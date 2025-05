Derzeit findet die "Intersolar" in München statt und Hersteller Jackery nutzt diesen Anlass, um das neue HomePower 2000 Ultra Balkonkraftwerk vorzustellen. Das Modell folgt auf das beliebte Navi 2000 und läutet gleichzeitig eine weitere Produktlinie ein. Was es damit auf sich hat, wie viel Ihr zahlt und vor allem, warum sich das Ganze wirklich lohnt, verrät nextpit in diesem Artikel.