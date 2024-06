Doch, das war schön, gestern durch Dortmunds Straßen zu ziehen, nachdem Deutschland gegen Schottland den perfekten Turnierstart bei der Euro 2024 hingelegt hat: So viele gut gelaunte, jubelnde Menschen, aber auch so viele feiernde Fußball-Fans aus der Türkei, aus Italien, Albanien und vielen weiteren Nationen, die happy sind, dass es endlich losgeht. Vielleicht ist es genau das, was wir gerade brauchen: Die Welt mal drei, vier Wochen anhalten, wieder ein wenig im Augenblick leben und Zeit mit alten und neuen Freunden verbringen.

Was wir noch brauchen, wenn wir statt beim Public Viewing im heimischen Wohnzimmer unserer Fußball-Leidenschaft frönen? Das ist gar nicht so einfach, angesichts einer so breiten Palette an Fernsehern, Beamern und verschiedenen Übertragungsstandards. Deswegen taucht der überMORGEN-Podcast mit Host tief ins Thema ein und gibt Euch Tipps, wie Ihr die nächsten 50 Spiele bestmöglich verfolgen könnt.

Einen kleinen Gruß aus der Tech-WG der Herzen gibt es auch, denn Johanna fragte mich, wie Palle und ich hier die EM verfolgen. Wir sind in unserem Wohnzimmer schwer auf Samsung eingestellt, und was genau wir da stehen haben, verrate ich im Podcast in einem kurzen Statement.

Wie immer hat sich Johanna Experten-Unterstützung rangeholt, in diesem Fall Expertinnen-Unterstützung. Die liebe Lisa-Marie ist bei inside digital Koryphäe für alles, was mit TV und Beamern zu tun hat und steht im Podcast Rede und Antwort. In der oben verlinkten Donnerstags-Folge gibt es ihre wichtigsten Aussagen zum Thema, das volle Gespräch in der unten verlinkten Podcast-Episode vom Samstag.

Zu hören gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und halt überall dort, wo es Podcasts gibt. Spotify habe ich Euch hier eingebunden, für alles andere schaut bitte direkt bei inside digital vorbei, wo es nicht nur weitere Informationen zum Thema gibt, sondern auch die entsprechenden Hinweise zu den diversen Podcast-Plattformen.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr reinhört – und in einer Woche dann gibt es hier wieder eine neue, wie ich finde humorig gelungene neue Folge der Casa Casi!

Und damit wünsche ich Euch jetzt ein schönes Wochenende und viel Spaß mit überMORGEN!