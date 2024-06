Neustarts der Woche: Serien und Filme bei Amazon, Disney+ & Netflix

Abseits der EM 2024 versorgen Netflix, Amazon Prime Video und Dis­ney+ ihre Film- und Serienfans in dieser Woche mit 30 Neustarts. Mit dabei sind Rick and Morty, Die Mumie, Barry Seal, Poker Face und We Were the Lucky Ones. Wir zeigen euch alle Termine im Überblick.

Rick and Morty, Poker Face und Baby Daddy

Netflix: Fans von Rick and Morty können sich diese Woche auf die mittlerweile siebte Staffel freuen, die am Mittwoch mit deutscher Synchronisation startet. Außerdem ist Jessica Alba in dem Action-Thriller Trigger Warning zu sehen und in einer neuen Dokumentation zeigt Netflix, wie die erste schwarze Barbie entstand. Zu den Eigenproduktionen gehört auch Die Akademie des Meister Klex, ein Familienfilm nach dem Kinderbuch von Jan Brzechwa.



Prime Video: Amazon konzentriert sich in dieser Woche vor allem auf bekannte Lizenztitel wie die Mumie-Reihe, den Thriller Shattered und Barry Seal. Außerdem startet die erste Staffel der Krimi-Comedy-Dramaserie Poker Face mit Natasha Lyonne, die zuvor in den USA auf Peacock zu sehen war. Zu sehen sind auch die Serie The Chosen, die auf dem Leben von Jesus von Nazareth basiert, sowie eine neue Dokumentation über den Tennisstar Roger Federer.

Disney+: Während der Fußball-Europameisterschaft kehrt beim Micky-Maus-Konzern etwas Ruhe ein. Nur drei Neustarts stehen diese Woche auf der Liste. Zum einen eine Dokumentation über das Sektenmassaker von Jonestown, zum anderen die neue US-Miniserie We Were The Lucky Ones mit Joey King und Logan Lerman. Schließlich nimmt Disney+ alle sechs Staffeln der amerikanischen Sitcom Baby Daddy ins Programm auf.



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 25

Agents of Mystery ab 18. Juni

Outstanding: A Comedy Revolution ab 18. Juni

Rick and Morty: Staffel 7 ab 19. Juni

Black Barbie ab 19. Juni

Love Is Blind: Brazil: Staffel 4 ab 19. Juni

Die Akademie des Meisters Klex ab 19. Juni

Die Erbschaft ab 19. Juni

Zwillinge per Zufall ab 20. Juni

Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum ab 20. Juni

Trigger Warning ab 21. Juni

Clans ab 21. Juni

The Victim's Game: Staffel 2 ab 21. Juni

Rising Impact ab 22. Juni

... denn zum Küssen sind sie da ab 22. Juni

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 25

Barry Seal - Only in America ab 18. Juni

Poker Face - Staffel 1 ab 19. Juni

Federer: Zwölf letzte Tage ab 20. Juni

Dil Dosti Dilemma - Staffel 1 - Original ab 21. Juni

Mortal Engines - Krieg der Städte ab 21. Juni

Mothers' Instinct - Original ab 21. Juni

She Said ab 23. Juni

Die Mumie ab 23. Juni

Detective Knight: Redemption ab 23. Juni

Die unlangweiligste Schule der Welt ab 23. Juni

Die Mumie kehrt zurück ab 23. Juni

Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers ab 23. Juni

Shattered ab 23. Juni

The Chosen - Staffel 1 ab 23. Juni

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 25

Das Sekten-Massaker: Ein Tag in Jonestown - Staffel 1 ab 17. Juni

We Were the Lucky Ones ab 19. Juni

Baby Daddy - Staffel 1-6 ab 19. Juni