Die Elite 10 gehören zu den besten In-Ear-Kopfhörer von Jabra, wurden erst im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. Nun frischt das Unternehmen die Kopfhörer-Reihe mit den neuen "Elite 8 Active Gen 2" auf. Welche wertvollen Verbesserungen in den neuen Jabra-Kopfhörern stecken, verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.

Jabras erste Kopfhörer mit LE Audio Smart Case

Die größte Neuerung der Elite 10 Gen 2 und Elite 8 Active Gen 2 ist die sogenannte LE-Audio-Smart-Case-Funktion. Wie der Name schon sagt, kann das Ladecase dieser Kopfhörer mit anderen Audioquellen verbunden werden, z. B. mit der Bordunterhaltung oder einem Laufband, von dem aus Ihr Audio auf die Jabra-Kopfhörer streamen könnt.

Die Ladegehäuse der Elite 10 Gen 2 und Elite 8 Active Gen 2 sind mit einem speziellen Chip ausgestattet, der die Bluetooth-Verbindung und die Unterstützung des LC3-Codecs ermöglicht. Das bedeutet, dass die Latenzzeit geringer ist und weniger Verzerrungen auftreten, was zu einem besseren Surround-Sound-Erlebnis führt.

Die Elite 8 Active Gen 2 von Jabra haben ein LE-Audio-Smart-Case. / © Jabra

Die Verbindung mit dem Gehäuse erfolgt über das 2-in-1-USB-Kabel. Über das Kabel wird neben der kabellosen Ladefunktion auch das Etui selbst aufgeladen.

Elite 10 Gen und Elite 8 Active Gen 2: Das ist neu

Abgesehen von der LE-Audio-Smart-Case-Funktion bieten die zweite Generation des Elite 10 und Elite 8 Active auch in anderen Bereichen Verbesserungen. Die beiden Paare verfügen über eine bessere räumliche Klangabstimmung mit Dolby-Head-Tracking und eine breitere Inhaltskompatibilität für 3D-Sound, z. B. bei Podcasts.

Während sich die Anzahl der Mikrofone nicht geändert hat, ist die adaptive Geräuschunterdrückung dieser Ohrhörer laut Jabra bis zu doppelt so effektiv wie zuvor. Insbesondere sollen sie mittlere und hohe Frequenzen besser unterdrücken als ihre Vorgänger. Die verbesserte Geräuschunterdrückung soll auch für klarere Telefonate sorgen, die dieses Mal mithilfe von KI-Algorithmen geführt werden.

Das Elite 10 Gen 2 von Jabra bietet ein intelligentes LE-Audio-Gehäuse, eine bessere Geräuschunterdrückung und eine neue räumliche Klangabstimmung. / © Jabra

Laut Jabra ist der proprietäre Transparenzmodus "Natural HearThrough" der In-Ears in der Lage, Windgeräusche zu erkennen und abzuschwächen. Sowohl die Elite 10 Gen als auch die Elite 8 Active Gen 2 von Jabra sind äußerlich unverändert, außer dass die dänische Soundmarke mit dem 2024er-Lineup neue Farbvarianten einführt. Die Elite 10 Gen 2 haben die 10-mm-Audiotreiber, die IP57-Zertifizierung und das halboffene Design der ersten Generation übernommen. Auch die Elite 8 Active Gen 2 haben die robustere Schutzart IP68 und MIL-STD-810H mit Fallschutz.

Die Wiedergabezeiten der beiden Kopfhörer werden ebenfalls beibehalten, wobei der Elite 10 Gen 2 in Kombination mit dem Etui 27 Stunden zwischen den Ladevorgängen durchhält und der Elite 8 Active Gen 2 eine längere Akkulaufzeit von 32 Stunden aufweist.

Preise für Jabra Elite 10 Gen 2 und Elite 8 Active Gen 2

Was die Preise angeht, so kostet das Elite 10 Gen 2 von Jabra 279 € und ist in den neuen Farben Denim und Soft White erhältlich. Das Elite 8 Active Gen 2 kostet 249 € und wird in den neuen Farben Koralle und Oliv angeboten. Beide sind ab Mitte Juni erhältlich.

Was haltet Ihr von der neuen LE-Audio-Smart-Case-Funktion? Wir sind neugierig auf Eure Meinung.