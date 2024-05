Galaxy Buds 3 (Pro) mit brandneuem Design

Laut dem Bericht von Chosun Media, der sich auf eine interne Quelle beruft, führt Samsung mit den Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro eine umfassende Überarbeitung ein. Es wird zwar nicht genau gesagt, wie die kommenden Galaxy-Ohrhörer aussehen werden, aber es heißt, dass das neue Design die ANC- und Mikrofon-Qualitäten dieser In-Ear-Kopfhörer verbessern wird.

Zu beachten ist, dass die Galaxy Buds 2 (Test) die gleiche bohnenförmige Form haben, die seit den ursprünglichen Galaxy Buds verwendet wurde, und es scheint, dass das Unternehmen nun von dieser Form abrückt.

Das liegt vor allem daran, dass dieses runde Design im Vergleich zu Ohrhörern mit Stiel wie den Apple AirPods Pro 2 (Test) oder den Nothing Ear (Test) nicht den gleichen Grad an Geräuschunterdrückung bietet. Bei Ohrhörern mit Stiel sind die Mikrofone näher am Mund des Trägers platziert, was eine bessere Gesprächsqualität ermöglicht. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Galaxy Buds 3-Reihe das gleiche Prinzip übernehmen könnte.

Das Design des Nothing Ear hat sich im Vergleich zum letztjährigen Nothing Ear (2) nicht verändert, mit elliptischen, transparenten Stielen. / © nextpit

Es ist auch möglich, dass die Galaxy Buds 3 dem aktualisierten Look der Galaxy Buds FE (Test) folgen, die sich durch spitz zulaufende Ohrmuscheln und ein Flügelspitzendesign auszeichnen. Aber wer weiß das schon?

Die Galaxy Buds 3 könnten mit besserem Akku und einer Prise KI kommen

Eine neue Form soll auch eine längere Akkulaufzeit für die Kopfhörer ermöglichen, da Samsung größere Zellen einbauen würde, was eines der Mankos der aktuellen Modelle ist.

Die koreanische Quelle fügte hinzu, dass Samsung die Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro mit neuen generativen KI-Funktionen ausstattet, während es einige davon in die bestehenden Modelle einbauen könnte. Das ist keine große Überraschung, denn das Unternehmen hat bereits angedeutet, dass es auf KI setzen wird, um seine Wearables zu verbessern.

Eine weitere Möglichkeit, mit der Samsung seine Fans überraschen könnte, ist die Ausweitung von Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen auf die Ohrhörer, wie z. B. die Überwachung der Herzfrequenz und die Temperaturmessung über den Gehörgang. Dies ist jedoch eher eine Spekulation, obwohl es bereits Gerüchte gab, dass Apple daran arbeitet, diese Funktionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Welches Design oder welche Form würdet Ihr Euch für die Galaxy Buds 3 oder Galaxy Buds 3 Pro wünschen? Bevorzugt Ihr Kopfhörer mit Stiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.