Casa Casi 69: Von In-App-Käufen, Abzocke und Glücksspiel

Ein bisschen erinnert es an die guten, alten Fußballbilder, wenn Ihr Euch für FIFA Ultimate Team Packs mit Spielern an Land zieht. Mit der Panini-Nostalgie hat das jedoch wenig zu tun, wenn Ihr mich fragt. Schaut Euch die Videos an, in denen Influencer wie Montana Black für tausende Euro Packs ziehen und dann im Clip begeistert durchdrehen, wenn ein Ronaldo oder Mbappé auftauchen.

Ihr findet unten in den Show Notes den Link zu einem Böhmermann-Video. In dem setzt er sich unter anderem mit FIFA auseinander, wo es den Modus "FIFA Ultimate Team" gibt. Für mich war FIFA früher immer sowas wie: Kumpels zocken gegeneinander und anschließend verspottet völlig zu Recht der Gewinner den Verlierer. Letztes Wochenende mit meinen Freunden Caschy und Krücke erst wieder erlebt.

Ja, ich sehe es ein: Die Einleitung klingt wenig fröhlich, aber das ist angesichts des Themas auch echt okay. Als mittlerweile eher Gelegenheits-Gamer war mir dieses Abzocke-Level in manchen Spielen echt nicht bewusst. Deswegen befassen wir uns heute mit diesen – meiner Meinung nach – schwarzen Schafen in einer Milliarden-Industrie. Los geht's:

Da geht es nicht mehr um Fußball – das Ziehen der Spieler ist das eigentliche Event. Schön, wenn man ein gut verdienender YouTuber ist. Nicht so gut, wenn man suchtgefährdeter Spieler ist. Denn ganz ehrlich: In dieser Ausprägung ist es nichts anderes mehr als Glücksspiel in meinen Augen. Besondere Spieler sind natürlich auch besonders rar. Also gebt Ihr entweder Tausende aus für die Packs – oder Ihr spielt Euch Eure Helden frei, was statistisch gesehen allerdings Jahre dauern würde.

Die Entwickler wissen haargenau, was sie dort tun, wie sie die Gamer bei der Stange halten und das aus gutem Grund: Mittlerweile kommt über In-App-Gaming viermal so viel in die Kassen wie über Spieleverkäufe an sich. Klar, dass sich da beim ein oder anderen Gaming-Studio die Prioritäten verschieben.

Das befeuert die Suchtgefahr für einschlägig gefährdete Gamer und der Bonuspreis zur Spielsucht: Die finanzielle Pleite, die damit einhergehen kann. Dass die USK in Deutschland das ohne Altersbeschränkung durchwinkt, ist in meinen Augen ein Hohn!

Ich bin für Eure Argumente offen und freue mich darauf, mit Euch zu diskutieren. Aber in dieser Ausprägung, wie es EA bei FIFA oder Blizzard bei Diablo Immortal betreiben, finde ich es einfach nur widerlich.

Casa Casi 69: Show Notes

