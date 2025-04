Endlich gibt es offene Kopfhörer mit Bass! Die AeroClip überzeugten uns im Ersteindruck so sehr, dass wir sie schon fast als Rettung der offenen Kopfhörer für Audiophile gesehen haben. Im Verlaufe unseres nextpit-Tests zeigte sich allerdings, dass man für die Klanqualität einige Nachteile in Kauf nehmen muss. Welche das sind und ob sich der Kauf der Soundcore AeroClip lohnt, verrät der Test!

Abgesehen vom Tragekomfort gibt es beim Design der Headphones einen weiteren Nachteil. Die Steuerungsmöglichkeiten sind vergleichsweise beschränkt. Dabei ist es erst einmal nicht ungewöhnlich, dass Hersteller touch-sensitive Flächen an Earbuds verbauen. Bei den AeroClip sind es die silbernen Ringe, die wir über Tipper zum Steuern der Kopfhörer nutzen können. Wir können aber lediglich doppelt und dreifach Tippen, um die Kopfhörer zu steuern. Einfache Tipps bietet die App nicht an und auch Streichbewegungen, die aufgrund des Designs besonders intuitiv wären, funktionieren nicht.

Vorteil der eher ungewöhnlichen Anbringung am Ohr ist einerseits, dass sich ein gewisser Ohrschmuck-Effekt einstellt. Das klingt für Techies erstmal weniger relevant – eine Freundin, mit der ich über offene Kopfhörer gesprochen hatte, fand die AeroClip aus diesem Grund aber besonders spannend. Andererseits bleibt die Oberseite des Ohrs frei, was für Brillenträger mitunter angenehmer sein kann.

Klassische Earbuds zum Einstecken kennen wir spätestens seit den AirPods von Apple. Seit einiger Zeit gesellen sich Modelle wie die Nothing Ear (Open) (zum Test) oder die Shokz OpenFit 2 (zum Test) , die man sich beim Gebrauch über das Ohr hängt. Bislang eher unbekannt sind Designs wie die OpenClip, auch wenn sie das Clip-Design nicht erfinden. Soundcore selbst bietet etwa die C40i an, Huawei führt die FreeClip (zum Test) und auch Bose hat die Ultra Open Earbuds im Sortiment.

Durchaus positiv ist allerdings, dass Soundcore einen 8-Band-Equalizer in die App integriert. So können wir den Klang der Kopfhörer sehr genau an unsere Vorstellungen anpassen. Darüber hinaus unterstützen die Kopfhörer unter Android Spatial-Audio, was zu einem räumlicheren Klang führt. Das Dual-Pairing erlaubt es uns zudem, zwei Endgeräte mit den Kopfhörern zu verbinden. Der Wechsel erfolgt dann automatisch zu dem Gerät, das Audio abspielt.

Die Soundcore-App kennen wir schon von zahlreichen anderen Earbuds. Sie ist logisch aufgebaut, sieht modern aus und bietet Anleitungen und ein Support-Feature direkt mit an. Hinsichtlich der Komfortfunktionen reihen sich die AeroClip aber eher am unteren Ende der Feature-Kette ein. So bieten sie eingeschränkte Funktionen zur Steuerung direkt am Earbud und kommen sogar ohne Trageerkennung. Die Musik läuft folglich weiter, wenn wir die Kopfhörer abnehmen.

Endlich Bass: Der große Vorteil der Soundcore AeroClip

Performance Treiber 12mm angepasster Treiber, titanbeschichtet – 2 Mikrofone pro Earbud Frequenzgang k.A. Codecs SBC, AAC, LDAC

Das erste Musikhören mit den AeroClip führte durchaus zu einem Wow-Effekt! Ich habe in den letzten Monaten einige offene Kopfhörer ausprobieren können und war daher sehr überrascht von den neuen Soundcore-Modellen. Denn sie bieten einen spürbaren und durchaus druckvollen Bass, den Modelle wie die Nothing Open (Ear) oder auch Soundcores hauseigene AeroFit 2 (zum Test) in der Regel vermissen lassen.

Das Clip-Design findet nämlich eine gute Mischung aus einer recht direkten Platzierung eines Treibers am Ohr und genug Platz, um Geräusche durchzulassen. Die Treibergröße ist mit 12 mm zudem ordentlich, wenn auch nicht ungewöhnlich groß. Als Besonderheit finden wir mit LDAC darüber hinaus einen HD-Codec in Verbindung mit Android-Geräten vor, den wir bei den meisten offenen Kopfhörern ebenfalls vermissen.

Das Ergebnis ist also ein sehr klarer und druckvoller Klang, den wir über den 8-Band-Equalizer an unsere Vorlieben anpassen können. Fantastisch! Das Klangerlebnis wäre perfekt, wenn es nicht zwei Abstriche gäbe:

Zum einen sind die Earbuds vergleichsweise leise, was in Kombination mit der fehlenden passiven Abschirmung problematisch werden kann. Unterwegs im lauten Stadtverkehr habe ich die Kopfhörer in der Regel auf voller Lautstärke betrieben. Und selbst dann musste ich mich ein wenig darauf konzentrieren, Textzeilen oder gar Podcasts wahrzunehmen. Hier überzeugten mich zuletzt die Shokz OpenFit 2 deutlich mehr, die eine irre laute Endlautstärke aufwiesen.

Warum ich das Shokz-Modell zudem erwähnen will: Der Hersteller schafft es deutlich besser, die Klangcharakteristika bei Veränderung der Lautstärke konstant zu halten. Die OpenClip von Soundcore verlieren bei höherer Lautstärke ein wenig an Bass, wie es schon die Nothing Ear (Open) taten. Das ist ärgerlich, da die Kopfhörer in ruhigen Umgebungen bei mittlerer Lautstärke schlichtweg besser klingen.

Falls Ihr Euch die Kopfhörer kauft und LDAC in den Bluetooth-Einstellungen vermisst: Achtet darauf, dass sowohl die Soundcore-App als auch die Kopfhörer selbst mit der neuesten Software-Version laufen. Anschließend solltet Ihr LDAC in den Einstellungen der Kopfhörer über die App aktivieren können.

Da es keine Geräuschunterdrückung gibt, möchte ich zu guter Letzt auf die Anrufqualität eingehen: Wie bei vielen anderen offenen Kopfhörern gefielen mir Anrufe mit den AeroClip besonders gut. Das liegt daran, dass ich meine Stimme noch immer höre, wenn ich die Kopfhörer im Ohr habe. Soundcore verbaut zudem zwei Beamforming-Mikrofone pro Earbud und nutzt Künstliche Intelligenz für eine Geräuschunterdrückung. Meine Testanrufer attestierten mir eine Qualität beim Telefonieren.