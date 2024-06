Nerven Euch auch die ganzen "Geht bitte wählen"-Aufrufe überall? Dann habe ich schlechte Nachrichten für Euch: Die Leute haben recht! Diese Europawahl ist unsagbar wichtig für uns alle. Deswegen sprechen auch Fabi und ich heute im nextpit-Podcast über die Wahlen, über erzielte Errungenschaften – und auch darüber, wieso Europa und die EU so unglaublich wichtig sind in diesen Zeiten und daher von unseren Wahlentscheidungen eine Menge abhängt.

Ja, natürlich hat all das auch mit Tech zu tun, was in der EU entschieden wird. Apple würde keine Third-Party-App-Stores zulassen oder USB-C-Anschlüsse verbauen, und Unternehmen wie Google und Meta müssten keine wirklichen globalen Regeln einhalten, deren Missachtung in Europa oftmals zu Milliardenstrafen führen.

Es gibt also gute Gründe, heute über die Europawahl am Sonntag, dem 09. Juni zu sprechen. Wir tun das im Podcast und ich hoffe, dass wir Euch auch mit diesem Thema ein wenig abholen können, eben weil es so furchtbar wichtig ist.

Es ist Eure Wahl – bitte nutzt die Chance

Ich hab keinen Bock, Euch hier noch unnötig den Wahl-O-Mat zu erklären, oder noch einmal zu unterstreichen, wieso die AfD einfach für niemanden eine wirkliche Option ist. Wenn Ihr das hier lest, ist bestenfalls ein Tag vor der Wahl, also wisst Ihr doch längst, wo Ihr Euch politisch seht und wie Ihr herausfinden könnt, wo Euer Kreuz am besten aufgehoben ist.

Wer Lesestoff braucht, findet in den Show Notes ein paar (englischsprachige) Links, die noch einmal die bisherige und zukünftige Rolle Europas einordnen und auch der Wahl-O-Mat ist dort verlinkt, denn dort finden Unentschlossene ja auch noch weiterführende Informationen zu den jeweiligen Parteien und Parteiprogrammen.

Wie immer freue ich mich darüber, wenn Ihr Spaß mit unserem Podcast habt, ihn bewertet, kommentiert und ihm Likes gebt – aber heute wäre es mir noch wichtiger, dass Ihr tatsächlich morgen zum Wahllokal Eures Vertrauens marschiert, oder bestenfalls sogar schon per Briefwahl abgestimmt hat. Denkt daran: Es gibt keine 5-Prozent-Hürde und selbst wenige Stimmen können schon dazu beitragen, dass sogar eine Kleinstpartei mehr Mitspracherecht, Relevanz und nicht zuletzt Sichtbarkeit erhält, wenn Ihr dort Euer Kreuz macht.

Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns Eure Meinung. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge.