Solo Leveling: Arise ist ein Action-Rollenspiel, das Euren Puls in die Höhe treibt, während Ihr Euren persönlichen Kampfstil entwickelt, um Eure Feinde zu besiegen. Wenn Ihr Matheaufgaben mit einer App lösen wollt, ist Microsofts Math Solver die Rettung. Wenn Ihr merkt, dass das Leben von allen Seiten auf Euch einwirkt, ist es vielleicht an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und sich mit Bear Room zu entspannen. Laftel öffnet die Tür für alle, die Animes lieben, während Aurelian ein minimalistischer Podcast-Player für diejenigen ist, die einfach nur zur Sache kommen wollen, ohne den ganzen Schnickschnack.

In diesem schnelllebigen digitalen Zeitalter ist es nicht ungewöhnlich, dass es Anwendungen gibt, die den Nutzer mit In-App-Käufen oder aufdringlicher Werbung bombardieren. Aber keine Sorge, wir sind hier, um das Spielfeld zu ebnen und euch vor unvorhergesehenen Ausgaben zu schützen. Unsere Mission ist einfach, aber entscheidend: Wir wollen Euch Anwendungen anbieten, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und Euch zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr Euch nach außergewöhnlichen Anwendungsangeboten sehnt, könnt Ihr jederzeit einen Blick auf unsere kuratierte Auswahl an kostenlosen Apps der Woche werfen! Jede Woche wählen wir eine Reihe von Anwendungen aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber jetzt im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos erhältlich sind. Der Artikel Top 5 Apps der Woche ist jedoch anders. Lasst uns ohne weitere Verzögerung in die Crème de la Crème dieser Woche eintauchen - die Top-5-Anwendungen, die das Reich der mobilen Spiele und Apps beherrschen!

Solo Leveling: Arise (Android & iOS)

Solo Leveling: Arise ist eine Adaption eines chinesischen Comics und Webtoons. Die Geschichte ist reichhaltig und ähnelt zwar ähnlichen Genres, hat aber trotzdem genug Unterschiede, um Euch zu fesseln. Ihr schlüpft in die Rolle von Sung Jinwoo, einem Jäger in einer Welt voller transdimensionaler Wesen. Wenn Ihr unter Druck steht, könnt Ihr Eure verborgenen Kräfte entfesseln. Da es sich um einen Gacha-Titel handelt, wird Euer Charakter umso mächtiger, je mehr Geld Ihr in das Spiel steckt.

Ich empfehle Euch, zuerst den Anime anzuschauen, bevor Ihr das Spiel spielt, damit Ihr ein besseres Gefühl bekommt. Die Animationen sind einfach nicht von dieser Welt, sodass Ihr Euch fragt, ob Ihr einen Anime spielt oder ein Spiel anschaut. Ihr sammelt Erfahrungspunkte und macht die nötigen Upgrades, sodass Ihr ohne zu bezahlen vorankommt, aber mächtigere Gegenstände sind unerreichbar, wenn Ihr nicht zu Eurem Geldbeutel greift.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($0,99-$18,99) / Konto erforderlich: Ja

Wie für viele kostenpflichtige Titel typisch, gibt es online zahlreiche Listen mit Accounts, die zum Verkauf stehen. Wir raten jedoch dringend davon ab, vor allem wegen der Gefahr von Betrug. Trotzdem solltet Ihr lernen, das Spiel und all seine Feinheiten von Anfang an zu genießen, denn so ist es viel befriedigender.

Ladet Solo Leveling: Arise aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Aurelian Audio Podcast Player (Android)

Hört Ihr besser durch Audio als durch Bild? Wenn ja, dann müsst Ihr ein großer Fan von Podcasts sein. Denn Podcasts sind sehr praktisch, denn sie ermöglichen es Euch, Musik und Vorlesungen zu hören, ohne dass Ihr Eure Arbeit unterbrechen müsst, was eine fantastische Zeitersparnis bedeutet. Aurelian ist ein Audio-Podcast-Player, der mit seinem minimalistischen und eleganten Design euer Podcast-Erlebnis noch besser macht.

Ihr könnt Podcasts Eurer Wahl aus praktisch jedem öffentlichen RSS-Feed streamen oder herunterladen und dabei die Vorteile der Bibliotheksverwaltung und der intelligenten Synchronisierungsfunktionen nutzen. Natürlich ist die Audiowiedergabe nicht die einzige Funktion, denn auch die Videowiedergabe ist Teil des Angebots. Wenn Ihr Eure Podcast-Bibliothek bereits in einer OPML-Datei oder einem RSS-Feed gespeichert hast, könnt Ihr sie einfach importieren - und schon kann's losgehen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Organisiert Eure Podcasts mit Aurelian in einer einfachen und effektiven Benutzeroberfläche. / © nextpit

Sogar Premium-Feeds und passwortgeschützte Podcasts von Diensten wie Wondery, Libsyn, Audacy, Slate Plus, PodcastOne, Earwolf, Radiotopia und anderen werden unterstützt, und wenn Ihr die meiste Zeit unterwegs seid, ist die Unterstützung von Android Auto sehr willkommen. Für diejenigen, die ständig zu Hause sind, ist die Chromecast-Kompatibilität sogar noch besser.

Ladet Openreads aus dem Google Play Store herunter.

Bear Room (Android & iOS)

Habt Ihr einen sicheren Ort in Eurem Leben, sei es ein physischer, mentaler, spiritueller oder emotionaler? Bear Room bietet dem müden Menschen eine Atempause von den Strapazen des Lebens in einem digitalen Raum mit einem Teddybären. Das ist keine große Überraschung, denn weiche, kuschelige Spielzeuge sind immer ein guter Anfang, wenn es darum geht, Stress abzubauen. Es wird dringend empfohlen, dass Ihr diese App mit eingeschaltetem Ton benutzt oder Kopfhörer tragt, um die maximale Wirkung zu erzielen.

Es gibt zahlreiche Optionen, die Euch helfen, Stress abzubauen, unter anderem Atemübungen. Besonders niedlich fand ich die Atemübung, bei der ich beide Daumen auf die Pfoten des Bären legen muss, so als ob ich ihn in den Händen halten würde, bevor ich in bestimmten Abständen tief ein- und ausatme. Ihr werdet von einem Teil des Raumes in einen anderen gehen, indem es verschiedene Komfortobjekte gibt, mit denen Ihr interagieren könnt. All diese Aktivitäten werden Euch hoffentlich helfen, Euch weniger gestresst zu fühlen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Lasst die Sorgen der Welt los, indem Ihr Euch im Bear Room versteckt. / © nextpit

Die verschiedenen Aktivitäten werden über die verschiedenen Komfortobjekte erreicht, die Ihr auch hinzufügen könnt, wie z. B. Spiegel, Buchstaben und Rahmen. Ich liebe die friedliche Atmosphäre und die Musik, aber nach einer Weile fehlt es an Abwechslung. Vielleicht kann der Entwickler mehr anpassbare Optionen einbauen, z. B. ein Foto von deinem Lieblingsobjekt machen und es als Komfortobjekt im Raum verwenden. Auch wenn die App nicht so umfangreich ist wie andere Wellness- und Achtsamkeits-Apps, ist sie ein guter Startpunkt. Immerhin ist sie kostenlos!

Ladet Bear Room aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Laftel (Android & iOS)

Die Bibliothek ist zwar nicht die größte oder umfassendste, aber muss ich Euch daran erinnern, dass sie kostenlos ist? Die Sammlung ist für den Anfang recht umfangreich, und wenn Ihr damit fertig seid, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach anderen Plattformen umzusehen, wenn Ihr die neuesten Animes sehen wollt. Vielleicht arbeitet der Entwickler noch an dem Katalog, und es gibt natürlich auch noch Lizenzverhandlungen zu führen.

Irgendwo muss das Geld ja herkommen, oder? Werbung ist eine Möglichkeit, "kostenlose" Apps zu finanzieren, so wie Xiaomis HyperOS immer noch Werbung enthält, die dazu beiträgt, die Kosten für das Smartphone in den Händen der Verbraucher zu subventionieren. Kurz gesagt, Laftel ist eine auf Anime fokussierte FAST-Plattform (kostenloses werbefinanziertes Streaming-TV), die PlutoTV und vielen anderen neueren Diensten nicht unähnlich ist.

Das Wichtigste ist, dass die Animes, die hier gestreamt werden, alle legal sind und ihr sie in High Definition anschauen könnt. Ihr müsst Euch keine Sorgen mehr über eine schlechte Verschlüsselung machen oder darüber, dass die Behörden an eure Tür klopfen, nur weil Ihr eine illegale Kopie Eures japanischen Lieblingscomics anseht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Schaut Ihr gerne Anime? Dann kann Euch Laftel helfen, die neuesten Anime zu genießen. / © nextpit

Natürlich müsst Ihr darauf gefasst sein, dass Ihr vor jeder Folge von einer 30-sekündigen Werbung begrüßt werdet, aber das sollte kein Problem sein, da es sich um eine kostenlose App handelt. Es gibt vier verschiedene Untertitel zur Auswahl, und die Steuerung ist so ziemlich Standard. Wenn Ihr Euch ein Konto anlegt, könnt Ihr Euren Verlauf speichern, was von Vorteil sein kann, wenn Ihr kategorisieren wollt, was Ihr Euch angeschaut habt und was Ihr auf lange Sicht nicht geschafft habt. Beachtet aber, dass je mehr Ihr auf Laftel schaut, desto häufiger wird Werbung eingeblendet.

Ladet Laftel aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Microsoft Math Solver (Android & iOS)

Seid Ihr mathematisch herausgefordert? Hasst Ihr den Umgang mit Zahlen und Buchstaben und seid in der Schule nur mit Ach und Krach durchgekommen, ohne dass Ihr Mathetests mit Bravour bestanden habt? Was ist, wenn Ihr nicht wollt, dass Eure Kinder dasselbe Gefühl der Verzweiflung durchmachen müssen? Dann gibt es jetzt den Math Solver von Microsoft. Mit dieser raffinierten App könnt Ihr die Antwort auf einzigartige Weise herausfinden, indem Ihr die Kamera Eures Handys benutzt!

Ihr müsst nur die Kamera auf die Matheaufgabe richten, um sie einzuscannen, an die Tafel zu schreiben oder einfach in den Taschenrechner einzugeben. Alle Wege führen nach Rom, so sagt man, und in diesem Fall führen auch alle drei Wege zur Lösung. Es gibt sogar eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärung, damit Ihr das Problem besser verstehen könnt. Warum haltet Ihr Euer Gehirn nicht aktiv, indem Ihr ein tägliches Quiz macht, ein Spiel spielt oder die zahlreichen Videovorlesungen und enthaltenen Artikel durchstöbert?

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Lasst Eure Kleinen mit dieser cleveren App Spaß an Mathe haben. / © nextpit

Natürlich gibt es bestimmte Bildungswege, die Matheaufgaben in Form von Aufsatzfragen enthalten. Das wäre sicherlich ein Problem für diese App, also halte es einfach mit Fragen, die in Form von Gleichungen dargestellt werden, in Ordnung? Bis jetzt habe ich einige der komplexeren Gleichungen eingegeben, und die App arbeitet wie ein Soldat.

Wenn die Antwort sehr lang ist, könntet Ihr Probleme bekommen, wenn Ihr zur Seite scrollt, um die ganze Lösung zu sehen. Das kann lästig werden, aber denkt daran, dass Ihr damit nicht in Prüfungen schummeln sollt!

Ladet Microsoft Math Solver im Google Play Store und im Apple App Store herunter.

Ist Euch in der Liste dieser Woche etwas Interessantes aufgefallen? Habt Ihr vielleicht eine App, von der Ihr denkt, dass die Nextpit-Community davon profitieren würde? Lasst die nextpit-Community in den Kommentaren davon wissen.