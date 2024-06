Apple stellte im Rahmen der WWDC-Keynote 2024 Apple Intelligence vor – also seine eigene Vision von künstlicher Intelligenz. Mein Kommentar hier ist nur ein erster Stimmungsbericht, aber ich glaube, dass Apple hier wieder seinen alten Trick ausführt: Man ist eigentlich wieder ziemlich "late to the party" – und definiert trotzdem die Standards für die versammelte Konkurrenz neu und setzt sich an die Spitze einer Bewegung. Wieso ich das glaube, erfahrt Ihr in diesem Meinungsartikel.

In diesem Beitrag erfahrt Ihr ...

bis ins letzte Detail, wie gut Apple Intelligence jetzt schon ist wie zuverlässig Apples künstliche Intelligenz gegenüber der Konkurrenz von Google, Meta und Microsoft funktioniert wann Ihr all die gezeigten Features in Deutschland nutzen könnt.

Kleiner nextpit-Service am Rande: Jedes Medium, welches Euch die drei obigen Punkte verspricht, lügt Euch an! Einsteigen möchte ich in meinen Meinungsartikel daher mit einem Disclaimer, der sich ebenfalls aus drei Punkten zusammensetzt und erklärt, wieso ich Apple Intelligence noch nicht abschließend bewerten kann:

Ich habe mich nach KI-Events jetzt schon mehrfach in die Nesseln gesetzt, weil Präsentation und Realität nicht immer dasselbe sind. Apple hat viel Erstaunliches gezeigt und erklärt – aber auch noch ganz viele Fragezeichen übrig gelassen Das hier ist genau das, was ich eben schrieb – ein Meinungsartikel, und nicht etwa eine fundierte Analyse

In diesen verrückten Zeiten habe ich immer öfter das Gefühl, dass wir ganz schnell immer schon eine abschließende, scheinbar fundierte Meinung haben müssen. Das ist aber unmöglich, wenn einfach nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen. Berücksichtigt das also alles, wenn ich gleich unter dem allerersten Eindruck der WWDC-Keynote erzähle, was das Unternehmen aus Cupertino da bei der Keynote gezeigt hat.

Apple Intelligence ist da! / © Apple / Screenshot: nextpit

"Artificial Intelligence" ist erledigt – Apple Intelligence ist da

Ich habe Artificial Intelligence in Anführungszeichen geschrieben. Das ist natürlich Absicht, denn es wäre ja dumm, wenn ich hier behaupten würde, dass künstliche Intelligenz erledigt wäre. Gemeint ist lediglich die Begrifflichkeit, was Apple wieder einmal ultraclever angestellt hat. Mit "Apple Intelligence" kapert Apple nämlich kurzerhand die Abkürzung "AI" bzw. deutet sie um.

Als ich mir die Keynote gestern anschaute, war ich ein wenig verwirrt: Eigentlich wollte ich bei jeder Erwähnung von "AI" einen Shot trinken und musste feststellen, dass mein Glas nach einer Stunde noch so trocken war wie der Wüstensand nahe dem Silicon Valley. Hier und da wurden smarte Funktionen vorgestellt, aber Apple sprach maximal von "Machine Learning" statt von Artificial Intelligence oder gar von Apple Intelligence. Diese feine Trennung der Begrifflichkeiten fand ich ganz spannend, aber das gehört wohl zum Apple-Präsentations-Zirkus dazu.

Apple spielt die Privatsphäre-Karte

Dann erst ließ das Unternehmen die Katze komplett aus dem Sack, stellte Apple Intelligence vor und verbrachte viel Zeit damit, uns etwas über Privacy zu erzählen. Das ist clever, denn aktuell ist es schwierig, Nachrichten über KI uneingeschränkt positiv aufzunehmen. Mal bekommen wir von Google Gemini vorgeschlagen, Pizzakäse mit Klebstoff zu fixieren, mal klaut OpenAI die Stimme von Scarlett Johansson – und Microsoft hielt es für eine gute Idee, uns zu erzählen, dass sie mit der Funktion "Recall" alle fünf Sekunden ein Bild unseres Windows-Bildschirms erstellen und speichern.

Da war Apple tatsächlich gut beraten, in bester Firmentradition das Thema Datenschutz und Privatsphäre ganz prominent anzusprechen. Wie vermutet/erhofft, findet sehr vieles, was Ihr mit der neuen, signifikant verbesserten KI-Siri anstellen könnt, lokal auf Eurem iPhone, iPad oder Mac statt. Über die einzelnen Funktionen mag ich an dieser Stelle gar nicht reden. Schaut dazu am besten direkt in unserem Beitrag zu Apple Intelligence nach.

Ehrlich gesagt waren die meisten Features auch gar nicht so besonders spektakulär, so für sich betrachtet. Ja, es ist toll, wenn Siri uns hilft, Texte gegenzulesen, umzuformulieren oder zusammenzufassen. Aber das sind Tricks, die wir doch von den anderen zur Genüge kennen. Spannend wird es durch den Privacy-Ansatz. Wenn ich über simple Anfragen an Siri erfragen kann, wann meine Mutter in der Stadt landet, wo wir nochmal essen gehen wollten und wie weit es zu ihrem Hotel ist, schnappt sich Siri alle Infos, die sie zum Thema auf dem Handy findet. Und wenn das alles lokal stattindet und diese Daten nicht irgendwo auf irgendwelche Server ausgelagert werden, ist das ein ganz wichtiger Unterschied zu dem, was wir bislang kennen.

Auch Google, Samsung und Konsorten wollen dahin, keine Frage. Aber Apple legt hier in einem Maße vor, das mehr Vertrauen schafft als die jüngsten Bestrebungen der versammelten KI-Konkurrenz.

Es funktioniert einfach!

Sind die durchschnittlichen iPhone-Nutzer:innen übermäßig an Sicherheit interessiert? Gute Frage! Sollten sie, ja – aber oft genug sind es wohl andere Gründe: Gefühlt alle haben ein iPhone, es sieht so schön fancy aus – und alles funktioniert so herrlich unkompliziert (Seht Ihr anders? Ist okay, beschimpft mich gern in den Comments!). Der letzte Punkt ist dabei für unsere Betrachtung der spannendste: das unkomplizierte Bedienen des iPhones!

Denkt an Menschen, die aktuell schon Schwierigkeiten haben, mit dem technischen Fortschritt mitzuhalten. Sie fühlen sich vielleicht schon ohne KI-Technologie überfordert und abgehängt und jetzt lesen sie zu allem Überfluss überall, dass ohne KI künftig nix mehr geht. Genau da setzt Apple an und eliminiert jede technische Hürde für Euch. Sprecht Siri einfach an oder schreibt ihr, und Siri liefert. Ihr braucht eine Anleitung, wie man auf dem iPhone einen Termin anlegt? Ihr möchtet Informationen zu irgendwas, was Ihr gerade auf dem Display seht? Ihr wollt ein Foto machen mit dem Selfie-Sensor im Porträtmodus? Siri gibt Euch, was Ihr wollt!

Auf dem iPad eine Gute-Nacht-Geschichte mit passenden Bildern generieren? Bald möglich dank ChatGPT-Integration. / © Apple / Screenshot: nextpit

Dazu müsst Ihr eben nicht eine bestimmte Ansprache auswendig lernen, damit der Befehl erkannt wird. Ihr müsst Euch auch nicht mehr durch lange Menüs in den Einstellungen hangeln – Ihr macht es einfach. Das ist nicht nur für Tech-Begeisterte total "seamless", sondern holt ganz viele Menschen ins Boot, die bislang nichts mit KI am Hut und vielleicht sogar vor einem simplen iPhone Respekt hatten. Wenn eine ältere, technisch unbedarfte Person ein Smartphone bedient, kann es durchaus eine Hürde sein, wenn man herausfinden will, wo sich jetzt die Mail mit einer bestimmten Information versteckt, oder wie man herausfindet, wo man das passende Restaurant findet.

Damit löst Apple das Versprechen ein, was uns Google, Meta, Microsoft und all die anderen längst gegeben haben: KI ändert alles, macht alles einfacher und bequemer für uns. Damit möchte ich anderen Unternehmen ihre Bestrebungen nicht absprechen – klar, bietet uns auch die Galaxy AI von Samsung schon ein paar feine Features. Apple geht aber auch hier wieder den Extrameter mehr. Das Unternehmen verheiratet sein Versprechen, dass unsere Daten sicher sind mit einer idiotensicheren Experience und holt uns damit jetzt alle komplett ab.

Die Betonung liegt dabei auf "alle", denn Oma Gertrud interessiert sich vielleicht einfach nicht dafür, wie sie E-Mails priorisiert, oder wie man sich wissenschaftliche PDFs zusammenfassen lässt. Die möchte einfach ein Foto von ihrem offenen Kühlschrank machen und erfahren, was sich damit kochen lässt. KI für alle – das ist, was uns alle Anbieter versprechen, und was nun Apple liefert.

Wenn da nicht noch ein "Aber" wäre ...

Durchdachte Funktionen, unsagbar einfache Bedienung und das auch noch so sicher wie möglich – fürs Thema KI ist das quasi ein No-Brainer, oder?

Ja, wäre es, wenn wir das jetzt alles so hinnehmen würden, was uns Apple da bei der Keynote präsentierte. Aber wie eingangs erwähnt: Versucht macht klug! Oft finden wir erst nach einer Präsentation beim eigenen Praxis-Test heraus, ob die KI das wirklich liefert, was uns da so tollkühn und rasant zusammengeschnitten präsentiert wurde. Deswegen lohnt es sich auch bei Apple, jetzt erst einmal ein paar Tage abzuwarten, bis wir die ganz lauten Lobeshymnen anstimmen.

Was ist wirklich lokal?

Ja, Apple hat das wirklich pfiffig gemacht. Immer schön erzählt, wie viel auf dem Gerät stattfindet, aber tatsächlich gibt es hier drei verschiedene Levels:

Die Funktionen, die tatsächlich ausschließlich auf dem Gerät stattfinden

Die Funktionen, für die sich Apple "Private Cloud Compute" überlegt hat: Wir reden da von Apple-eigenen Servern, die nur für Eure geforderte Funktion genutzt werden, ohne dass dort irgendwas in der Cloud gespeichert wird. Niemand, nicht einmal Apple-Mitarbeiter:innen können außer Euch auf diese Daten zugreifen.

chatGPT

Der dritte Punkt ist ein wahrer Geniestreich! Apple zieht sich mit chatGPT wirklich die bekannteste Plattform an Land, integriert sie ins System und lässt sie uns kostenlos ohne separaten OpenAI-Account nutzen – aber blendet all die Nachteile aus, die die Cloud mit sich bringen könnte. Ihr könnt also komplett lokal Apples KI nutzen, habt alternativ Apples sichere Cloud-Architektur für weiterreichende Funktionen – und wer schließlich auf chatGPT zugreifen will, ist auf eigenes Risiko unterwegs. Damit zieht sich Apple clever aus der Affäre und ich will denen das sicher nicht vorwerfen – im Gegenteil, es ist eine sehr smarte Lösung.

Allerdings stoße ich mich derzeit noch daran, dass wir in der Keynote nicht besonders gründlich erfahren konnten, was jetzt alles genau wo stattfinden wird. Was ist jetzt wirklich nur auf dem Gerät, was läuft über Private Cloud Compute, was per chatGPT. Klar, Apple wird uns vorab fragen, ob wir wirklich eine Funktion ausführen wollen, bei der die Daten nicht sicher bei uns liegen. Aber noch wissen wir nicht wirklich genau, wie das alles zusammenspielt, wo da die Grenzen sind und wie stark Apple Intelligence tatsächlich ist, wenn man ausschließlich auf dem Gerät unterwegs ist.

Eure Daten sind sicher auf dem iPhone – sagt Apple! / © Apple / Screenshot: nextpit

Wann sehen wir das alles?

Was in der Keynote ebenfalls nicht so richtig rauskam: Wann genau nutzen wir den ganzen Spaß? Wir wissen schon, dass chatGPT nicht direkt beim finalen iOS 18 bereitsteht, sondern "später im Jahr". Dadurch fehlt also per se schon einmal ein Teil der Features. Aber auch die anderen gezeigten Funktionen dürften noch nicht alle direkt bereitstehen. Da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen mithilfe der iOS 18 Beta erst einmal herausfinden, wie smart die neue Siri tatsächlich schon ist.

Richtet Euch aber lieber schon mal darauf ein, dass manche gezeigten Tricks auch von kompatiblen iPhones erst nächstes Jahr beherrscht werden könnten.Apropos "nächstes Jahr" und "kompatibel":

Entsteht eine Zweiklassengesellschaft?

Auch hier bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich Apple richtig verstanden habe, aber zunächst dürften wir zumindest nicht auf eine deutschsprachige Siri mit Apple Intelligence hoffen. In den USA dürfte es direkt losgehen, Deutschland und viele andere Nationen müssen auf entsprechende Anpassungen noch bis ins nächste Jahr abwarten.

Davon abgesehen stören mich noch ein wenig die hohen technischen Anforderungen, die Apple Intelligence voraussetzt. Ihr braucht mindestens einen Mac bzw. ein iPad mit M1-Chip oder neuer, oder ein iPhone 15 Pro /Pro Max bzw. die neue iPhone-16-Reihe, die wir im September erwarten. Das heißt also, dass Ihr selbst mit einem noch wirklich frischen iPhone 15 in die Röhre schaut.

Dass wir zwischen Pro- und Basis-Reihe technische Abstriche in Kauf nehmen müssen, liegt in der Natur der Sache. Künftig müssen wir aber auch beachten, dass iOS uns komplett andere Dinge ermöglicht, wenn wir entsprechend modernes Silizium im Gerät vorfinden, während Millionen Besitzer:innen älterer Geräte in die Röhre schauen.

Aber wer weiß, vieliecht erweist sich selbst das als smarter Move von Apple, wenn sich nämlich herausstellt, dass alle so heiß auf Apple Intelligence sind und sich die neuen Geräte zulegen.

Mein erstes Fazit: Apple Intelligence ist nicht weniger als eine KI-Revolution

Ich wollte unbedingt ein paar kritischere Töne zum Schluss anschlagen, weil uns Apple eben auch noch Beweise schuldig ist, was die Funktionsweise von Apple Intelligence angeht. Aber wenn wir mal unterstellen, dass das alles nur halbwegs so gut funktioniert, wie es uns bei der WWDC-Keynote präsentiert wurde – dann stellt Apple gerade das komplette KI-Game auf den Kopf und zeigt uns, wo es langgeht.

Beim Thema künstliche Intelligenz müssen ganz weit vorne Privatsphäre und Datenschutz mitgedacht werden. Außerdem muss die Bedienung so einfach sein, dass wir nicht eine Sekunde darüber nachdenken müssen, was wir da gerade tun. So einfach wie swipen, scrollen, fotograieren oder telefonieren. Es sieht für mich gerade so aus, als habe Apple diesen Spagat bestens hinbekommen und bringt sogar noch chatGPT auf dem Gerät unter. Das ist meines Erachtens nicht weniger als eine KI-Revolution. An alle, die beim Thema KI noch ein wenig zurückzucken und sich nicht so richtig herangetraut haben bislang: Ja, Ihr seid jetzt alle mitgemeint! Apple holt wirklich jeden ins KI-Boot – und egal, ob Samsung, Microsoft, Google, Facebook oder sonst wer: Wer künftig vorne mitspielen will, muss da jetzt schleunigst mitziehen!

PS: Ich glaube, dass sich wirklich jeder auf die Zukunft freuen kann, wenn KI so genutzt wird, wie es uns Apple gestern gezeigt haben. Okay, fast jeder: Elon Musk kündigte bereits an, dass er alle iPhones aus seinen Unternehmen verbannen könnte. Wie immer empfiehlt sich hier, das, was Elon Musk sagt, lieber nicht zu ernst zu nehmen. ;)

Was sagt Ihr zu meiner Sicht? Bin ich zu optimistisch – oder vielleicht sogar noch zu skeptisch? Wie ordnet Ihr Apple Intelligence ein? Haltet Ihr Apples Ansatz auch für einen Gamechanger?