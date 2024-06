Das Poco Pad ist das erste Tablet der Marke und in typischer Poco-Manier versucht es, ein ausgewogenes Verhältnis von Funktionen und Leistung für einen schlanken Preis zu bieten. Auf der anderen Seite geht das Poco Pad weg vom "Gaming"-Zielmarkt und bietet mehr Funktionen für den Medienkonsum und sogar Produktivitätszubehör. Mal sehen, wie es sich in unserem Test schlägt.

Premium-Look mit gutem Display

Das Poco Pad verfügt über ein 12,1 Zoll großes LC-Display mit dünnen Rändern. Das Display hat eine hohe Auflösung von 1600p bei einem Seitenverhältnis von 16:10 und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Außen befindet sich ein schlankes Unibody-Gehäuse aus Aluminium mit einem hochwertigen Look.

Vorteile

Elegantes Aluminium-Design.

Gutes Display mit dünnen Rändern

Nachteile

Keine Entsperrung per Fingerabdruck

Durch die Unibody-Bauweise bedeckt das Aluminium nicht nur die Rückseite, sondern auch die Seiten und verleiht dem Poco Pad ein elegantes Aussehen. Auf der Rückseite befinden sich außerdem zwei übergroße Kamerainseln, eine für den LED-Blitz und eine weitere für die winzige Linse für die Einzelkamera.

Das Poco Pad entspricht dem Design von viel teureren Modellen. / © nextpit

An den Rändern, wenn das Tablet im Querformat liegt, findet Ihr die Lautstärketasten und das SD-Kartenfach an der oberen Längsseite. Auf der linken Seite befinden sich der Power-Button und zwei der vier Lautsprecher, der untere Teil ist leer und auf der rechten Seite befinden sich der USB-C-Anschluss, die Kopfhörerbuchse und die beiden anderen Lautsprecher.

Das Display verwendet ein mit 2560 × 1600 px auflösendes LCD-Panel mit einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Spezifikationen sind für ein tragbares Gerät zum Medienkonsum wahrscheinlich zu hoch, decken aber die meisten Nutzungsszenarien gut ab. Und obwohl der Bildschirm nicht die wahnsinnig hohe Helligkeit aufweist, die wir in diesem Jahr bei Handys sehen, sorgt seine typische Spitzenhelligkeit von 500 Nits (600 Nits in HBM) dafür, dass in den wenigen Situationen, in denen ihr das Tablet im Freien benutzen müsst, alles gut lesbar sind.

Trotz des dünnen Gehäuses verfügt das Poco Pad über einen Kopfhöreranschluss. / © nextpit

Das Display ist mit Gorilla Glass 3 geschützt und Poco bietet außerdem zwei Hüllen an, um das Poco Pad noch besser zu schützen: Eine Standardhülle mit einer dreifach klappbaren Abdeckung, die auch als Ständer dient, und eine Bluetooth-Tastaturhülle mit einer geschätzten Akkulaufzeit von 760 Stunden.