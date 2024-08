Die Gamescom ist Geschichte, was Fabi und Casi zum Anlass nahmen, mal über die Messe, aber auch die Branche an sich zu sprechen. Was ist dran am Krisen-Gerede, wenn es doch auch Zahlen gibt, die belegen, dass der Hype anhält? Und was ist mit KI beim Gaming, außerhalb und innerhalb der Spiele? Darum kümmern wir uns heute im nextpit-Podcast Casa Casi.

Ich bin kein seriöser Gamer und werde es in diesem Leben auch nicht mehr. Ich bin mittlerweile längst der Spieler-Typ "Casual Smartphone-Game". Meine Konsolen-Zeiten sind circa seit Sega Saturn Geschichte und auch auf dem PC zocke ich so gut wie nie. Dennoch hat die Faszination am Gaming mich nie verlassen – ich schaue halt nur von draußen darauf.

Lange Jahre interessierte mich da am meisten, wie viel realistischer Games überhaupt noch aussehen können, wie viel komplexer sie noch werden können und ähnliches. Jetzt aber ist mit KI eine weitere spannende Komponente dazugekommen, über die wir im Podcast auch sprechen. Mir stellen sich da zwei Fragen:

Wie wird die Industrie KI einsetzen können, um noch effektiver, besser, günstiger Spiele produzieren zu können?

Und wie werden wir KI in den Spielen zu sehen bekommen, beispielsweise in der Form von wirklich pfiffigen, wortgewandten NPCs?

Wir besprechen aber auch die Beobachtungen zur Spiele-Szene, die uns aufgefallen sind. Wir sehen ja, dass die Zahlen weiter positiv sind. Gleichzeitig häufen sich aber Berichte über die Branchen-Krise. Auch da docken wir wieder beim Thema KI an, wo beispielsweise Synchronsprecher:innen sich schon heute wirklich Sorgen um ihren Job machen.

In der heutigen Folge bestaunen wir also den weiten Weg, den das Gaming in den Mainstream gegangen ist, versuchen uns an einer Einschätzung der Lage, blicken kurz auf die Gamescom – und spinnen etwas rum, wie sich KI künftig in Spielen präsentieren könnte.

Show Notes

