Musk: Tesla soll dank Optimus-Robotern bald 43-mal so viel wert sein

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung in Texas hat Elon Musk eine Rede gehalten. Darin beschwor er den zukünftigen Einfluss von Optimus, Teslas bisher noch völlig unerprobtem humanoidem Roboter. Der werde die Autofirma in Zukunft extrem wertvoll machen.

Kontroverse Aussagen als Teil des Geschäftsmodells

Elon Musk und seine Unternehmen sind bekannt dafür, mit ihren Aussagen für Aufsehen zu sorgen. Das gehört mit zur Philosophie. Beispielsweise ließ Musks Raumfahrtfirma SpaceX erst letzte Woche wieder wissen, dass sie plane, in Zukunft ein Starship pro Tag zu bauen. Doch jetzt sorgt Musk mit einer Aussage über den zukünftigen Wert von Tesla für Wirbel. Dabei scheint er selbst nicht so richtig an den von ihm genannten utopischen Wert zu glauben.



Optimus soll Teslas Wert stark steigern

Auf dem jährlichen Aktionärstreffen seiner Autofirma in Austin, Texas erklärte Musk, Teslas humanoide Optimus-Roboter würden den Autokonzern in Zukunft extrem wertvoll machen. Mithilfe von Optimus würde Tesla nicht nur ein "neues Kapitel" aufschlagen, sondern gleich ein komplett "neues Buch" schreiben.

Demnach sollen schon nächstes Jahr "mehrere Tausend Exemplare von Optimus bei Tesla arbeiten", so Musk. Was die Roboter tatsächlich können, ist momentan aber noch völlig unklar. Bisher waren sie nur in einem Video zu sehen, in dem sie Wäsche falteten. Selbst dabei soll Optimus von Menschen ferngesteuert und nicht wie impliziert autonom gewesen sein.

Anstieg auf 43-fachen Wert

Laut CNBC sprach Musk im Auditorium der Gigafactory vor einer Gruppe "unterwürfiger Fanboys" und versprach, dass Tesla in Zukunft 25 Billionen US-Dollar wert sein würde, also etwa 43-mal so viel wie heute. Zum Vergleich: Der Gesamtwert der 500 wertvollsten US-Unternehmen steht momentan bei etwa 43,5 Billionen US-Dollar. Tesla wäre laut Aussage dann also mehr als halb so viel wert. Wann das der Fall sein soll, ließ Musk allerdings offen.

Versprechung kommt gut an

Gleichzeitig bezeichnete sich der Tesla-CEO selbst als "krankhaft optimistisch". Obwohl der Zeitrahmen zum Erreichen dieses Konzernwertes also großzügig gesetzt ist, scheint nicht einmal Musk selbst an die von ihm genannte Zahl von 25 Billionen US-Dollar so wirklich zu glauben.



Trotzdem sorgte die Aussage für genug Begeisterung bei den Aktionären, dass sie im Anschluss Musks geplante Vergütung für seine Arbeit als CEO des Autobauers in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar erneut absegneten.

Zusammenfassung