Bei klarmobil könnt Ihr ab sofort von einer wirklich spannenden Aktion zur EM 2024 profitieren. Der Provider bietet Euch zwei Handyverträge im Vodafone- und Telekom-Netz mit mindestens 30 GB Datenvolumen an, und obendrauf gibt’s noch ein Zweijahresabo von waipu.tv. Ob sich das Ganze wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarifcheck.

In zwei Wochen ist es endlich so weit, und die Europameisterschaft im Fußball geht los. Ich persönlich freue mich schon extrem auf das Event und treffe schon jetzt allerlei Vorbereitungen. Auch die Angebote rund um die EM nehmen stetig zu, und so könnt Ihr beispielsweise bei klarmobil gerade zwei wirklich interessante Tarif-Deals entdecken. So erwarten Euch Handyverträge im Vodafone- oder Telekom-Netz ab 14,99 Euro monatlich mit einem (fast) gratis waipu.tv-Abonnement.

Affiliate Angebot EM-Aktion bei klarmboil Jetzt einen von zwei Tarifen mit gratis waipu.tv-Abonnement sichern!

Bei der Vodafone-Variante gibt es etwa 30 GB Datenvolumen im LTE-Netz des Providers, eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s und eine Allnet-Flat in alle Netze. Möchtet Ihr allerdings lieber zur Telekom (zur Tarifübersicht), erhaltet Ihr hier 32 GB Datenvolumen, ebenfalls maximal 50 Mbit/s im Download und das LTE-Netz des Anbieters. Beide Tarife haben zudem eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Das Abonnement von waipu.tv beinhaltet über 270 TV-Sender, mehr als 30.000 Filme und Serien, sowie 100 Stunden Aufnahmespeicher. Mit Perfect Plus habt Ihr zudem Zugang zu über 50 Pay-TV-Sendern.

waipu.tv-Abo gratis — so gut ist die Klarmobil Aktion wirklich

Klar ist, dass sich beide Tarife sehr ähnlich sind. So spart Ihr in beiden Fällen den Anschlusspreis und bekommt das Streaming-Abonnement über eine Dauer von zwei Jahren gratis dazu. Dafür zahlt Ihr beim Vodafone-Tarif (zur Tarifübersicht) 14,99 Euro monatlich, während Ihr für die Telekom-Flat mit 19,99 Euro im Monat rechnen müsst. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Tarifdaten noch einmal für Euch zusammengefasst.

klarmobil-Aktion im Tarif-Check Netz Vodafone Telekom Datenvolumen 30 GB 32 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 4G/LTE 4G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 € 19,99 € Anschlusspreis 19,99 € Entfällt 19,99 € Entfällt Gesamtkosten (24 Monate) 359,76 € 479,76 € Besonderheit waipu.tv-Abonnement im Wert von 12,99 € monatlich dazu waipu.tv-Abonnement im Wert von 12,99 € monatlich dazu Effektive monatliche Tarifkosten ~ 2,00 € ~ 7,00 € Zur EM-Aktion*

Wie Ihr in unserer Tabelle sehen könnt, kostet Euch die Vodafone-Variante effektiv nur 2 Euro pro Monat, während Ihr für das Telekom-Netz mit effektiv 7 Euro monatlich rechnen müsst. Durch die Zugabe des Abonnements spart Ihr also richtig Geld. Bedenkt jedoch, dass die monatlichen Kosten nach Ablauf der Mindestlaufzeit deutlich steigen. Außerdem handelt es sich um Tarife in den jeweiligen Netzen, der Anbieter hier ist weiterhin klarmobil.

Die Aktion gilt bis zum 15. Juli. Ihr habt also die gesamte Europameisterschaft Zeit, Euch für den Tarif zu entscheiden. Seid Ihr derzeit auf der Suche nach einem günstigen Handyvertrag und möchtet alle Spiele der EM auf ARD oder ZDF verfolgen, ist dieses Angebot derzeit sehr zu empfehlen. Sind die beiden Tarife doch nichts für Euch, könnt Ihr hier gerade auch bei dem Standardportfolio die Anschlussgebühr sparen. Ein Blick auf die Website von klarmobil lohnt sich also in jedem Fall.

Was haltet Ihr von der Aktion? Sind die Tarife interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.