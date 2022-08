Galaxy Buds 2 Pro im Hands-on: In-Ears für Samsung-Freaks

Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro bieten ein kompakteres und aerodynamischeres Design sowie neue Audio-Features für Hi-Fi-Freaks. Wir hatten bereits die Gelegenheit, die In-Ears auszuprobieren. Unsere ersten Eindrücke gibt's in diesem Hands-on.

Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro sind ab 26. August für 229 Euro erhältlich. Die In-Ear-Kopfhörer wird es in den Farben Schwarz, Weiß und – passend zum neuen Galaxy Z Flip 4 – Violett geben. Wer die In-Ears bis zum 26. August vorbestellt, erhält außerdem ein Tidal-Abo sowie Samsungs Dual-Wireless-Charger gratis dazu.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Audio

Das neue große Highlight-Feature der Galaxy Buds 2 Pro ist 24-Bit-Audio. Die höhere Klangauflösung soll die Soundqualität gegenüber dem Vorgänger deutlich steigern – rein rechnerisch bietet 24 Bit 256-Mal mehr Lautstärkeauflösung als 16 Bit. Allerdings müssen hier sowohl die Audiodaten in 24 Bit vorliegen und das Wiedergabegerät 24 Bit unterstützen.

Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro sind kompakter und bieten ein windschnittigeres Design. / © NextPit

Bei den Galaxy Buds 2 Pro bedeutet das: Nur mit einem Samsung-Device kommt Ihr in den 24-Bit-Genuss, denn abseits des proprietären Samsung Seamless Codec unterstützen die Buds 2 Pro lediglich SBC und AAC. Ob das in der Praxis wirklich einen Unterschied macht? Das werden wir in unserem ausführlichen Test herausfinden.

Ganz ähnlich sieht's beim nächsten Highlight-Feature aus, nämlich bei 360-Grad-Audio. Wie bei Apples Spatial Audio bleiben die Tonquellen fix im Raum, wenn Ihr den Kopf bewegt. Dreht Ihr den Kopf also beispielsweise um 90 Grad nach rechts, dann hört Ihr die zuvor frontal abgespielten Tonquellen nun auf dem linken Ohr. Auch hier gilt: Das klappt nur mit Samsung-Devices als Wiedergabegerät.

Mit einem langen Druck auf einen der In-Ears schaltet Ihr das ANC ein und wieder aus. / © NextPit

Das dritte Klanghighlight ist das verbesserte ANC, das laut Hersteller Umgebungsgeräusche 40 Prozent stärker abschirmt. Einen direkten Vergleich zum Vorgänger hatten wir während des kurzen Hands-ons nicht, die recht laute Location war aber jedenfalls ordentlich stummgeschaltet. Per Fingertipp auf die In-Ears lässt sich das ANC ein- und ausschalten. Außerdem gibt es einen intelligenten Transparenzmodus, der das ANC automatisch abschaltet, sobald Ihr eine Unterhaltung beginnt.

Die Ohrhörer bieten jeweils eine Akkukapazität von 61 mAh, das Ladecase bietet 515 mAh. Ihr könnt also die In-Ears mit dem Ladecase etwa viermal komplett aufladen. Mit eingeschaltetem ANC kommt Ihr damit laut Samsung auf eine Gesamt-Akkulaufzeit von 18 Stunden, ohne Geräuschreduktion verlängert sich die Laufzeit auf 29 Stunden.