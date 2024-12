Satte 60 Stunden Akkulaufzeit, brillante Höhen und Tiefen, sowie Multipoint-Bluetooth zeichnen die Sennheiser Momentum 4 aus. Grund genug, dass sie seit über zwei Jahren nur selten im Angebot erhältlich waren. Erst am vergangenen Black Friday sind die Over-Ears jedoch stark im Preis gefallen. Im Zuge der Geschenkeflyer-Aktion bei MediaMarkt bekommt Ihr die Kopfhörer jetzt wieder zum Bestpreis.

Affiliate Angebot Sennheiser Momentum 4 Wireless Holt Euch die Over-Ear-Kopfhörer zum Bestpreis!

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Satte Klangqualität im Kunststoff-Paket

Schauen wir uns zuerst den größten Vorteil der starken Over-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) an. Hier ist natürlich die Rede von den 42 Millimeter großen, dynamischen Treibern. Diese sorgen für einen klaren Klang, selbst in hohen als auch in tiefen Frequenzbereichen. In seinem Test zu den Sennheiser Momentum 4 beschreibt mein Kollege den Klang als sauber und punchig – und passender könnte man es kaum darstellen. Auch der Support von Bluetooth-Codecs, wie SBC, AAC, aptX und aptX adaptive, dürfte einige Sound-Fans unter Euch freuen.

Die Mikrofone der Sennheiser Momentum 4 Wireless sollen Eure Stimme per Beamforming besser aufnehmen. / © nextpit

Sennheiser setzt zudem auf eine sehr lange Akkulaufzeit von 60 Stunden, eine adaptive aktive Geräuschunterdrückung und natürlich Multipoint-Bluetooth. Vor allem beim ANC lässt der Hersteller nichts anbrennen. Leider schmücken die Momentum 4 ziemlich viel Kunststoff und auch die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ebenfalls fraglich ist die Entscheidung, einen Klinkenanschluss mit 2,5 Millimeter, statt 3,5 Millimeter, zu nutzen. Dennoch wird direkt klar, warum die Sennheiser so Preisstabil sind.

Lohnt sich das Angebot von MediaMarkt?

MediaMarkt verlangt für kurze Zeit nur 199 Euro für die Sennheiser Momentum 4*. Dadurch sind sie nicht nur so günstig wie am vergangenen Black Friday, sondern waren auch nie billiger. Der nächstbeste Preis liegt hier aktuell bei 219,99 Euro. Obwohl die Ersparnis nicht sonderlich hoch erscheint, gibt es nur selten vergleichbare Deals zu den Sennheiser-Kopfhörern.

Alles in allem lohnt sich das Angebot definitiv. Vor allem dann, wenn Ihr ohnehin nach Over-Ear-Kopfhörern mit einem starken Klangbild, Bluetooth-Codecs und einem effektiven ANC sucht. Preislich ähnelt dieser Deal dem aktuellen Angebot der Soundcore Space One Pro (Test). Allerdings bieten die Sennheiser einen höheren Tragekomfort, aptX und eine deutlich bessere Audiosignatur bei Bässen. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, da der Deal nur für kurze Zeit gilt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Sennheiser Momentum 4 Wireless interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu kostspieligeren Sony-Modellen? Lasst es uns wissen!