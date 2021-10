Samsung Galaxy Buds 2 im Test: Lohnt sich der Kauf für 150 Euro?

Die Galaxy Buds 2 sind Samsungs neueste True-Wireless-Kopfhörer mit ANC! Dabei reihen sich die Headphones mit einer UVP von 150 Euro preislich in der oberen Mittelklasse ein. In meinem Testbericht habe ich für Euch herausgefunden, ob sich das Upgrade gelohnt hat oder ob die Konkurrenz zu stark ist!

Im Gegensatz zu dem, was ich im Kurzfazit geschrieben habe, heben sich die Samsung Galaxy Buds 2 in einem Punkt von der Konkurrenz ab: Dem Design mit ihrem kompakten Aussehen und der winzigen Größe.

Laut Samsung soll die Geräuschunterdrückung der Galaxy Buds 2 Hintergrundgeräusche um 98 % reduzieren. In der Praxis ist das ziemlich gut, auch wenn ich nicht wirklich sagen kann, ob diese Angabe stimmt. Das ANC reicht nicht ganz an die Sony WF-1000XM4 oder die Apple AirPods Pro heran. Körperschall (der beispielsweise beim Laufen entsteht) wird jedoch recht gut gedämpft, solange er regelmäßig ist. Bei den Stimmen ist der ANC weniger effektiv, aber das ist ein Kritikpunkt, den man bei allen Konkurrenten in diesem Preisbereich anbringen kann.

Audio & Mikrofone: Bass ist auf jeden Fall vorhanden

Samsung ist mehr als schweigsam, wenn es um die Specs der Galaxy Buds 2 geht. Aber der Klang ist so bassig, wie es auf dem Markt für True-Wireless-Headphones üblich ist.

Hat mir gefallen:

Sehr präsenter Bass ...

... der zudem schön dynamisch ist

Hat mir nicht gefallen:

Nur SBC & AAC

Ausgeprägte Zischlaute in den Höhen

Sättigung im Mitteltonbereich

Mir liegen kaum konkrete Daten für diesen Test vor. Kein Frequenzbereich, kein Audiocodec, keine Treibergröße ... Es hat den Anschein, dass die breite Öffentlichkeit ihre True-Wireless-Kopfhörer nicht nach der Audioqualität, sondern nach dem Design auswählt. Hmmm ... aber nein, das kann es nicht sein. Die AirPods sind die meistverkauften Kopfhörer der Welt. Das muss daran liegen, dass sie gut klingen – und nicht nur an ihrem Markenimage und dem Design, oder?

Im Ernst, die Samsung Galaxy Buds 2 klingen wie fast alle True-Wireless-Kopfhörer in dieser Preisklasse. Dabei gibt's ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem. Bedeutet, dass in jedem Kopfhörer zwei Treiber vorhanden sind. Ein Hochtöner für die Höhen und Mitten und ein Tieftöner für die Bässe. Die Kopfhörer begnügen sich dabei mit den Bluetooth-Codecs SBC und AAC.

Die Galaxy Buds 2 von Samsung haben ein kompaktes Gehäuse. / © NextPit

Im Bassbereich ist der Klang schön präzise. Ich habe mir Frequenzkurven von anderen Tech-Sites angesehen, die meinen Verdacht bestätigen: Die Audiosignatur ist im Bass und in den tiefen Mitten sehr flach, was bedeutet, dass die Klangwiedergabe der Galaxy Buds 2 sehr originalgetreu ist.

Was den Rest der Musikwelt betrifft, so haben die Galaxy Buds 2 mit den Mitten zu kämpfen, Stimmen sind dabei manchmal zu stark ausgeprägt und sobald viele Instrumente hinzukommen, haben die Buds Schwierigkeiten, alles deutlich wiederzugeben. Der Hochtonbereich leidet unter Zischlauten, heißt die zischenden "S"-Laute sind ein wenig zu präsent und unklar. Das ist besonders bei hoher Lautstärke störend. Dieser letzte Fehler ist so ausgeprägt, dass man keine Frequenzkurve braucht, um ihn zu finden.

Zu guter Letzt sind die Galaxy Buds 2 mit drei Mikrofonen in jeder Hörmuschel ausgestattet. In ruhigen Räumen ist der Klang Eurer Stimme etwas dumpf, aber dafür bleibt sie klar und der Nachhall ist gering. Im Freien gelingt es den Galaxy Buds 2 nicht, die Stimme effektiv von den Umgebungsgeräuschen zu isolieren. Dabei unterscheiden sie sich in Bezug auf die Leistung aber nicht wesentlich von dem, was die Konkurrenz anbietet.

Mir gefällt jedoch die Tatsache, dass man die Galaxy Buds 2 einzeln verwenden kann und dass der inaktive Hörerkanal in einem Monokanal mit dem aktiven Hörerkanal wiedergegeben wird.