und Wischen In der App seht Ihr immer den Live-Standort des Saugroboters. Zusätzlich seht Ihr, wie lange und wie viel Fläche der Saugroboter geputzt hat. / © nextpit In den weiteren Einstellungen für den Saugroboter findet Ihr Möglichkeiten, den Reinigungsprozess des Roboters anzupassen. Hier legt Ihr fest, wie oft der Staubsauger seinen in Fahrtrichtung rechten Wischmopp intuitiv ausfahren soll. Darüber hinaus bietet die Software die Möglichkeit, die Hinderniserkennung anzupassen. Ihr wählt zwischen mehreren Stufen und legt so fest, ob das Gerät einen "Sicherheitsabstand" zu Hindernissen lassen soll. Hier seht Ihr die zusätzlichen Einstellungen für den Reinigungsprozess des N30 Pro Omni. / © nextpit Wie für den Roboter enthält die App eine große Auswahl an Einstellungen für die Basisstation. Wenn nicht bereits automatisch, könnt Ihr hier die Moppwäsche- oder Trocknung und das Absaugen starten. Ein kleiner Bonus: Die Software zeigt Euch immer an, wie weit die Servicestation mit dem gewählten Vorgang ist. Das sind die weiteren Anpassungen, die Ihr für die Basisstation des Ecovacs Deebot N30 Pro Omni zur Verfügung habt. / © nextpit

Test der Saug- und Wischleistung Der Ecovacs Deebot N30 Pro Omni macht sehr vieles sehr gut. Bis auf zwei verkraftbare Makel zeigt sich dieser Saug- und Wischroboter von seiner zuverlässigen Seite. Für den Preis von 699 Euro ist die Saug- und Wischleistung, die der Roboter im Test zeigt, überzeugend. Stärken des Ecovacs N30 Pro Omni: Solide Saugleistung

Gute Wischleistung

Haare verheddern sich nicht in der Hauptbürste Schwächen des Ecovacs N30 Pro Omni: Navigation nicht ohne Fehler

Vergleichsweise hoher Akkuverlust Der Ecovacs Deebot N30 Pro Omni macht seinen Job gut. Die Saugleistung ist sowohl auf glatten Oberflächen als auch auf Teppichen solide. Auf Teppichen erhöht der Sauger die Leistung um eine weitere Stufe, solltet Ihr nicht bereits die Höchststufe aktiviert haben. Während der Fahrt auf Teppichen wird die Wischausrüstung angehoben, um den Untergrund nicht zu befeuchten. Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,1 g 91 % Sand (Fliesen) 10 g 8,8 g 88 % Sand (Teppich) 10 g 8,5 g 85 % Besitzer von Vierbeinern haben einen zusätzlichen Bonus bei der Nutzung des N30 Pro Omni. Der Staubsaugerroboter hat keine Probleme beim Aufsaugen von Haaren. Nach unserem gesamten Test-Lauf haben wir keine verhedderten Haare in der Hauptbürste der Maschine gefunden. Einen Nachteil hat die starke Saugkraft von 10.000 Pa dann doch – die von Ecovacs angegebene Lautstärke von 65 dB können wir bestätigen. Aber wozu gibt es denn bitte Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, oder? Die Saugleistung des Deebot N30 Pro Omni ist solide. © nextpit Der Deebot N30 Pro Omni hat zwei rotierende Wischmopps. © nextpit Wie in den meisten Fällen hat auch der Deebot N30 Pro Omni einen LiDAR-Turm. © nextpit So überzeugend wie die Saugleistung ist auch das Wischresultat. Leicht eingetrocknete Kaffeeflecken sind kein Problem für den Saug-Wischer. Bei eingetrockneten Ketchup-Flecken benötigt der Roboter mehrere Durchläufe, bis der Boden wieder blitzeblank ist. Neu ist der integrierte feste Bodenreinigerstick, den Kunden separat kaufen können. Diesen führt Ihr in die Station ein. Der Inhalt des Bodenreinigersticks vermischt sich während des Mopp-Vorgangs mit dem Frischwasser. Je nach Einstellung legt der Saugroboter Zwischenstopps in der Station ein, um die Wischpads durchzuspülen und neu zu befeuchten. Ähnlich verhält sich der Staubsaugerroboter, wenn die Putz-Tour abgeschlossen ist. Die Reinigungsstation übernimmt im Anschluss die Wartung des Roboters. Die Wischutensilien werden mit 60 Grad heißem Wasser gereinigt und 40-Grad-Heißluft getrocknet. Abseits davon wird in regelmäßigen Abständen der Staub aus dem Staubbehälter gesaugt. Auch wenn dem Saugroboter einige Fehler hinsichtlich der Navigation unterlaufen, macht er seinen Job gut. © nextpit Nach der Reinigung übernimmt die Basisstation die Wartung des Deebot N30 Pro Omni. © nextpit Für 699 Euro gibt es keinen Grund sich über die Leistung des Deebot N30 Pro Omni zu beschweren. © nextpit Ein Haken bei Saugrobotern von Ecovacs ist und bleibt ungünstigerweise der hohe Akkuverbrauch. Im Falle des Deebot N30 Pro Omni stehen nach einem 30-Minuten-Durchlauf, nachdem auf der jeweils leistungsstärksten Stufen gesaugt und gewischt wurde, noch 59 Prozent auf dem Tacho. Einerseits ergibt der Akkuverbrauch Sinn, bei einer Saugleistung von satten 10.000 Pa. Allerdings bieten Saugroboter von Dreame und Roborock teils deutlich bessere Akku-Leistungen bei einer ähnlichen Saugkraft. Bei der Navigation hat der N30 Pro Omni noch Luft nach oben. Auch wenn der Staubsauger eine integrierte LiDAR, mit anderen Worten Lasernavigation an Bord hat, ist die Navigation und Hinderniserkennung nicht auf dem Niveau der besten Saugroboter mit Wischfunktion. Aber, in Relation zu der Tatsache, dass der Saugroboter in allen anderen Bereichen glänzt, ist das Navigations-Manko ein akzeptabler Kompromiss bei einem Kaufpreis von 699 Euro. Und nicht zu vergessen – in der App könnt Ihr No-Go-Zonen festlegen und dem Roboter so ein wenig unter die Arme greifen. Alternativ findet Ihr in diesem Artikel Tricks, um das Reinigungsergebnis des Saugroboters zu verbessern.

Technische Daten des Ecovacs Deebot N30 Pro Omni Technische Daten Modell Ecovacs Deebot N30 Pro Omni Abbildung Preis (UVP) 699 € Höhe des Saugroboters 10,4 cm Besonderheiten Ausfahrbarer Wischmopp Absaugfunktion Ja Moppreinigung- und Trocknung Ja Automatische Putzmittel-Zufuhr Ja Maße der Basisstation 34 × 48,5 × 54 cm