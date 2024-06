Die EM-Aktion bei klarmobil ist in vollem Gange. Neben reinen Tarif-Angeboten könnt Ihr Euch auch interessante Smartphone-Deals sichern. So gibt es etwa das beliebte iPhone 15 mit Tarif im Netz der Deutschen Telekom und 32 GB Datenvolumen für gerade einmal 29,99 Euro monatlich. Ob sich das Ganze wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.