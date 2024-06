Seid Ihr auf der Suche nach neuen App-Empfehlungen, um Euer Smartphone aufzupeppen? Dann seid Ihr hier genau richtig! Wir haben eine handverlesene Auswahl der fünf besten Apps der Woche für Euch zusammengestellt. Unser nextpit-Redaktionsteam hat diese fünf spannenden Apps sorgfältig ausgewählt und getestet und dabei sichergestellt, dass sowohl fürs iPhone als auch für das Android-Lager was dabei ist.

Warbits Plus ist ein interessantes, rundenbasiertes Taktikstrategiespiel, bei dem Ihr gegen die Computer-KI oder andere Menschen antreten müsst und dabei sicherlich Euren Grips bemühen müsst. Wollt Ihr ein ständig wechselndes Hintergrundbild haben? Auch dafür haben wir etwas für Euch. Braucht Ihr eine App, um den Überblick über Eure Büchersammlung zu behalten? Openreads lässt keine Seite unbesucht, während Zoom Earth einen hervorragenden Überblick über das Wetter bietet. Zu guter Letzt bietet der Bitwarden Authenticator eine zusätzliche Sicherheitsebene für Euer mobiles Gerät.

In diesem schnelllebigen digitalen Zeitalter ist es nicht ungewöhnlich, dass man auf Apps stößt, die einen mit In-App-Käufen oder nerviger Werbung bombardieren. Aber keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, wir gehen noch einen Schritt weiter, um Euch vor unerwarteten Ausgaben zu schützen. Unsere Mission ist einfach, aber wichtig: Wir wollen Euch mit Apps versorgen, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und Euch zusätzliche Vorteile bieten.

Sucht Ihr hingegen App-Deals, empfehlen wir Euch unsere Sammlung kostenloser Apps für die Woche! Jede Woche wählen wir zweimal eine Reihe von Apps aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber jetzt im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos erhältlich sind. Steht Euch aber der Sinn jetzt nach unseren fünf Empfehlungen dieser Woche, lasst uns ohne Umschweife in die Crème de la Crème dieser Woche eintauchen.

Warbits+ (Android & iOS)

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber als ich meinen Nintendo Game Boy Advance hatte, hatte ich einen Riesenspaß daran, 16-Bit-Spiele in Farbe zu spielen, wo immer ich auch war. Einer der exklusiven GBA-Titel, die meine Aufmerksamkeit erregten, war Advance Wars, ein taktisches Strategiespiel, bei dem Ihr mit List und der richtigen Strategie gegnerische Mächte besiegen müsst. Wir schreiben das Jahr 2024 und Warbits+ vermittelt ein ähnliches Gefühl, indem es die Uhr zurückdreht, aber im Wesentlichen ein ähnliches Gameplay in einem völlig neuen Paket bietet.

Dies ist die Fortsetzung des ursprünglichen Warbits, das 2016 veröffentlicht wurde, mit neuer und verbesserter Grafik und der Möglichkeit, es im Querformat zu spielen. Bisher habe ich gute Erfahrungen mit dem Spiel gemacht, auch wenn ich feststellen musste, dass der Akku meines Handys mehr als sonst leidet.

Preis: 4,59 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Ihr könnt zwar alles besiegen, was die Computer-KI Euch vorsetzt, aber das wahre Maß eurer strategischen Überlegenheit liegt im Spiel gegen andere Menschen. Hier glänzt das Spiel, vor allem wenn Ihr gegen Freunde oder Fremde auf der anderen Seite der Welt antretet und Euren inneren General entfesselt.

Ladet Warbits+ aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Openreads(Android & iOS)

Habt Ihr einen Haufen Bücher zu Hause und könnt einfach nicht genug davon bekommen, sie zu kaufen? Ihr wisst schon, die Papiervariante und nicht die Art, die Ihr auf eurem Smartphone oder Tablet-Bildschirm durchblättert? Ja, es hat einfach etwas Unersetzliches, in einem physischen Buch zu blättern, und wenn Ihr im Laufe der Jahre eine ansehnliche Sammlung aufgebaut habt, ist es vielleicht an der Zeit, sie zu katalogisieren, um sie leichter verwalten zu können. Hier kommt Openreads, eine App, die Euch dabei hilft, den Überblick über Eure Bücher zu behalten – ganz ohne Werbung oder lästigen Tracking-Code!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Openreads hilft Euch, den Überblick über Eure gesamte physische Büchersammlung zu behalten. / © nextpit

Openreads ist eine Leselisten-App, die Euch dabei hilft, Eure Bibliothek in drei verschiedenen Listen zu organisieren: Bücher, die Ihr bereits gelesen habt, Bücher, in die Ihr Euch gerade vertieft habt, und Bücher, die Ihr für später aufhebt. Wenn Ihr neue Bücher habt, könnt Ihr sie der Liste hinzufügen, indem Ihr die offene Bibliothek durchsucht, den Barcode scannt oder einfach die Details manuell eingebt.

Ich finde es toll, dass die Benutzeroberfläche übersichtlich und leicht zu verstehen ist. Die Listen sind in der Regel sehr umfangreich, und Ihr müsst nicht durch Reifen springen, um die Informationen in den Bucheinträgen zu vervollständigen. Falls Ihr hofft, mit dieser App eine Community zu entdecken, solltet Ihr beachten, dass es keine sozialen Elemente gibt – etwas, das introvertierte Menschen lieben, oder?

Ladet Openreads aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Bitwarden Authenticator (Android & iOS)

Smartphones sind fantastische Geräte, die Euch im Grunde die Leistung eines Computers in die Hand geben. Auch wenn man viel Gutes daraus ziehen kann, darf man nicht vergessen, dass schon viele ihre Ersparnisse verloren haben oder ihre persönlichen Daten gestohlen wurden, nur weil die Sicherheit des Smartphones zu lasch war, sie durch Social Engineering ausgetrickst wurden oder auf Betrüger hereinfielen. Der Bitwarden Authenticator wird die Sicherheitsprobleme nicht von heute auf morgen lösen, aber er ist eine Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen, indem er Verifizierungscodes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwaltet, damit Eure Online-Konten geschützt sind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Erhöht die Sicherheit auf dem Smartphone mit Bitwarden Authenticator. / © nextpit

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und ohne unnötigen Schnickschnack. Sie bietet eine zusätzliche Schutzebene, indem sie Verifizierungscodes generiert, die sicherstellen, dass Eure Identität überprüft wird und Eure sensiblen Daten nicht in die Hände von Leuten gelangen, die sich für dich ausgeben. Ihr könnt beruhigt aufatmen, denn der Bitwarden Authenticator basiert auf branchenüblichen Methoden zur Generierung von Verifizierungscodes und ist daher mit jeder Website oder App kompatibel, die auf zeitbasierte Einmalpasswörter angewiesen ist.

Ihr könnt die Informationen manuell eingeben oder den QR-Code-Scanner benutzen, um die relevanten Informationen zu scannen und zu speichern. Alle gespeicherten Informationen werden dann auf der Hauptseite angezeigt. Beachtet bitte, dass Ihr keine Backup-Tokens oder JSON-Dateien von anderen Authenticators importieren könnt, aber vielleicht ist das der Grund, warum er kostenlos ist.

Ladet den Bitwarden Authenticator aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Zoom Earth – Live-Wetterkarte (Android & iOS)

Das Wetter auf der Welt ist in letzter Zeit immer öfter aus dem Ruder gelaufen. Der Klimawandel ist sehr real, Leute, und lasst Euch von verrückten Politikern und Verschwörungstheoretikern nichts anderes erzählen. Wenn Ihr Euch für das Wetter interessiert, könnt Ihr mit Zoom Earth das Wetter auf der ganzen Welt im Auge behalten. Dies ist eine interaktive Wetterkarte der Welt, die auch einen Echtzeit-Hurrikan-Tracker enthält.

Mir gefällt die Art und Weise, wie die Animationen angezeigt werden. Auf der Grundlage der Kartenüberlagerungen kann ich auswählen, ob Windanimationen, Hitzepunkte (nicht in Echtzeit), aktive Brände, tropische Systeme, Grenzlinien und mehr angezeigt werden sollen. Wenn Ihr auf einen bestimmten Ort tippt, werden Euch die Windrichtung und -geschwindigkeit in einem Rechteck angezeigt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Bekommt das Wetter mit Zoom Earth in den Griff. / © nextpit

Mir gefällt auch, dass ich ein bestimmtes Gebiet vermessen kann, indem ich einfach auf verschiedene Punkte auf der Karte tippe. Dabei geht es nicht so sehr darum, die Länge und Breite meines Königreichs zu messen, sondern einfach nur darum, meine Neugierde zu befriedigen, wie viel Land- oder Meeresfläche das umfasst. Außerdem kann ich die Entfernung von einem Punkt zu einem anderen messen, indem ich einfach den Start- und Endpunkt auf der Karte antippe. Natürlich sind die reale Topografie und die Frage, ob eine tatsächliche Route verfügbar ist, sehr unterschiedliche Dinge.

Ich denke, diese App ist eher geeignet, wenn Ihr die meiste Zeit draußen in der Weite verbringt. Wenn Ihr in der Stadt wohnt, reicht es aus, den Wetterkanal einzuschalten oder die integrierte Wetter-App eures Handys zu benutzen.

Ladet Zoom Earth - Live Weather Map aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Wallpaper Changer (Android)

Zunächst einmal ist dies eine sehr gut durchdachte App, auch wenn die Benutzeroberfläche etwas holprig sein kann. Ich finde es toll, dass ich den Bildschirmhintergrund abdunkeln kann, indem die App ein dunkles Overlay anlegt, damit die Symbole und der Text auf dem Startbildschirm besser lesbar sind. Ich vermute allerdings, dass die App noch in den Kinderschuhen steckt, denn es gab Momente, in denen sich der Bildschirmhintergrund zur eingestellten Zeit nicht änderte. Selbst dann, wenn er sich ändert, werden dieselben Hintergrundbilder wiederverwendet, anstatt andere, neuere Hintergrundbilder im selben Ordner.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Mit Wallpaper Changer sieht Euer Smartphone immer frisch aus. / © nextpit

Die Übergangsanimation hinkt manchmal etwas hinterher, aber das hängt vielleicht auch von der Art des Prozessors Eures Smartphones ab. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wallpaper Changer im Allgemeinen hält, was der Name verspricht. Unter anderem ist die App in der Lage, hinzugefügte Ordner neu zu scannen, um neue Bilder auf der Grundlage der von Euch voreingestellten Anzahl von Stunden unterzubringen.

Am wichtigsten ist, dass die Akkulaufzeit meines Smartphones nicht zu stark beeinträchtigt wurde. Ich würde diese App empfehlen, wenn Ihr Euch von einer selbst zusammengestellten Liste von Hintergrundbildern in einem Rhythmus Eurer Wahl angenehm überraschen lassen wollt.

Ladet Wallpaper Changer aus dem Google Play Store herunter.

Wir hoffen, dass für Euch was Passendes dabei war – und falls Ihr selbst über spannende Apps gestolpert seid, die wir hier dringend mal featuren sollten, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.