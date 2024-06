Schon zum MWC teaserte Honor an, dass man sein Foldable-Line-Up 2024 um ein Modell im Flip-Format erweitern will. Jetzt haben wir diesbezüglich Gewissheit: Das Honor Magic V Flip, so der Name des faltbaren Smartphones, wird in China am 13. Juni offiziell vorgestellt. Wir verraten Euch alles, was wir bislang zum neuen Modell wissen.