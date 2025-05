Rückruf wegen Qualitätsmangel! E-Bike von Cowboy betroffen

Die schweren Rahmen der Elektrofahrräder sind für Konstruktion und Produktion allem Anschein nach eine Herausforderung. Denn mit Cowboy muss nun ein weiterer prominenter Hersteller ein Modell in die Werkstatt zurückrufen. Qualitätsprobleme brachten in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe von Pedelecs in Bedrängnis. Dementsprechend lässt der Rückruf von Cowboy aufhorchen. Das Unternehmen kündigt einen Rückruf des Modells C4 ST (Edition MR) an.