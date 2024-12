Wenn Ihr als Telekom-Kunden kürzlich eine E-Mail erhalten habt, in der behauptet wird, Ihr hättet viel zu viel für Eure Dienstleistungen bezahlt, dann wollt Ihr vielleicht mal genauer hinschauen. Denn das, was auf den ersten Blick nach einer harmlosen Rückerstattung klingt, könnte ein raffinierter Phishing-Versuch sein. In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie Ihr diese Fallen erkennt und vermeidet.