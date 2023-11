Samsung Galaxy Buds FE im Test: Eine würdige Fan Edition

Mit den Samsung Galaxy Buds FE spendiert das koreanische Unternehmen erstmals seiner Kopfhörer-Sparte eine Fan-Edition. Was die kabellosen In-Ears mit ANC und einem Preisschild von 109 Euro alles zu bieten haben? Genau das erfahrt Ihr in diesem ausführlichen Test.

Ein Wort noch zu der Wasserdichtigkeit: Leider sind die Buds nur nach IPX2-zertifiziert. Das bedeutet, sie mögen Schmutz überhaupt nicht und Feuchtigkeit nur in Form von fallendem Tropfwasser (wenn der Ohrhörer bis zu 15 Grad geneigt ist). Ihr solltet das berücksichtigen, bevor Ihr Euch todesmutig auf eine Jogging-Runde im strömenden Regen begebt.

Die Galaxy Buds FE sind sehr ordentlich verarbeitet und weisen eine Touch-Fläche auf, die sich deutlicher vom Rest abhebt als bei anderen Galaxy Buds der jüngeren Vergangenheit. Das hat für Euch den Vorteil, dass es weniger leicht zu Fehleingaben kommt, wenn man etwa den Sitz der Dinger überprüfen möchte. Ihr habt die Wahl zwischen den Farben Schwarz und Weiß, wobei die Cases in beiden Fällen Weiß daher kommen.

Falls die Buds bei Euch nicht auf Anhieb so gut sitzen, ist das kein Problem: Wenn Ihr die Verpackung durchstöbert, findet Ihr alternative Ohrstöpsel – im Lieferumfang sind die Aufsätze in drei Größen enthalten. Ebenso könnt Ihr die "Wing Tips" loswerden – auch da findet sich flügelloser Gummi-Ersatz in der Packung.

Ich erspare Euch Beweis-Videos, wie Ihr sie von Antoine gewöhnt seid. Vertraut mir einfach, dass mir die Dinger weder beim Wohnzimmer-Pogo noch bei meiner alltäglichen Runde Flickflacks durch die Fußgängerzone aus den Ohren gepurzelt sind. Zumindest in meinen Dumbo-Ohren passen die Buds perfekt und tragen sich auch sehr angenehm. Ich hatte sie zum Testen sogar über Nacht drin, als ich nämlich bei meinem Einschlaf-Horror-Hörspiel "Larry Brent" überraschend schnell einpennte.

Apropos Blech: Reden wir noch kurz über die Mikrofonqualität. Beim Telefonieren klinge ich etwas blechern, was schade ist bei meiner tiefen, sexy bassigen Stimme. Dennoch war ich einwandfrei zu verstehen, und auch hier gilt wieder: Für den Preis und mit Blick auf die Konkurrenz, die oft auch zum höheren Preis nicht besser klingt, geht das absolut klar, was Samsung hier anbietet.

Ich habe beim Klang jetzt etwas wohlwollend den Gesamteindruck durchgewunken, wozu ich natürlich auch stehe. Dabei müssen wir aber natürlich berücksichtigen, dass In-Ears gegenüber Over-Ears immer etwas schwächeln, und auch Modelle aus der 300-400-Euro-Abteilung klingen natürlich knackiger als die 100-Euro-Buds von Samsung. Aber – und deswegen spreche ich es noch einmal explizit an – angesichts dessen, was Ihr blecht, werdet Ihr hier von Samsung bestens bedient.

Die aktive Geräuschunterdrückung war offen gesagt entschieden besser, als ich sie erwartet hatte. Sowohl Gesprächsfetzen als auch Verkehrslärm werden angenehm zuverlässig ausgeblendet. Neben ANC gibt es auch noch den "Ambient-Sound"-Modus aka Transparenzmodus, falls Ihr doch noch was von dem mitbekommen wollt, was um Euch herum los ist. Ich habe jetzt gerade nicht den direkten Vergleich zu den anderen Galaxy-Buds-Modellen, aber ich bilde mir ein, dass das ANC mindestens auf Augenhöhe (oder Ohrenhöhe?) mit dem ANC der Pro-Modelle sein dürfte.

Setzt Samsung bei seinen Buds sonst auf ein Zwei-Wege-System, muss es hier jetzt ein einzelner Treiber richten, der seine Arbeit aber souverän verrichtet. Auf Anhieb klingen die Galaxy Buds FE für mich ziemlich ausgewogen und natürlich im Sound. Hin und wieder prescht der Bass aber ein wenig zu sehr in den Vordergrund. Da ich das mag, hat mich Samsung aber auch damit abgeholt. Je nach eigener Vorliebe und bevorzugter Musikrichtung solltet Ihr einen Blick in die Galaxy-Wearable-App werfen, und für den Klang ein bisschen mit dem Equalizer experimentieren.

Funktionen und App

Kontrollieren könnt Ihr die Samsung Galaxy Buds FE über die Touchfläche an jedem Ohrhörer. Die Galaxy-Wearable-App bietet Euch umfangreiche Einstellungen – aber nur, wenn Ihr ein Android-Smartphone besitzt. iOS-Nutzer:innen schauen leider in die Röhre.

Stärken der Samsung Galaxy Buds FE:

Umfangreiche App

Gut bedienbare Touch-Flächen

SmartThings Find

Die Schwächen der Samsung Galaxy Buds FE:

Lautstärkeregelung und ANC-Steuerung nicht gleichzeitig möglich

keine iOS-App

Datenhungrige App

Manche Funktionen nur im Galaxy-Kosmos nutzbar

Das Pairing klappte im Test im Handumdrehen. / © nextpit

Erfahrungsgemäß kommt man bei In-Ears eine ganze Weile ohne irgendwelche Anleitungen aus. Nehmt Ihr die Dinger aus dem Case und habt Euer Smartphone zur Hand, werden die Buds FE souverän und auch schnell erkannt. Zumindest klappte das bei mir auf einem Nicht-Samsung-Handy auch in diesem Fall im Handumdrehen.

Das mit dem "Nicht-Samsung-Handy" erwähne ich deswegen, weil manche Features wie der nahtlose Gerätewechsel zwischen zwei Devices mit den Galaxy Buds FE nur dann funktioniert, wenn beides Samsung-Geräte und beide im selben Samsung-Account eingeloggt sind. Da macht es uns Samsung unnötig kompliziert, aber das kennen wir leider schon. Konkret werden für den automatischen Gerätewechsel nicht nur kompatible Galaxy-Smartphones oder Galaxy-Tablets vorausgesetzt, sondern auch mindestens Android 11 und One UI 3.1.

Bedienen könnt Ihr die Buds über die angenehm designten und kaum zu verfehlenden Touch-Flächen. Einmal drauftippen startet den Song, nochmaliges Tippen pausiert ihn wieder. Wenn Ihr die Fläche länger gedrückt haltet, könnt Ihr zwischen ANC und Ambient-Modus wechseln. Wollt Ihr Features wie Double- und Triple-Tap nutzen bzw. die "Lange-Halten"-Geste anders belegen, müsst Ihr zunächst die App auf Eurem Handy anwerfen.

Die Galaxy-Wearable-App allein reicht übrigens nicht – ich wurde direkt aufgefordert, mir doch gefälligst auch Galaxy-Buds-FE-Manager an Land zu ziehen, die auf der Wearable-App aufsetzt. Ab da war es dann kinderleicht, denn die App ist sowohl intuitiv gestaltet als auch funktionell umfangreich. Also zumindest, wenn Ihr ein Android-Smartphone besitzt, iPhone-Nutzer:innen müssen leider draußen bleiben. Übrigens habe ich mich beim Einrichten eine gefühlte Minute durch App-Berechtigungen geklickt. Keine Ahnung, wieso die App so datenhungrig ist.

Die Galaxy-Wearable-App ist übersichtlich und umfangreich. / © nextpit

Aktiviert Ihr in der App Double- und Triple-Tap, könnt Ihr fortan auch zum letzten oder nächsten Song springen und die Lautstärke regulieren. Dummerweise müsst Ihr Euch da aber entscheiden: Entweder steuert Ihr mit der "Long and Hold"-Geste ANC – oder die Lautstärke. Beides gleichzeitig ist nicht drin.

Neben der Belegung der Touch-Gesten könnt Ihr noch jede Menge mehr in der App machen. Ihr könnt natürlich auch hier ANC ein- oder ausknipsen, könnt mithilfe von "SmartThings Find" Eure Buds orten oder den perfekten Sitz der Buds in Euren Ohren überprüfen. Außerdem ist ein Equalizer am Start, der Euch zwischen verschiedenen Einstellungen wählen lässt.