Einer der beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher von Anker ist derzeit wieder besonders günstig bei Amazon erhältlich. Der recht kompakte Soundcore Motion+ mit aptX und sattem Bass ist derzeit 35 Prozent günstiger erhältlich. Allerdings gilt das Angebot nur für kurze Zeit. Alle Infos zum Deal findet Ihr in diesem Artikel.

Bluetooth-Lautsprecher sind nicht nur für den Strandurlaub oder die Gartenparty geeignet. Die musikalischen Begleiter eignen sich auch hervorragend, um keine Langeweile beim Kochen zu haben oder um musikalische Untermalung beim Lieblingsbuch zu liefern. Egal, wofür Ihr Euch entscheidet, wichtig ist, das richtige Modell aus dem Meer der Modelle zu wählen. Ein echtes Allround-Talent ist hier der Soundcore Motion+ von Anker, den Ihr derzeit mit einem Rabatt von fast 35 Euro bei Amazon erhaltet.

Sinnvolle Alternative oder überteuerter Schrott? Soundcore Motion+ im Kurz-Check

Mit dem Soundcore Motion+ bietet Hersteller Anker eine günstige Alternative zu den etablierten Modellen, wie dem Bose SoundLink Flex (aktuell 108,99 Euro bei Amazon)*, an. Im Vergleich zum, ebenfalls kostspieligeren, Soundcore Motion Boom Plus fehlt es zwar an Gesamtleistung, allerdings reichen 30 W auch für den Normalhörer mehr als aus. Integriert ist zudem eine Bass-Boost-Technologie, durch die der Bass des Bluetooth-Lautsprechers auf ein deutlich höheres Level gehoben wird.

Der Soundcore Motion+ lässt sich sowohl direkt am Lautsprecher, als auch via App steuern. / © Anker

Doch hier liegt auch das größte Problem des Soundcore Motion+. Denn solche Funktionen neigen dazu, dass der Sound ohne aktivierten Bass-Boost etwas leidet. Ansonsten kann das Datenblatt allerdings überzeugen. Hi-Res Audio und aptX sind mit an Bord, Stereopairing ist möglich und zwei Surround-Kanäle sorgen für eine ausgewogene Klangverteilung. Hinzu kommt eine durchschnittliche Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden, sowie eine IPX7-Zertifizierung, die einen Wasserschutz bestätigt.

So gut ist das Soundcore-Angebot wirklich

Preislich seid Ihr hier mit 64,99 Euro dabei. Möglich wird dies durch einen Rabatt über 35 Prozent, den Amazon von der UVP abzieht. Ein kurzer Blick auf idealo verrät zudem, dass es sich hierbei um den aktuellen Bestpreis handelt. Der nächstbeste Händler ist aktuell Galaxus mit seinem Angebot über 98,89 Euro.

Der Bluetooth-Lautsprecher (Bestenliste) ist zwar immer wieder für 69,99 Euro zu haben, aber selbst am Prime Day ging es nicht günstiger. Lediglich im Februar 2024 gab es ein Angebot zu 62,99 Euro. Interessiert Ihr Euch für einen Bluetooth-Lautsprecher, der den Alltag etwas melodischer gestaltet und einige Zusatzfunktionen bietet, solltet Ihr Euch den Motion+ unbedingt näher anschauen. Soll es doch lieber etwas privater sein, werft doch mal einen Blick in unseren Vergleich der besten Bluetooth-Kopfhörer.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Worauf achtet Ihr bei einem Bluetooth-Lautsprecher am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!