chatGPT auf den In-Ears Nothing Ear – wozu soll das gut sein? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte hier eigentlich aufhören können zu schreiben. Aber ich habe die Integration der Conversational AI von OpenAI in die kabellosen Kopfhörer von Nothing getestet. Im Grunde genommen könnt Ihr chatGPT per Sprache beschwören, ohne die App zu benutzen, direkt indem Ihr den Stiel eines der Nothing-Kopfhörer zusammendrückt. Und der Nutzen dieser Funktion ist im Moment noch sehr, sehr begrenzt. Aber sie könnte viel Sinn machen – wenn chatGPT ein echter virtueller Assistent wird.

Ich war während des Schreibens dieses Artikels wirklich hin- und hergerissen. Bei der Einführung der Nothing Ear (Test) und Nothing Ear (a) (Test) hat Nothing sehr viel Wert auf die berühmte "Integration" von chatGPT gelegt. Das Erste, was ich gemacht habe, war Nothing direkt nach Beispielszenarien zu fragen. Ich kann chatGPT per Stimme über meine Kopfhörer aufrufen, das ist toll. Aber warum sollte ich das tun? Welche Anwendungsfälle könnte ich meinen Leser:innen zeigen?

Nothing fiel selbst nicht viel mehr ein, als mir vorzuschlagen, "Dinge auszuprobieren". Entweder bin ich ein hervorragender Enthüllungsjournalist, der Nothing mit seiner hochrelevanten Frage zum Schweigen brachte. Oder Nothing wollte einfach nur ein Häkchen setzen, indem sie das Schlüsselwort "chatGPT" im Spec-Sheet unterbrachte, ohne aber das Konzept weiterzuverfolgen.

Was man mit chatGPT und Nothing Ear machen kann

Diese Integration ist einfach ein Short Cut. Wenn Ihr den Stiel eines der Nothing Ears zusammenpresst, aktiviert Ihr den "Voice Conversation"-Modus von chatGPT. Dieser Modus ermöglicht es Euch, mit der KI zu "chatten" und ihr Fragen zu stellen. Die Ergebnisse oder "Antworten" werden dann direkt in Eure Kopfhörer diktiert. Alle diese Gespräche werden transkribiert und in der chatGPT-App auf Eurem Smartphone archiviert. Achtung, auf Französisch haben die Stimmen einen ziemlich starken angelsächsischen Akzent. Ich fand das ziemlich lustig.

Ihr könnt ein Gespräch mit chatGPT beginnen, ohne die App zu öffnen, direkt über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit

Aber es bleibt dabei, dass weder ich noch Nothing oder ein anderer Tech-Tester einen konkreten Nutzen in dieser Integration von chatGPT finden konnten. Ich habe ein paar Experimente gemacht. Angefangen mit dem dümmsten und allgemeinsten: chatGPT zu fragen, wie seine Integration in die Nothing-Ear-Kopfhörer nützlich sein könnte.

Daraufhin hat chatGPT mir einen achtteiligen Aufsatz über die Vorteile dieser Integration geschrieben. Ich lasse Euch das alles in den Screenshots unten lesen. Aber keiner der vorgeschlagenen konkreten Anwendungsfälle war wirklich praktikabel. Die Empfehlung von Podcasts oder Künstlern, die man sich notfalls anhören kann – warum nicht.

Selbst chatGPT fällt es schwer, mir zu erklären, wie diese Integration mit Nothing Ear-Kopfhörern nützlich sein könnte © nextpit Selbst chatGPT fällt es schwer, mir zu erklären, wie diese Integration mit Nothing Ear-Kopfhörern nützlich sein könnte © nextpit Selbst chatGPT fällt es schwer, mir zu erklären, wie diese Integration mit Nothing Ear-Kopfhörern nützlich sein könnte © nextpit Selbst chatGPT fällt es schwer, mir zu erklären, wie diese Integration mit Nothing Ear-Kopfhörern nützlich sein könnte © nextpit Selbst chatGPT fällt es schwer, mir zu erklären, wie diese Integration mit Nothing Ear-Kopfhörern nützlich sein könnte © nextpit Selbst chatGPT fällt es schwer, mir zu erklären, wie diese Integration mit Nothing Ear-Kopfhörern nützlich sein könnte © nextpit

Mit der neuen Funktion "voice conversations" habe ich mich 15 Minuten lang unterhalten und darüber diskutiert, welches das beste Ende für das Spiel Mass Effect 3 ist. Es war lustig, aber nicht mehr. Und am wichtigsten ist, dass Ihr immer wieder die App auf Eurem Smartphone aufrufen müsst. Wollt Ihr einen Text, ein Bild oder einen Link senden, müsst Ihr das manuell tun.

Ich konnte jedoch meine Nothing Ear benutzen, um chatGPT per Sprachbefehl zu bitten, die hitzige Debatte, die wir gerade geführt hatten, in weniger als 500 Wörtern und mit Aufzählungslisten, die die wichtigsten Punkte und Argumente hervorheben, zusammenzufassen. In diesem Fall war die Integration also von einigem Interesse. Okay, ein sehr relatives Interesse.

chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit chatGPT transkribiert einen Voice-Chat über die Nothing-Ear-Kopfhörer © nextpit

Abgesehen von der Funktion "voice conversations" ermöglicht die Integration von Nothing, klassische Anfragen zu senden, indem man sie laut diktiert. Ich habe versucht, chatGPT zu bitten, mir eine glaubwürdige und ernsthafte Entschuldigung zu schreiben, warum ich zu spät ins Büro komme. Die KI hat mich dann zum Helden gemacht, der lieber kleinen Entchen über die Straße geholfen hat, als sie ihrem Schicksal zu überlassen, um nicht zu spät zu kommen.

Ich habe auch technische Fragen zu den Kopfhörern selbst gestellt. Ich habe chatGPT zum Beispiel gefragt, wie ich den Bluetooth-LHDC-Codec auf meinen Nothing Ears aktivieren kann.

chatGPT ist sehr effizient darin, das, was man sagt, laut wiederzugeben. Zögern, Stottern und andere Fehler in der Diktion werden korrekt ignoriert. Ich hatte immer das Gefühl, dass chatGPT verstand, was ich sagte. Aber wir kommen vom Thema ab, es geht hier nicht mehr um die Qualität der Integration.

Das Problem ist, dass ich die meiste Zeit meine Augen und Hände brauche, um mit chatGPT zu interagieren.

Das Problem mit der Integration von Nothing

Das Problem ist nicht chatGPT an sich, sondern wie nützlich es ist, chatGPT per Sprachbefehl mit Kopfhörern zu steuern. chatGPT ist ein sehr mächtiges Werkzeug fürs Erstellen und Kuratieren von Inhalten. Und das ist das Problem mit der Integration von Nothing.

Wenn ich einen Artikel zusammenfassen, eine E-Mail schreiben oder ein Bild mit chatGPT erstellen möchte, mache ich das lieber direkt auf meinem Smartphone, ohne den Umweg über die Kopfhörer. Manche Anwendungen sind übrigens überhaupt nicht über einen einfachen Sprachbefehl möglich. Und selbst wenn das der Fall wäre, bräuchte ich trotzdem ein visuelles Feedback, um das Ergebnis zu sehen. Ich möchte nicht, dass chatGPT mir die Nachricht, die es gerade geschrieben hat, über meine Kopfhörer diktiert.

Möchte ich wirklich, dass mir chatGPT ins Ohr flüstert? Nein! / © nextpit

Nothing scheint den Eindruck erwecken zu wollen, dass man chatGPT wie einen normalen Sprachassistenten verwenden kann. Um die Integration von chatGPT in die Nothing-X-Anwendung zu aktivieren, müsst Ihr Euren virtuellen Assistenten durch chatGPT ersetzen. chatGPT ist aber noch kein Sprachassistent. Zumindest noch nicht.

Ich kann keine Gmail- oder Slack-Nachricht senden, indem ich chatGPT danach frage. Ich kann chatGPT nicht bitten, mir eine Erinnerung zu erstellen und sie zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit in meinem Google Kalender hinzuzufügen. chatGPT hat keinen Zugriff auf all diese Apps. Und auch wenn einige Custom-GPTs behaupten, dass ihnen eine solche Integration gelingt, hat keiner der von mir getesteten wirklich oder effektiv funktioniert. Und was noch wichtiger ist: Alle erfordern, dass Ihr einem Automatisierungsdienst eines Drittanbieters Zugriff auf Eure Daten gebt.

Ich war wirklich verblüfft, als ich sah, dass Tester von anderen Seiten chatGPT z. B. nach Restaurantempfehlungen fragten. Warum nutzen sie nicht einfach den Google Assistant, um Empfehlungen zu erhalten, die genauer auf den Standort zugeschnitten sind? Und chatGPT kann Euch nicht zum gewünschten Ort führen oder sogar mit Google Maps interagieren, um die App direkt mit dem Ziel zu öffnen.

Wenn das der Fall wäre, dann gerne. Die Möglichkeit, dass ich das mit meinen Kopfhörern machen kann, ohne auf mein Smartphone schauen zu müssen, wäre toll. Aber das ist derzeit nicht der Fall.

Das Potenzial einer Integration von chatGPT ist unbestreitbar.

Ich habe einen Artikel mit über tausend Wörtern zusammen geschmiert, um letztendlich nicht viel zu sagen. Und das gerade, weil es im Moment (noch) nicht viel zu sagen gibt.

Ja, die Nothing Ear sind die ersten Kopfhörer, die chatGPT integriert haben. Aber das bringt im Moment nichts, meiner Meinung nach. Dennoch gibt es eine Menge zukünftiger Anwendungen, die denkbar sind. Sie würden einer solchen Integration eine echte Relevanz verleihen.

Die Barrierefreiheits-Funktion von chatGPT 4o, die es ermöglicht, Sehbehinderte zu führen, zum Beispiel. In Kombination mit einem Shortcut, der über drahtlose Kopfhörer bedient werden kann, kann ich den Nutzen voll und ganz erkennen. chatGPT analysiert Eure Umgebung über die Kamera Eures Smartphones und gibt Euch über Eure Kopfhörer Hinweise zur Route.

Auf iOS bietet die App "Shortcuts" für das iPhone ebenfalls viele Möglichkeiten. Man kann eigene Shortcuts erstellen, die chatGPT integrieren. Ich empfehle Euch das Video von The AI Advantage auf YouTube. Es zeigt mehrere Abkürzungen, die mit chatGPT erweitert wurden, um E-Mails zu versenden, Artikel zusammenzufassen oder Beiträge für soziale Netzwerke zu erstellen. Es ist beeindruckend zu sehen, was man mit iOS 17 schon alles machen kann. Und ich denke, dass eine noch tiefere Integration, gepaart mit Sprachbefehlen, faszinierend sein könnte.

Wie dem auch sei, das Problem bei der Integration von chatGPT durch Nothing ist nicht chatGPT. Es ist auch nicht Nothing. Obwohl ich denke, dass der Hersteller nicht so viel darüber hätte kommunizieren sollen, ohne zu wissen, was man wirklich damit machen kann.

Das Problem ist meiner Meinung nach eine einfache Frage des Timings. Die Annäherung zwischen chatGPT und Sprachassistenten scheint mir unvermeidlich. Die Ankündigungen von Apple auf der nächsten WWDC im Juni könnten einen weiteren Schritt in diese Richtung markieren. Und wenn das der Fall ist, dann könnte eine Integration von chatGPT in drahtlose Kopfhörer, wie sie Nothing anbietet, Sinn machen.

Habt Ihr schon einmal getestet, ob Ihr chatGPT mit Euren Nothing Ear-Kopfhörern verwenden könnt? Was denkt Ihr über diese Integration? Welche Szenarien könntet Ihr Euch vorstellen, in denen die Interaktion mit chatGPT über Kopfhörer nützlich wäre?