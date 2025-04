OpenFit 2 im Test: Hat Shokz die besten offenen Kopfhörer?

Was mir bei den neuesten Shokz-Kopfhörern im Test zudem sehr gut gefiel, war der physische Knopf an beiden Earbuds. Das Vorgängermodell verfügte ausschließlich über touch-sensitive Oberflächen, die laut Testberichten zu Fehleingaben führten. Diese sind bei den OpenFit 2 standardmäßig deaktiviert und lassen sich in der Shokz-App dazuschalten. Fehleingaben aufgrund von Schweiß oder Regen kann man so aber zuverlässig vorbeugen. Schade allerdings, dass man dann nur die Aktivierung von Sprachassistenten auf die Touch-Flächen legen kann.

Denn der Klanggeber schwebt bei diesem Design leicht angewinkelt über dem Gehörgang und berührt diesen lediglich ein wenig. Ein Vorteil dieses Designs ist, dass die Earbuds am Ohr wenig auffallen – vor allem, wenn man ein Gewicht auf der Ohrmuschel von Brillen oder Sonnenbrillen kennt. Nachteilig ist allerdings, dass die Platzierung vor dem Ohr nicht bei jeder Ohrform optimal ist – der Hersteller Anker lässt Euch den Winkel des Klangebers bei den AeroFit 2 (zum Test) daher noch einmal anpassen. Bei Shokz geht das nicht, was bei meinen Ohren aber kein Problem darstellte.

Die Shokz-App überzeugte mich im Test insgesamt übrigens mit ihrem modernen Design und der klaren Menüführung. Shokz integriert neben der Steuerung von Equalizer, Multipoint-Pairing und der Einstellung der Tasten zudem eine Audiosteuerung sowie ein Benutzungshandbuch in die App. Eher weniger überzeugt die Funktion zum Finden der Earbuds. Denn hierfür müssen sie via Bluetooth verbunden sein – man kann also nur die einzelnen Earbuds suchen und nicht etwa das Lade-Etui.

Ebenfalls ein großer Pluspunkt ist das hervorragende Multipoint-Bluetooth. Wie die meisten aktuellen Earbuds können wir mehrere Geräte mit den OpenFit 2 verbinden. Die Earbuds schalten dann intelligent um, wenn eines der angeschlossenen Geräte Musik wiedergibt. Und das funktioniert nicht nur zuverlässig, sondern sehr nahtlos und ohne Verzögerungen. Schalte ich Spotify auf dem Handy aus und klicke direkt danach ein YouTube-Video am Notebook an, erkennen die OpenFit 2 den Wechsel direkt. Hier sind viele Alternativen – selbst Apples AirPods – meiner Erfahrung nach träge.

Wie gut klingen die Shokz OpenFit 2?

Performance Treiber Shokz DualBoost-Verbundtreiber - 17,3mm Treiber Frequenzgang k.A. Codecs SBC & AAC

Die größte Neuerung in den OpenFit 2: Shokz teilt die Treiber in den Earbuds auf und bietet so ein "DualBoost" genanntes 2-Wege-Audio. Mit 17,3 mm großen Treibern möchte der Hersteller so eine bessere Bassleistung ermöglichen. Und dadurch einen Nachteil offener Kopfhörer ausgleichen, der bei meinen Testberichten immer wieder zu Tragen kam. Die offenen Earbuds mit der besten Bassleistung waren meiner Meinung nach bisher die Nothing OpenWear, die über 17,3 mm große Treiber verfügten.

Out-of-the-Box gefiel mir der Klang der OpenFit 2 erst einmal weniger. Nach einer leichten Bassanhebung im Equalizer und einer Anhebung der Mitten für mehr Klarheit überraschten mich die OpenFit 2 dann aber klanglich durchaus. Bei basslastigen Fehlern fehlt zwar immer noch der Druck in den Tiefen und der Klang ist baubedingt einfach ein wenig "dünner" oder "entfernter" als bei In-Ear-Kopfhörern. Es ist aber durchaus positiv, dass Shokz die Klangqualität auch bei hohen bis sehr hohen Lautstärken gleichhalten kann. Hier enttäuschten die Nothing Ear (open) (zum Test), die bei mittlerer Lautstärke noch einmal mehr Druck in den Bässen liefern. Wer Musik aber nur mag, wenn sie laut ist, der wird bei Nothing mit einer schlechten Klangqualität konfrontiert.

Das passiert bei den Shokz OpenAir 2 nicht. Die Earbuds klingen sowohl bei geringer als auch bei mittlerer und sehr hoher Lautstärke gleichbleibend. Dabei erreichen die 17,3 mm großen Treiber, vor denen noch einmal kleinere Hochtöner sitzen, eine immense Gesamtlautstärke. Dank der DirektPitch 2.0 Technologie kommt es dabei zudem zu weniger Bleeding. Bedeutet, in Bussen und Bahnen werden Eure Mitmenschen weniger stark beschallt.

Insgesamt liefern die OpenFit 2 dadurch eine sehr gute Klangqualität, allerdings wieder nur in Bezug auf andere offene Earbuds. In-Ear-Modelle sind klanglich noch immer überlegen und bringen baubedingt eine passive Abschirmung mit. Diese erzeugt mehr Druck und wird bei den meisten Modellen inzwischen mit einer aktiven Geräuschunterdrückung unterstützt. Ärgerlich ist zudem, dass Shokz nur SBC und AAC als Codecs integriert.

Wieder baubedingt fehlt diese natürlich bei den OpenFit 2 – mitunter hört man Musik und Podcasts unterwegs daher mit sehr hoher Lautstärke. Das kann auf Dauer anstrengend und sogar gesundheitsschädigend sein. Die Xiaomi OpenWear Studio (zum Test) waren von unseren getesteten Modellen bisher die einzigen Modelle, die experimentelles ANC mitbringen. Eine solche Funktion fehlt bei den Shokz komplett.

Eine Geräuschminderung findet sich zu guter Letzt aber beim Telefonieren mit den OpenAir 2. Meine Gesprächspartner attestierten mir im Testzeitraum eine sehr gute Audioqualität. Da ich mich beim Reden selbst hören konnte, fühlten sich Telefonate zudem besonders natürlich an. Die Shokz sind dadurch zu meiner liebsten Freisprech-Lösung im Testzeitraum geworden.