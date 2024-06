Zepp Health erweitert die Verfügbarkeit seines Smart Rings, des Amazfit Helio Rings, und bringt ihn jetzt auch nach Europa. Der Wearable-Hersteller bietet wie beim ursprünglichen Launch auch hierzulande Smartwatch-Bundles an, die den Preis des Smart-Ring-Fitnesstrackers ein wenig drücken.

Als eigenständiger Ring kostet der Amazfit Helio Ring in Deutschland 299,99 Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird aber besser , wenn ihr ihn zusammen mit einer smarten Uhr im Bundle kauft. So kosten der Ring und die Amazfit Cheetah Pro zusammen nur 449,99 Euro, was den Preis des Rings auf 150 Euro senkt bzw. auf die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Außerdem gibt es ein Bundle, bestehend aus Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra für 549,90 Euro, außerdem bündelt Zepp den Amazfit Helio Ring mit der Amazfit Falcon für 649,80 Euro.

Amazfit Ring Helio Wellness- und Fitnessfunktionen

Mit seinem leichten und kompakten Formfaktor preist Zepp den Amazfit Helio Ring als bessere Schlaf-Tracker-Alternative an, verglichen mit Smartwatches. Außerdem kann der Ring zusammen mit Amazfit-Smartwatches verwendet werden, um genauere und detailliertere Informationen über Gesundheit und Fitness zu erhalten.

Der Amazfit Helio Ring von Zepp überwacht aber nicht nur den Schlaf, sondern auch die körperliche und geistige Erholung, misst den Stresslevel und sagt den Menstruationszyklus für Frauen voraus. Der Ring unterstützt auch die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz, der Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2) und der Luftqualität.

Der Amazfit Helio Ring Tracker von Zepp kann Herzfrequenz, SpO2, Schlaf und Stress überwachen. / © Zepp Health

Die Akkulaufzeit des Amazfit Helio Rings beträgt laut Zepp bis zu 4 Tage bei Größe 10. Der Ring selbst wird kabellos aufgeladen, und Ihr bringt ihn so in nur einer Stunde und 40 Minuten von 0 auf 100 Prozent.

Das Wearable besteht aus einer Titanlegierung und wiegt nur 4 Gramm, ist dabei 2,6 mm dünn. Der Ring ist in einer Titanfarbe erhältlich, die wie ein helles Gold aussieht, und ist bis 10 ATM wasserdicht.

Was haltet Ihr von dem Amazfit Helio Ring? Würdet Ihr ihn lieber allein kaufen wollen oder vom Bundle-Preis profitieren?