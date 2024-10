Soundcore, die Audiomarke des Herstellers Anker, hat einen neuen Bluetooth-Kopfhörer der Spitzenklasse herausgebracht: den Soundcore Space One Pro. Mit diesem Modell für 199,99 Euro steigt die Preisklasse ein wenig an. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist etwas schlechter. Aber trotz einiger Schwächen bietet der Soundcore Space One Pro ein Erlebnis, das mit doppelt so teuren Kopfhörern von Bose oder Sony mithalten kann. Ich erzähle Euch mehr in diesem ausführlichen Test.