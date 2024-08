Vodafone haut gerade so richtig einen raus. Die kostenlos bestellbare CallYa-Simkarte könnt ihr jetzt auch noch mit einem fetten Tarif gratis nutzen. Wir zeigen euch, wie das geht.

Den Tarif CallYa digital könnt ihr bei Vodafone auf der Prepaid-Seite ganz normal bestellen. SIM-Karte und Anschluss des Tarifs kosten generell nichts. Nun läuft aber eine Aktion, dank der ihr bei Eingabe des Promo-Codes „BONUS60“ satte 60 Euro Guthaben auf euer Prepaid-Konto bekommt. Das entspricht demnach drei Buchungen des Tarifs, der mit je 30 GB pro 4 Wochen, einer Allnet-Flat (Anrufe & SMS) und 5G-Zugang ausgerüstet ist.

3 Mal gratis buchen – und danach?

Zum echten Deal wird das Ding dadurch, dass sich am sonstigen Charakter des Tarifs nichts ändert. Er ist weiterhin monatlich kündbar, voll flexibel und sogar per eSIM nutzbar. Damit könnt ihr dann sogar schon Minuten nach Buchung loslegen. Ihr geht keine Verpflichtungen ein, könnt die 60 Euro für 3 X vier Wochen mit insgesamt 90 GB Datenvolumen voll ausnutzen und danach per Kündigung wieder verschwinden, wenn ihr mögt.

Anders als bei echten Prepaid-Karten muss der Kunde bei der Buchung eine Bankverbindung (IBAN) angeben. Von diesem Konto zieht Vodafone normalerweise alle vier Wochen per Lastschrift den Basispreis ein. Im Vodafone-Kundenbereich könnt ihr die Option vor Ablauf der zwölf Wochen jedoch kündigen und somit keinen Cent zahlen. Diese IBAN-Lösung ist quasi das „Digital“, das den Tarif von anderen CallYa-Optionen abhebt und besonders einfach strickt.

Vodafones Allround-Tipp für jeden

Wer also einfach mal ins Netz von Vodafone reinschnuppern will, bekommt hier eine schier einzigartige Option, die im Zweifel nichts kostet und durch ihre Dauer auch die O2-Testkarte* (30 Tage Unlimited-Datenvolumen, nicht im Ausland, wird automatisch beendet) schlägt.

Übrigens: Wenn ihr eure Rufnummer mitnehmt und den Tarif erstmal als euren primären nutzt, bekommt ihr nochmal 10 Euro Guthaben on top.