Apple Watch 8 im Test: die beste Smartwatch für iPhone-Nutzer

Ist die Apple Watch 8 der ganz große Wurf? Nein, das ist sie nicht. Trotzdem hat sich wieder einiges getan, und die Apple Watch ist meine ständige Begleiterin – und das Tag und Nacht. Was es Neues gibt, für wen sich das Upgrade auf die Watch Series 8 lohnt, und warum sich gerade Frauen die neue Apple-Uhr ansehen sollten, das erfahrt Ihr in unserem NextPit-Test.

In der folgenden Tabelle seht Ihr die Neupreise der Apple Watch 8 im Vergleich mit den aktuellen Marktpreisen der Watch 7. Ob sich die rund 100 bis 150 Euro Aufpreis lohnen, das lest Ihr in diesem Testbericht.

Die Apple Watch Series 8 ist ab 499 Euro zu haben und kommt wahlweise in Aluminium oder als Edelstahl-Variante (ab 849 Euro). An Farben gibt es Midnight, Starlight und Silver mit dem Aluminium-Finish, sowie Space Black und Silver mit Edelstahlgehäuse.

Ich persönlich freue mich bei der Series 8 über die Möglichkeit des International Roamings (was habe ich mich in der Vergangenheit darüber schon geärgert), die neuen Funktionen beim Messen von sportlichen Aktivitäten und das aus meiner Sicht deutlich bessere Schlaftracking.

Software und Features

Es gibt keine Smartwatch, die eben jene Bezeichnung mehr verdient hätte, als die Apple Watch 8. Die Integration ins Apple-Ökosystem ist nahtlos – von Messaging und Anrufen über Siri bis hin zu Diensten wie Apple Fitness+. Die Apple Watch Series 8 hat standardmäßig watchOS 9 an Bord. Checkt auf jeden Fall den Artikel hinter diesem Link aus – hier haben wir alle Informationen für Euch zu watchOS 9.

Gefällt:

Entsperrfunktion funktioniert nun deutlich besser

überarbeitete Kalender-App

gute, neue Sportfunktionen

fügt sich perfekt ins Apple-Universum ein

International Roaming

Low Power Mode

Gefällt nicht:

ohne iPhone geht fast nichts

Für mich ist watchOS das mit Abstand beste Betriebssystem für smarte Uhren. Das gilt allerdings nur, wenn man auch sonst weitere Apple-Geräte verwendet. Das dürfte aber für jede Apple-Watch-Trägerin beziehungsweise -Träger gelten. Immerhin benötigt man für die Aktivierung einer Apple-Uhr zwingend ein iPhone.

Die Apple Watch 8 arbeitet auch weiterhin nahtlos mit anderen Apple-Devices zusammen. / © NextPit

Mit watchOS 9 hat sich auf der Uhr einiges getan – das gilt allerdings auch für ältere Watch-Modelle. Was die Apple Watch für mich so besonders macht, ist, dass sie wie ein verlängerter Arm des iPhones verstanden werden kann. Man kann mit der Uhr fast alles tun, was man mit einem iPhone sonst auch tun könnte: Zahlen über Apple Pay, Nachrichten lesen, das Smart Home steuern, schreiben und diktieren, Musik hören – und jetzt auch im Ausland telefonieren.

Was an dieser Stelle so banal klingt, ist in Wirklichkeit für Menschen, die auch mal am Strand im Urlaub ohne iPhone joggen gehen und trotzdem Musik hören beziehungsweise erreichbar bleiben wollen, ein echtes Plus. Bislang war es nämlich nicht möglich, außerhalb des heimischen Netzes mit der Watch zu telefonieren oder online zu sein. Sprich: Wollte man nur mit der Watch alleine auf einer Wanderung im Ausland navigieren, war das nicht möglich.

Das sind alle neuen Funktionen in watchOS 9 / © Apple; Screenshot: NextPit

Eine weitere, sehr nützliche Funktion ist der sogenannte "Low Power Mode". Es lässt sich über das Control Center und einen Klick auf die Batterieanzeige aktivieren. In diesem Fall schränkt die Uhr den Zugriff auf WLAN und LTE-Verbindung ein, das Display ist eben nicht mehr always-on, sondern meistens off. Und einige Sensoren, etwa der PPT-Sensor für die Herzfrequenzmessung, werden abgeschaltet. Trotzdem funktionieren aber die Bewegungsmessungen und die meisten anderen Funktionen weiter. Ein kleiner gelber Kreis am oberen Bildschirmrand zeigt an, wenn der Low Power Mode aktiviert ist. Einmal aktiviert, lässt sich die Laufzeit der Batterie um bis zu 36 Stunden verlängern.