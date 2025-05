Kopfhörer von Top-Hersteller Sennheiser sind nur sehr selten unter 100 Euro erhältlich. Amazon macht es jetzt allerdings wieder möglich und bietet die Accentum True Wirelss mit 44 Prozent Rabatt an. Wie gut der Deal zu den In-Ear-Kopfhörern wirklich ist, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Die Marke Sennheiser steht für eine gute Soundqualität. Das zeigt sich natürlich auch in der Accentum-Serie. Die Bluetooth-Kopfhörer gibt es sowohl als In-Ear- als auch als Over-Ear-Varianten. Bei Amazon bekommt Ihr jetzt mit den True Wireless die Ohrstöpsel-Modelle deutlich reduziert angeboten. Satte 44 Prozent zieht der Versandriese von den Budget-Sennheisern* ab. Die Frage ist allerdings: Wie viel spart Ihr hier wirklich?

Sennheiser-Kopfhörer unter 100 Euro: Wie gut ist der Deal?

Viele von Euch denken sich bestimmt schon ihren Teil und Ihr habt recht: Amazon zieht den riesigen Rabatt nicht vom aktuellen Marktpreis, sondern der unverbindlichen Preisempfehlung, die stolze 179,90 Euro beträgt, ab. Ein kurzer Blick in das Preisvergleich-Tool Eures Vertrauens offenbar einen durchschnittlichen Preis in Höhe von 139,28 Euro in den vergangenen 12 Monaten. Der bisherige Bestpreis wird mit 106,90 Euro angegeben und das nächstbeste Angebot liegt gerade bei 118,33 Euro. Dadurch wird schnell klar, dass Amazon hier zwar den Deal aufbläht, allerdings dennoch ein richtig spannendes Angebot entsteht.

Die Sennheiser Accentum True Wireless bieten neben hybridem ANC auch vier Ohradapter für die perfekte Passform. / © Sennheiser

Der Versandriese verlangt nämlich nur noch 99,99 Euro für die Sennheiser True Wireless*. Dadurch entsteht ein bisher nie dagewesener Tiefpreis. Seid Ihr übrigens keine Fans von In-Ear-Kopfhörern gibt's auch die Over-Ear-Variante (Kaufberatung) im Angebot. Die Sennheiser Accentum kosten Euch ebenfalls nur 99,99 Euro*.Hierbei handelt es sich zwar um den aktuellen Bestpreis, allerdings ist der Unterschied zum nächstbesten Händler recht gering und der bisherige Tiefpreis von 89,90 Euro wird ebenfalls überschritten. Mehr zu den Bluetooth-Kopfhörern erfahrt Ihr in unserem Test zu den Sennheiser Accentum.

Sennheiser True Wireless: Das bekommt Ihr für Euer Geld

Schauen wir uns noch schnell an, was Ihr hier eigentlich kauft. Die Sennheiser True Wireless sind In-Ear-Kopfhörer (Kaufberatung) mit hybridem ANC. Durch diese Art der aktiven Geräuschunterdrückung, soll ein noch weiterer Frequenzbereich abgedeckt werden, indem die Mikrofone Geräusche frühzeitig erfassen. Spannend ist auch die Form der Kopfhörer. Mit vier unterschiedlichen Ohradaptern könnt Ihr hier nämlich die In-Ears für Eure Ohrform anpassen.

Ähnlich wie die Momentum True Wireless 4 setzen auch die Accentum auf dynamische 7-mm-True-Response-Treiber. Diese sollen für einen ausgewogenen Klang sorgen, was auch gut gelingt. Über die App könnt Ihr den Sound nach Eurem Geschmack anpassen und so bietet der 5-Band-Equalizer allerhand Möglichkeiten zur Optimierung. Möchtet Ihr nicht ständig Euer Handy zur Steuerung in der Hand halten, könnt Ihr die In-Ear-Kopfhörer auch bequem via Touch-Befehle bedienen. Ebenfalls an Bord sind Multipoint-Bluetooth, aptX und selbst Auracast ist möglich.

Was haltet Ihr von den Kopfhörern? Sind die Budget-Sennheiser interessant für Euch? Lasst es uns wissen!